Cristiano Ronaldo est sélectionné pour sa sixième Coupe du monde, a annoncé Roberto Martinez en dévoilant la liste définitive des 26 joueurs portugais

En conférence de presse, Martinez a expliqué pourquoi Ronaldo demeurait au cœur de ses plans pour l’équipe nationale. Il a également souligné le rôle de leader que le capitaine continue d’assumer au sein du groupe.

« J’espère qu’il jouera le même rôle que celui qu’il a endossé ces trois dernières années, depuis que je suis à la tête de l’équipe nationale », a expliqué Martinez. « J’ai souvent parlé de Cristiano. Il y a deux facettes : l’icône mondiale, que tous les supporters connaissent et saluent pour son apport au football, et notre capitaine. »

« Il répond aux mêmes exigences que les autres joueurs et affiche une compétitivité exemplaire pour intégrer l’équipe nationale. Pour moi, c’est un capitaine modèle. Il a été déterminant dans notre victoire en Ligue des Nations et nous comptons sur lui pour incarner la même responsabilité et le même exemple dans le vestiaire. »