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Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers font peau neuve ! PUMA dévoile les nouveaux maillots du Portugal, aux motifs ondulés, en prévision de la Coupe du monde 2026
PUMA dévoile les nouveaux maillots domicile et extérieur du Portugal
PUMA a dévoilé les nouveaux maillots domicile et extérieur du Portugal à l'approche du tournoi qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s'inspirant du fier héritage maritime du pays. La Seleção figurera parmi les favoris lorsque la Coupe du monde débutera en juin et espère que ses nouveaux maillots deviendront emblématiques à cette occasion.
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Inspiré par l'Atlantique
Le géant allemand des vêtements de sport n'a pas dérogé à la palette de couleurs classique rouge foncé et vert foncé pour le maillot domicile, le rouge servant de base et le vert de liseré comme d'habitude ; toutefois, le look est rehaussé par un subtil motif de rayures ondulées, clin d'œil à l'océan Atlantique qui borde le pays, et qui symbolise également « l'énergie rythmique du peuple portugais et sa quête incessante de succès ».
Tenue de déplacement blanche à motifs ondulés
Le maillot extérieur rend également hommage à la tradition maritime du pays, avec un fond blanc rehaussé d’un motif de vagues bleu sarcelle qui reflète le lien profond qui unit le Portugal à l’océan qui l’entoure. La symbolique des maillots domicile et extérieur s’allie à la technologie moderne grâce au tissu ULTRAWEAVE léger de PUMA, conçu pour offrir une liberté de mouvement naturelle et sans contrainte.
« Ici, nous ne pensions pas seulement à un maillot ; nous pensions au poids de l’histoire et à la soif de gloire que le Portugal porte sur la scène mondiale », a déclaré David Mckenzie, designer senior chez PUMA Teamsport. « Le motif ondulé rend hommage à l’esprit portugais : constant, puissant et imparable. Que ce soit dans un stade bondé ou sur un terrain local, nous voulons que chaque joueur et chaque supporter ressente cette fierté unique qui naît de l’amour du maillot. »
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Quand ces maillots feront leur apparition
Avant de traverser l'Atlantique pour disputer la phase finale du tournoi, le Portugal dévoilera ses nouveaux maillots lors de cette trêve internationale, à l'occasion de deux matchs amicaux. L'équipe de Roberto Martinez portera son nouveau maillot domicile samedi contre le Mexique, avant d'endosser le maillot extérieur face à l'équipe nationale américaine la semaine prochaine.