Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers font peau neuve ! PUMA dévoile les nouveaux maillots du Portugal, aux motifs ondulés, en prévision de la Coupe du monde 2026

Le maillot extérieur rend également hommage à la tradition maritime du pays, avec un fond blanc rehaussé d’un motif de vagues bleu sarcelle qui reflète le lien profond qui unit le Portugal à l’océan qui l’entoure. La symbolique des maillots domicile et extérieur s’allie à la technologie moderne grâce au tissu ULTRAWEAVE léger de PUMA, conçu pour offrir une liberté de mouvement naturelle et sans contrainte.

« Ici, nous ne pensions pas seulement à un maillot ; nous pensions au poids de l’histoire et à la soif de gloire que le Portugal porte sur la scène mondiale », a déclaré David Mckenzie, designer senior chez PUMA Teamsport. « Le motif ondulé rend hommage à l’esprit portugais : constant, puissant et imparable. Que ce soit dans un stade bondé ou sur un terrain local, nous voulons que chaque joueur et chaque supporter ressente cette fierté unique qui naît de l’amour du maillot. »