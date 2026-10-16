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Cristiano Ronaldo et David Beckham en MLS ! Un ancien coéquipier de Manchester United prédit à CR7 un avenir dans la gestion d’un club et imagine la suite pour le GOAT portugais
Le contrat de Ronaldo en Arabie saoudite touche à sa fin
À l’heure actuelle, aucun scénario ne paraît trop extravagant, Ronaldo n’ayant pas encore révélé ses projets pour l’avenir. Il aura 42 ans en février 2027 et son lucratif contrat avec Al-Nassr, champion en titre de la Saudi Pro League, expirera l’été prochain.
On s’interroge sur la durée pendant laquelle le GOAT portugais pourra encore jouer, tandis que les appels à mettre fin à sa carrière internationale, forte de 234 sélections, se font de plus en plus pressants. Faire la sourde oreille aux sceptiques et leur donner tort, c’est ce qui caractérise l’ancien attaquant du Real Madrid.
Alors que son fils Cristiano Junior gravit les échelons du centre de formation à Riyad, il n’a donné aucun signe d’une retraite imminente. Après avoir travaillé sans relâche pendant plus de deux décennies, Ronaldo compte jouer aussi longtemps que possible.
Son contrat au Moyen-Orient comprend une participation de 20 % dans Al-Nassr, ce qui lui ouvrirait la voie à des postes de dirigeant et d’entraîneur. Il a été suggéré qu’il pourrait envisager d’acheter son propre club un jour, avant de le diriger depuis le conseil d’administration.
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Que fera Ronaldo une fois à la retraite ?
Simpson, qui a côtoyé CR7 à Old Trafford, ne croit pas qu’un homme qui a passé toute sa vie d’adulte sur les terrains d’entraînement et dans les vestiaires du monde entier puisse accepter de passer au second plan.
Interrogé sur la prochaine étape pour Ronaldo, Simpson, qui s’exprimait en partenariat avec Free Bets, où l’on trouve les meilleurs sites de paris, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’il entraînera. Je me pose la question depuis quelque temps. Va-t-il suivre l’exemple de David Beckham ou devenir entraîneur ? Je ne sais pas s’il est peut-être un peu plus passionné par ce qui se passe sur le terrain. »
CR7 pourrait-il rejoindre Beckham à l’Inter Miami, club de MLS ?
Beckham, autre numéro 7 emblématique de Manchester United et champion de la Liga avec le Real Madrid, est copropriétaire de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup. Il travaille aux côtés de Messi, huit fois lauréat du Ballon d'or, dans le sud de la Floride.
Interrogé sur la possibilité que Ronaldo suive une voie similaire et entraîne sous la direction de Becks au Nu Stadium, Simpson a répondu : « Ce serait quelque chose, non ?! »
Il a ajouté : « Je sais qu'il détient des parts d'Al-Nassr. Ronaldo entraîneur, ce serait intéressant. Mais vu sa façon de parler, sa personnalité, ses exigences et ce qu'il attend des autres, surtout lorsqu'il est revenu à Manchester United, je pense qu'il a ce qu'il faut pour devenir un entraîneur de haut niveau, connaître le jeu et l'étudier. Ce serait intéressant de le voir à ce poste.
« Je ne sais pas si cela lui conviendrait de prendre du recul, de posséder le club et de procéder ainsi. Il est sur les terrains tous les jours depuis l'âge de 16 ans. Comment arrêter ça ? Nous avons du mal à le faire. Il a fait ça dix ans de plus que la plupart. »
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Devenir propriétaire, entraîner, faire du cinéma : plusieurs options pour Ronaldo
Messi, élu deux fois meilleur joueur de la MLS, est sous contrat à Miami jusqu’en 2028. Il a mis fin à sa carrière internationale avec l’Argentine après avoir savouré des sacres en Coupe du monde et en Copa América avec l’Albiceleste. La date à laquelle il mettra un terme à sa carrière fait également l’objet de vifs débats.
Le joueur de 39 ans, peu loquace, ne devrait pas devenir entraîneur. Un rôle en coulisses au FC Barcelone pourrait davantage l’attirer, mais il pourrait être rejoint en Floride par un rival de toujours qui veut poursuivre le rêve américain tout en cherchant à décrocher des rôles dans des superproductions hollywoodiennes.
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