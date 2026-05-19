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Cristiano Ronaldo est sélectionné pour sa sixième Coupe du monde, a annoncé Roberto Martinez en dévoilant la liste définitive des 26 joueurs portugais
Ronaldo figure bien dans la liste des sélectionnés du Portugal pour la Coupe du monde.
Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026, et le capitaine Cristiano Ronaldo en fait de nouveau partie. Âgé de 41 ans, l’attaquant expérimenté se dirige vers une sixième phase finale de Coupe du monde, ce qui constituerait un record. Martinez a justifié la présence du leader historique de la sélection en soulignant que sa contribution dépasse sa simple réputation.
L’attaquant, qui évolue actuellement en Arabie saoudite, demeure une pièce maîtresse du groupe, tant sur le terrain qu’en dehors. L’annonce a toutefois été marquée par plusieurs absences notables : les milieux de terrain Mateus Fernandes et João Palhinha, auteurs de performances solides en club, ont été écartés de la liste finale des 27 joueurs.
- AFP
Martinez explique pourquoi Ronaldo reste un élément essentiel
En conférence de presse, Martinez a expliqué pourquoi Ronaldo demeurait au cœur de ses plans pour l’équipe nationale. Il a également souligné le rôle de leader que le capitaine continue d’assumer au sein du groupe.
« J’espère qu’il jouera le même rôle que celui qu’il a endossé ces trois dernières années, depuis que je suis à la tête de l’équipe nationale », a expliqué Martinez. « J’ai souvent parlé de Cristiano. Il y a deux facettes : l’icône mondiale, que tous les supporters connaissent et saluent pour son apport au football, et notre capitaine. »
« Il répond aux mêmes exigences que les autres joueurs et affiche une compétitivité exemplaire pour intégrer l’équipe nationale. Pour moi, c’est un capitaine modèle. Il a été déterminant dans notre victoire en Ligue des Nations et nous comptons sur lui pour incarner la même responsabilité et le même exemple dans le vestiaire. »
« Mon préféré ? Non. »
Martinez se montre prudent malgré le talent de son équipe. Il rappelle qu’au Mondial, la simple qualité individuelle ne suffit pas et souligne les défis psychologiques rencontrés durant la compétition.
Il a déclaré : « La Coupe du monde, ce n'est pas seulement bien jouer, ce n'est pas seulement une question de talent. Il y a de nombreux défis à relever. Et il y a l'aspect psychologique. »
« Seule une équipe qui a déjà remporté une Coupe du monde peut être considérée comme favorite. Le terme de « prétendant » convient mieux à notre situation actuelle. Nous avons remporté la Ligue des Nations la plus exigeante de l’histoire, en battant l’Allemagne chez elle puis l’Espagne en finale. Rêver, oui ; prétendant, oui ; favori ? Non. »
- AFP
Les préparatifs sont déjà en cours, à la veille du coup d’envoi du tournoi.
Le Portugal entamera ses derniers préparatifs par deux matchs amicaux à domicile. Il affrontera le Chili le 6 juin à Oeiras, avant de rencontrer le Nigeria à Leiria le 10 juin. À l'issue de ces rencontres, l'équipe se rendra à son camp d'entraînement de Palm Beach, en Floride, en vue du tournoi. Le Portugal débutera sa campagne en Coupe du monde contre la République démocratique du Congo le 17 juin à Houston.