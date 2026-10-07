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Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se « préoccupent-ils » de ce que fait l’autre ? Un ancien coéquipier de CR7 à Manchester United lève le voile sur la rivalité pour le statut de GOAT
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Ronaldo et Messi en quête des 1 000 buts en carrière
Si la carrière senior de Ronaldo a débuté légèrement plus tôt que celle de Messi, les deux ont réellement explosé à peu près au même moment. C’était il y a près de 20 ans, avec deux décennies passées à se côtoyer et à s’affronter tout en haut du football mondial.
Ces deux légendes de tous les temps affichent d’innombrables trophées en club et 13 Ballons d’Or à eux deux, avec des exploits d’excellence en apparence surhumains réalisés sous les couleurs de leurs équipes nationales et de leurs pays respectifs.
Les deux sont en chasse des 1 000 buts, Ronaldo menant pour l’instant cette course, tandis que les grands titres continuent de s’accumuler sous les couleurs d’Al-Nassr en Saudi Pro League et d’Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup.
Jamais ennemis, mais pas vraiment proches non plus
À 41 et 39 ans, il y a eu peu de signes de ralentissement chez l’un comme chez l’autre, malgré quelques gros titres malheureux concernant CR7 ces derniers temps après s’être retiré du dernier rassemblement du Portugal. Ils continuent de faire vibrer les supporters aux quatre coins du monde.
Même leurs dates de retraite pourraient finir par être liées, aucun des deux ne voulant tirer sa révérence tant que l’autre continue. Ils n’ont jamais été ennemis, même lorsqu’ils représentaient les rivaux du Clasico, le Real Madrid et Barcelone, mais ne sont pas proches.
Il existe entre eux une admiration et un respect mutuels, mais aussi un désir incessant de prendre le dessus. Même s’ils resteront toujours concentrés sur leur propre jeu, ils garderont en permanence un œil sur la manière dont l’autre s’en sort.
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Les rivaux du GOAT, Ronaldo et Messi, se surveillent-ils mutuellement ?
Interrogé sur le fait de savoir si Ronaldo et Messi se surveillent l’un l’autre, l’ancien milieu de terrain de Manchester United Anderson, qui a porté les couleurs de Manchester United aux côtés de CR7 et s’exprimait au nom de BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Je pense qu’ils se préoccupent tous les deux l’un de l’autre. Je pense qu’ils veulent tous les deux voir le meilleur.
« Je pense que Messi est pareil. Messi voit Cristiano Ronaldo marquer deux buts, alors je dois marquer deux buts. Parce que c’est cette mentalité-là, celle des meilleurs joueurs. Ces deux gars se poussent tellement l’un l’autre pour atteindre un niveau différent, une autre planète.
« À eux deux, ils ont presque 1 000 buts. C’est fou. Qui fait ça ? Pelé ? Qui d’autre a ça ? Romario ? En gros un, deux joueurs. Ces gars-là vont marquer 1 000 buts. Comme une génération de joueurs de jeu vidéo.
« Cristiano Ronaldo peut le faire à 45 ans. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent de lui, parce que Cristiano Ronaldo peut le faire à 45 ans. Il ne faut que deux minutes à Cristiano Ronaldo pour marquer. Si vous laissez du temps et de l’espace à Cristiano Ronaldo ou à Messi, l’âge n’a pas d’importance, ces gars-là vont le faire.
« Si j’étais le sélectionneur de l’équipe nationale, je prendrais toujours ces deux gars parce que je sais qu’ils peuvent marquer à n’importe quel moment, que ce soit 10 minutes, cinq minutes, c’est ce que font les meilleurs joueurs. »
Neymar, un autre membre de l’élite mondiale
Anderson a ensuite déclaré à propos d’un compatriote qui a également fait partie de l’élite mondiale : « Comme Neymar aussi. C’est pour cela que la dernière Coupe du monde avec le Brésil me rend si triste. Parce que mettez Neymar sur le terrain, peu importe ce qu’il est. C’est Neymar. Il va marquer à n’importe quel moment. Il va mettre quelqu’un face au but. Il faut laisser jouer ce genre de joueur.
« Maintenant, le Brésil perd Neymar. Maintenant, vous n’avez plus personne de qui vous plaindre. Parce que les gens se plaignent de Neymar depuis 10 ans. Depuis 10 ans, “Neymar, Neymar, Neymar”. Mais ce gars donne tout pour l’équipe nationale. Maintenant, vous n’avez personne pour l’aider. Personne pour entrer en jeu et dire : “Je suis là, j’ai la responsabilité de vous sauver.” Tout a toujours été Neymar, Neymar, Neymar.
« Maintenant, je veux voir Vinicius Junior prendre le relais. Je veux voir Raphinha. Parce que le Brésil à la télévision, c’est très difficile de plaire aux gens. Maintenant, je veux voir Vinicius Junior et Raphinha entrer en jeu. Je veux voir les garçons. Si vous êtes des joueurs de très haut niveau, vous devez prendre vos responsabilités quoi qu’il arrive. »
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Messi et Ronaldo ne sont pas encore prêts à prendre leur retraite
Neymar pourrait retrouver Messi dans un avenir pas si lointain, alors que les spéculations continuent de suggérer qu’il pourrait prendre la direction de Miami à la fin de son contrat avec Santos et devenir agent libre.
Une icône argentine qui a pris sa retraite internationale reste liée par un contrat aux États-Unis jusqu’en 2028. Ronaldo verra son lucratif contrat à Riyad expirer l’été prochain, mais rien n’indique qu’il s’en ira à ce moment-là et il pourrait avoir au moins un défi de plus en lui.
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