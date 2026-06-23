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« Cristiano Ronaldo et Neymar n’ont rien à prouver à personne », déclare le Portugais João Cancelo, en réponse aux critiques formulées lors de la Coupe du monde
Les icônes du football à défendre
Cancelo estime que ni Ronaldo ni Neymar ne méritent les critiques acerbes dont ils font l’objet lors de cette Coupe du monde. S’adressant aux journalistes, le latéral a défendu la couverture médiatique négative subie par Ronaldo après le match nul 1-1 du Portugal face à la RD Congo, puis a balayé le débat sur la sélection de Neymar, absent des deux premières rencontres en raison d’une blessure au mollet.
« Ni Neymar ni Cristiano n’ont quoi que ce soit à prouver à quiconque », a-t-il affirmé. « Leur talent et leur palmarès parlent d’eux-mêmes. Tout ce bruit n’est que de la poudre aux yeux. Ils savent ce qu’ils représentent pour leurs pays respectifs. »
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Des records internationaux sans précédent
Ronaldo et Neymar ont toujours répondu présents pour leurs sélections nationales. Ronaldo a récemment rejoint Lionel Messi dans le club très fermé des joueurs ayant disputé six Coupes du monde. Il demeure par ailleurs le meilleur buteur international de l’histoire masculine, avec 143 réalisations depuis 2003.
De son côté, Neymar est le meilleur buteur de l’histoire du Brésil, avec 79 buts en 128 sélections. Cependant, l’attaquant n’a plus porté le maillot auriverde depuis sa rupture du ligament croisé antérieur en octobre 2023, et les observateurs s’interrogent sur sa condition physique actuelle. Malgré ces interrogations, Cancelo estime que les exploits inégalés de Ronaldo et Neymar méritent le respect absolu de la communauté footballistique mondiale.
Hendry est prêt pour le défi brésilien.
De son côté, Jack Hendry affirme ne pas craindre d’affronter Neymar lors du match opposant l’Écosse au Brésil mercredi. Le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a confirmé que l’attaquant était apte à retrouver les terrains à Miami. Hendry a déjà croisé Neymar en Ligue des champions puis en Arabie saoudite. Depuis le centre d’entraînement de l’équipe d’Écosse, le défenseur a déclaré : « Oui, pas de problème. Évidemment, il n’était pas dans le championnat où j’évoluais. Je me sens tout à fait à l’aise à l’idée de le défier et j’ai hâte d’y être ; ce devrait être un beau duel. J’ai déjà joué contre lui en Ligue des champions… À l’époque, le trio d’attaque était composé de Messi, Mbappé et Neymar. On apprend beaucoup de ces confrontations. »
- AFP
Les dernières rencontres de la phase de groupes s’annoncent cruciales.
Le Portugal affrontera l'Ouzbékistan mardi, puis croisera la Colombie lors de son dernier match de phase de groupes. Dans le même temps, le Brésil clôturera le groupe C en affrontant l'Écosse mercredi. Les deux sélections doivent absolument remporter ces rencontres pour décrocher la première place de leur poule et s'assurer un parcours plus favorable vers les phases à élimination directe du tournoi.