Cristiano Ronaldo est un extraterrestre ! Un ancien coéquipier du Real Madrid explique pourquoi le meilleur joueur portugais de tous les temps est « extraterrestre »
Le palmarès de Ronaldo : Ballons d'Or et trophées à travers l'Europe
Ronaldo a fait une entrée fracassante sur la scène footballistique en tant qu'ailier rapide, ses pieds agiles attirant l'attention du géant de la Premier League, Manchester United. Il a remporté la première de ses cinq couronnes en Ligue des champions et plusieurs Ballons d'Or pendant son séjour à Old Trafford.
L'international portugais est ensuite devenu le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid et a remporté le Soulier d'or avec la Juventus et Al-Nassr. En tant que capitaine emblématique de son pays, il a remporté un championnat d'Europe et deux titres de la Ligue des nations de l'UEFA.
Ronaldo se prépare à disputer la sixième phase finale de Coupe du monde de sa remarquable carrière cet été, alors que des questions se posent sur son avenir au niveau des clubs, le joueur de 41 ans ne montrant aucun signe de faiblesse, malgré une blessure dont il se remet actuellement.
Pourquoi Marcelo considère Ronaldo comme un « extraterrestre »
Dans sa quête pour atteindre les 1 000 buts en compétition, Ronaldo a déjà dépassé les 960. Il compte 34 trophées à son palmarès et s'est assuré depuis longtemps une place parmi les plus grands joueurs de tous les temps.
Marcelo fait partie de ceux qui ont été impressionnés par Ronaldo pendant leur séjour commun dans la capitale espagnole. Le Sud-Américain a confié à FourFourTwo ce qui rend CR7 si spécial : « Ce fut un immense privilège de jouer avec Cristiano. Il est différent de tous les autres : c'est un leader, un travailleur infatigable et un joueur de grande qualité. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est qu'une question de puissance, mais ils se trompent... c'est un extraterrestre. »
Il a ajouté : « Nous sommes tous les deux des joueurs formés dans la rue : nous avons appris à jouer pieds nus et nous nous sommes simplement amusés. Cela fait partie de notre essence, donc nous nous comprenions parfaitement d'un simple regard. Cristiano me donnait des conseils de temps en temps : il était intelligent et comprenait les défis auxquels nous étions confrontés à chaque match. »
Comment Mourinho a aidé le Real Madrid à rivaliser avec Guardiola
L'un de ces défis consistait à affronter régulièrement Lionel Messi, lorsque le Real Madrid croisait le fer avec son rival du Clasico, Barcelone. À ce sujet, Marcelo a déclaré : « Dire que c'était difficile serait un euphémisme. Parfois, affronter Messi était un cauchemar... »
Le Real disposait toutefois de nombreux atouts, notamment Ronaldo, et est resté compétitif tout au long d'une période où Pep Guardiola a fait des merveilles au Camp Nou.
Les Blancos ont recruté leurs propres entraîneurs énigmatiques, dont José Mourinho, qui est passé par le Bernabeu. Marcelo a apprécié de travailler avec l'ancien entraîneur de Chelsea et de l'Inter, qui a contribué à augmenter le niveau d'intensité.
Marcelo a déclaré à propos du « Special One » : « Nous avons fait tout notre possible pour contrer cette équipe du Barça, qui était pour beaucoup la meilleure de l'histoire. Mourinho était un gagnant né : il nous a poussés, il nous a amenés à nos limites.
Le Real n'avait pas gagné depuis trop longtemps et un club de cette envergure ne pouvait pas se permettre cela. Nous avons abordé chaque Clasico avec la conviction de rivaliser avec une grande personnalité, et c'est là que les étincelles ont jailli. »
Clause libératoire : Ronaldo suscite des rumeurs de transfert dans la Ligue professionnelle saoudienne
Mourinho a quitté Madrid en 2013, tandis que Ronaldo a passé cinq années supplémentaires en Espagne avant de rejoindre la Juventus. Il est actuellement sous contrat avec Al-Nassr jusqu'à l'été 2027, mais il a fait part de sa frustration au Moyen-Orient et son contrat lucratif comporterait des clauses de libération qui pourraient être activées lors du prochain mercato.
