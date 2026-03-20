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Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva absents de la sélection portugaise pour les matchs contre les États-Unis et le Mexique : Roberto Martinez explique ces choix surprenants
La gestion des anciens combattants
La grande nouvelle de la dernière convocation de l'équipe du Portugal est l'absence du capitaine Ronaldo et du meneur de jeu de Manchester City, Silva. Alors que les supporters ont l'habitude de voir ce duo de vétérans mener l'attaque, Martinez a adopté une approche pragmatique pour cette période de sélection contre le Mexique et les États-Unis
Cette décision découle d’une volonté de préserver ses atouts majeurs après un calendrier national éprouvant. En écartant ses stars les plus expérimentées, le sélectionneur privilégie la condition physique à long terme plutôt que les résultats immédiats lors de rencontres amicales, s’assurant ainsi que ses leaders clés restent en forme pour les défis à venir.
Expliquer les préoccupations liées à la condition physique
Martinez s'est empressé de préciser que l'absence de Ronaldo constituait un contretemps temporaire plutôt qu'un sujet d'inquiétude à long terme. « La Coupe du monde n'est pas compromise ! », a confirmé l'Espagnol. « Il n'est pas en danger, non. Il s'agit d'une blessure musculaire mineure et nous pensons qu'il pourra revenir dans une semaine ou deux. Tout ce que Cristiano a accompli sur le plan physique au cours de la saison montre qu'il est en excellente forme. »
Concernant le meneur de jeu de Manchester City, Martinez a précisé que la décision avait été prise en concertation avec le club. « Pour Bernardo Silva, il s’agit d’une décision technique, fondée sur les informations médicales fournies par le club du joueur. »
Mesurer la profondeur
L'absence des vétérans offre aux jeunes talents portugais une occasion rare de démontrer leurs capacités sur la scène internationale, alors qu'ils se préparent pour la Coupe du monde qui se tiendra cet été en Amérique du Nord. Martinez considère cette période comme une phase de formation essentielle pour l'équipe, qui lui permet de tester différentes configurations tactiques sans compter sur ses piliers habituels.
« J'ai déjà dit qu'il fallait profiter de cette phase pour tester de nouveaux joueurs ; c'est le moment d'expérimenter et de pouvoir convoquer des joueurs qui le méritent également », a-t-il ajouté. « Mais pour cela, nous avons besoin de la place laissée vacante par les joueurs que vous avez mentionnés. »
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Et maintenant ?
Le Portugal se concentre actuellement sur la préparation de la Coupe du monde 2026, avec un match amical contre le Mexique le 29 mars, suivi d'un autre match amical contre les États-Unis trois jours plus tard. La Seleção évoluera dans le groupe K aux côtés de l'Ouzbékistan, de la Colombie et du vainqueur d'un barrage opposant la République démocratique du Congo, la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie.
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