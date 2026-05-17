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Cristiano Ronaldo et Ivan Toney figurent en tête de la liste des nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue professionnelle saoudienne
Une lutte acharnée pour le titre lors de la dernière journée
Les nominations pour les prix de la saison 2025-2026 sont annoncées alors que la course au titre bat son plein. À deux journées de la fin, jeudi, Al Nassr compte 83 points et possède une avance minimale de deux unités sur Al Hilal, toujours invaincu. Le leader affronte Damac et une victoire lui garantirait le titre, tandis que son rival devra passer un test difficile face à Al Fayha. La pression repose entièrement sur les épaules des leaders, qui devront garder leur sang-froid, car le moindre faux pas permettrait au challenger, deuxième au classement, de s’emparer du titre à la toute dernière minute.
Ronaldo et Félix visent un nouveau titre national.
Cristiano Ronaldo demeure la pièce maîtresse d’Al Nassr dans sa quête de gloire nationale. L’attaquant vétéran a déjà marqué 26 buts cette saison, devenant récemment le troisième joueur de l’ère moderne à franchir le cap des 100 réalisations en Pro League. Avec sept distinctions « Homme du match » à son palmarès, Ronaldo part favori pour le titre de « Joueur de la saison ».
Une victoire lors de la dernière journée est impérative pour offrir à l’attaquant portugais son premier trophée majeur avec Al-Nassr depuis son arrivée le 1^(er) janvier 2023. Il figure parmi les nominés aux côtés de son coéquipier João Félix, auteur d’une première saison éclatante : détenteur du record de trois triplés pour un milieu de terrain, le Portugais mène également le classement des passeurs décisifs avec douze offrandes et occupe la deuxième place ex aequo du classement des contributions offensives.
Toney et les autres cadors font partie de la shortlist des finalistes.
Toney a brillé sous les couleurs d’Al-Ahli, trouvant le chemin des filets à 32 reprises en 31 journées de championnat. L’attaquant a réalisé quatre triplés et a été élu homme du match à neuf reprises. Chez Al-Qadsiah, Quinones a franchi la barre des 30 buts cette saison, devenant le meilleur buteur de l’histoire du club en première division avec 50 réalisations, tout en décrochant treize titres d’homme du match. Dans l’entrejeu d’Al Hilal, Ruben Neves a franchi le seuil des 2 000 passes et occupe la tête du classement des passes clés. Pour assurer une équité entre ces cinq prétendants, la ligue a fixé un critère d’éligibilité clair : « Pour être candidat à ce trophée, un joueur doit avoir pris part à au moins 40 % des matchs de son équipe lors de la saison 2025-2026 de la Roshn Saudi League, quel que soit son poste ou sa nationalité. »
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Surmonter une déception amoureuse
La finale de jeudi attribuera, quoi qu’il arrive, les derniers honneurs de la saison. Battu 1-0 par Gamba Osaka en finale de la Ligue des champions de l’AFC 2 samedi dernier, Al-Nassr doit absolument se rattraper. Une victoire contre Damac lui permettrait de conjurer son récent revers continental et d’enflammer Riyad – ainsi que le camp de Ronaldo.