« Cristiano Ronaldo est tellement redoutable » : selon Alan Shearer, Roberto Martinez pourrait ne pas être « autorisé » à remplacer le capitaine du Portugal lors de la Coupe du monde 2026

Shearer a lancé le débat en suggérant que Martinez ne disposerait pas de l’autorité nécessaire pour gérer Ronaldo comme un joueur ordinaire. Après le match nul décevant du Portugal face à la RD Congo, l’ancien buteur de Newcastle a pointé la relation particulière liant la star planétaire à son sélectionneur.

L’ancien attaquant de Newcastle estime que le statut du quintuple Ballon d’Or dépasse la relation habituelle entre un joueur et son sélectionneur, ce qui pourrait entraver la flexibilité tactique du Portugal en Amérique du Nord. « Je me demande si Roberto Martinez aura le droit de lui parler et de le remplacer. Cristiano est tellement puissant. S’il n’est pas prêt à comprendre qu’il ne peut pas jouer toutes les minutes, alors ça ne marchera pas », a déclaré Shearer àBetfair.