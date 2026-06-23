« Cristiano Ronaldo et Neymar n’ont rien à prouver à personne », déclare le Portugais João Cancelo, en réponse aux critiques formulées lors de la Coupe du monde

Cancelo estime que ni Ronaldo ni Neymar ne méritent les critiques acerbes dont ils font l’objet lors de cette Coupe du monde. S’adressant aux journalistes, le latéral a défendu la couverture médiatique négative subie par Ronaldo après le match nul 1-1 du Portugal face à la RD Congo, puis a balayé le débat sur la sélection de Neymar, absent des deux premières rencontres en raison d’une blessure au mollet.

« Ni Neymar ni Cristiano n’ont quoi que ce soit à prouver à quiconque », a-t-il affirmé. « Leur talent et leur palmarès parlent d’eux-mêmes. Tout ce bruit n’est que de la poudre aux yeux. Ils savent ce qu’ils représentent pour leurs pays respectifs. »