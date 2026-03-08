Cristiano Ronaldo est un extraterrestre ! Un ancien coéquipier du Real Madrid explique pourquoi le meilleur joueur portugais de tous les temps est « extraterrestre »

Ronaldo a fait une entrée fracassante sur la scène footballistique en tant qu'ailier rapide, ses pieds agiles attirant l'attention du géant de la Premier League, Manchester United. Il a remporté la première de ses cinq couronnes en Ligue des champions et plusieurs Ballons d'Or pendant son séjour à Old Trafford.

L'international portugais est ensuite devenu le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid et a remporté le Soulier d'or avec la Juventus et Al-Nassr. En tant que capitaine emblématique de son pays, il a remporté un championnat d'Europe et deux titres de la Ligue des nations de l'UEFA.

Ronaldo se prépare à disputer la sixième phase finale de Coupe du monde de sa remarquable carrière cet été, alors que des questions se posent sur son avenir au niveau des clubs, le joueur de 41 ans ne montrant aucun signe de faiblesse, malgré une blessure dont il se remet actuellement.