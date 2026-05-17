Cristiano Ronaldo demeure la pièce maîtresse d’Al Nassr dans sa quête de gloire nationale. L’attaquant vétéran a déjà marqué 26 buts cette saison, devenant récemment le troisième joueur de l’ère moderne à franchir le cap des 100 réalisations en Pro League. Avec sept distinctions « Homme du match » à son palmarès, Ronaldo part favori pour le titre de « Joueur de la saison ».

Une victoire lors de la dernière journée est impérative pour offrir à l’attaquant portugais son premier trophée majeur avec Al-Nassr depuis son arrivée le 1^(er) janvier 2023. Il figure parmi les nominés aux côtés de son coéquipier João Félix, auteur d’une première saison éclatante : détenteur du record de trois triplés pour un milieu de terrain, le Portugais mène également le classement des passeurs décisifs avec douze offrandes et occupe la deuxième place ex aequo du classement des contributions offensives.



