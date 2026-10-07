Interrogé sur le fait de savoir si Ronaldo et Messi se surveillent l’un l’autre, l’ancien milieu de terrain de Manchester United Anderson, qui a porté les couleurs de Manchester United aux côtés de CR7 et s’exprimait au nom de BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Je pense qu’ils se préoccupent tous les deux l’un de l’autre. Je pense qu’ils veulent tous les deux voir le meilleur.

« Je pense que Messi est pareil. Messi voit Cristiano Ronaldo marquer deux buts, alors je dois marquer deux buts. Parce que c’est cette mentalité-là, celle des meilleurs joueurs. Ces deux gars se poussent tellement l’un l’autre pour atteindre un niveau différent, une autre planète.

« À eux deux, ils ont presque 1 000 buts. C’est fou. Qui fait ça ? Pelé ? Qui d’autre a ça ? Romario ? En gros un, deux joueurs. Ces gars-là vont marquer 1 000 buts. Comme une génération de joueurs de jeu vidéo.

« Cristiano Ronaldo peut le faire à 45 ans. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent de lui, parce que Cristiano Ronaldo peut le faire à 45 ans. Il ne faut que deux minutes à Cristiano Ronaldo pour marquer. Si vous laissez du temps et de l’espace à Cristiano Ronaldo ou à Messi, l’âge n’a pas d’importance, ces gars-là vont le faire.

« Si j’étais le sélectionneur de l’équipe nationale, je prendrais toujours ces deux gars parce que je sais qu’ils peuvent marquer à n’importe quel moment, que ce soit 10 minutes, cinq minutes, c’est ce que font les meilleurs joueurs. »