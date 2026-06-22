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« Cristiano Ronaldo est tellement redoutable » : selon Alan Shearer, Roberto Martinez pourrait ne pas être « autorisé » à remplacer le capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde 2026
La puissance de Cristiano Ronaldo
Shearer a lancé le débat en suggérant que Martinez ne disposerait pas de l’autorité nécessaire pour gérer Ronaldo comme un joueur ordinaire. Après le match nul décevant du Portugal face à la RD Congo, l’ancien buteur de Newcastle a pointé la relation particulière liant la star planétaire à son sélectionneur.
L’ancien attaquant de Newcastle estime que le statut du quintuple Ballon d’Or dépasse la relation habituelle entre un joueur et son sélectionneur, ce qui pourrait entraver la flexibilité tactique du Portugal en Amérique du Nord. « Je me demande si Roberto Martinez aura le droit de lui parler et de le remplacer. Cristiano est tellement puissant. S’il n’est pas prêt à comprendre qu’il ne peut pas jouer toutes les minutes, alors ça ne marchera pas », a déclaré Shearer àBetfair.
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Inquiétudes concernant l’équilibre tactique du Portugal
Pour Shearer, l’incapacité apparente de l’attaquant d’Al-Nassr à accepter un rôle moins important pourrait constituer un obstacle majeur pour la Seleção à mesure que le tournoi entre dans la phase à élimination directe.
« J’ai toujours craint que Ronaldo ne soit pas prêt à accepter de ne pas être titulaire à chaque match, et il est certain qu’il ne peut pas jouer chaque minute de chaque rencontre. On dirait bien que c’est le cas », a ajouté Shearer. Il a poursuivi : « Je le ferais débuter lors du prochain match du Portugal, mais si ça ne marche pas, je lui dirais qu’il doit sortir. C’est précisément là que le bât blesse : on se demande s’il acceptera d’être remplacé, car Cristiano est une immense star. C’est délicat. C’est une icône mondiale qui a brillé pendant des années, mais il ne marque plus depuis un moment avec le Portugal et il n’est clairement pas au meilleur de sa forme. »
Le débat Messi contre Ronaldo refait surface
Ronaldo n’a pas réussi à se démarquer lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, contrairement à son rival de toujours, Lionel Messi, qui s’est illustré. Alors que le Portugais affichait clairement sa frustration, l’Argentin a retrouvé son niveau d’antan en inscrivant un triplé contre l’Algérie, performance qui a poussé Shearer à se ranger définitivement de son côté dans le débat séculaire sur le « plus grand de tous les temps ».
« Lionel Messi est époustouflant. C’est tout simplement incroyable de voir comment il continue sur sa lancée. Il semble en aussi bonne forme que jamais et il dispose désormais d’une équipe prête à courir davantage pour lui permettre de recevoir le ballon », analyse Shearer. L’ancien buteur souligne aussi le poids psychologique que cela peut représenter pour Ronaldo : « J’imagine la frustration de Ronaldo la veille, après avoir vu Messi marquer trois buts, puis de se retrouver sur le terrain sans parvenir à bien jouer, l’air très frustré. On peut aisément deviner ce qu’il ressent. »
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Shearer effectue son choix définitif
Tout en reconnaissant le talent exceptionnel des deux joueurs, Shearer a admis avoir toujours eu une préférence pour la star de l’Inter Miami. L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a souligné que, bien que tous deux aient atteint les sommets de leur discipline, leurs parcours et leurs styles de jeu restent fondamentalement différents.
« Messi et Ronaldo sont tous deux des joueurs exceptionnels, mais j’ai toujours eu un faible pour Messi. Je n’aime pas les comparaisons car leurs capacités, leurs attitudes et leurs parcours pour atteindre le sommet sont très différents. Mais je pencherai toujours pour Messi », a déclaré Shearer. Concluant son analyse, il a salué l’impact actuel de l’Argentin : « C’est fascinant de le regarder jouer, car la première pensée de tout le monde est : “Est-ce que je peux faire une passe à Messi ?” Tout le monde réfléchit à la manière de lui faire parvenir le ballon, et à juste titre. Ce pied gauche est redoutable. Je suis à court de superlatifs pour le décrire. Ce qu’il a accompli et continue d’accomplir est stupéfiant. »