À l’heure actuelle, aucun scénario ne paraît trop extravagant, Ronaldo n’ayant pas encore révélé ses projets pour l’avenir. Il aura 42 ans en février 2027 et son lucratif contrat avec Al-Nassr, champion en titre de la Saudi Pro League, expirera l’été prochain.

On s’interroge sur la durée pendant laquelle le GOAT portugais pourra encore jouer, tandis que les appels à mettre fin à sa carrière internationale, forte de 234 sélections, se font de plus en plus pressants. Faire la sourde oreille aux sceptiques et leur donner tort, c’est ce qui caractérise l’ancien attaquant du Real Madrid.

Alors que son fils Cristiano Junior gravit les échelons du centre de formation à Riyad, il n’a donné aucun signe d’une retraite imminente. Après avoir travaillé sans relâche pendant plus de deux décennies, Ronaldo compte jouer aussi longtemps que possible.

Son contrat au Moyen-Orient comprend une participation de 20 % dans Al-Nassr, ce qui lui ouvrirait la voie à des postes de dirigeant et d’entraîneur. Il a été suggéré qu’il pourrait envisager d’acheter son propre club un jour, avant de le diriger depuis le conseil d’administration.