Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva absents de la sélection portugaise pour les matchs contre les États-Unis et le Mexique : Roberto Martinez explique ces choix surprenants

La grande nouvelle de la dernière convocation de l'équipe du Portugal est l'absence du capitaine Ronaldo et du meneur de jeu de Manchester City, Silva. Alors que les supporters ont l'habitude de voir ce duo de vétérans mener l'attaque, Martinez a adopté une approche pragmatique pour cette période de sélection contre le Mexique et les États-Unis

Cette décision découle d’une volonté de préserver ses atouts majeurs après un calendrier national éprouvant. En écartant ses stars les plus expérimentées, le sélectionneur privilégie la condition physique à long terme plutôt que les résultats immédiats lors de rencontres amicales, s’assurant ainsi que ses leaders clés restent en forme pour les défis à venir.