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Cristiano Ronaldo est au cœur d’un scandale de tricherie en Ligue professionnelle saoudienne, Ivan Toney suggérant que les arbitres favorisent Al-Nassr dans sa course au titre
Toney remet en cause l’intégrité de l’arbitrage.
Le match nul 1-1 entre Al-Ahli et Al-Fayha, mercredi, a déclenché une polémique. Toney, auteur de son 27^e but cette saison, a estimé que l’arbitre avait ignoré plusieurs penalties « évidents ». Ce nul laisse Al-Ahli à la troisième place, à quatre points d’Al-Nassr, l’équipe de Ronaldo, le leader du championnat disposant par ailleurs d’une rencontre en moins.
« Le principal sujet de discussion, ce sont les deux penalties, c’est clair comme de l’eau de roche », a-t-il clamé en zone mixte. « Que doit-on faire de plus ? Si un joueur attrape le ballon à deux mains, c’est penalty ou non ? Quand on a voulu en parler à l’arbitre, il nous a répondu de “nous concentrer sur l’AFC [Ligue des champions]”. Comment peut-il dire ça ? On parle du match présent et il nous renvoie à la Coupe ! »
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Des accusations de partialité ont été formulées.
La situation a pris une tournure plus sombre lorsque Toney a été interrogé sur ceux qui pourraient tirer profit de ces décisions contestables. L'ancien joueur de Brentford a ri et a répondu : « On sait bien de qui il s'agit, qui est-ce qu'on poursuit ? » Il s'agissait clairement d'une référence directe à Al-Nassr et, peut-être, à son joueur vedette, Ronaldo. Toney a en outre affirmé que les arbitres semblaient avoir l'esprit ailleurs pendant la « phase décisive » de la course au titre.
« Si vous voulez que j’en dise plus, je peux le faire, ça risque de me causer des ennuis, mais je suis quelqu’un qui dit les choses telles qu’elles sont. Il y a des décisions arbitrales à discuter, mais l’esprit de l’arbitre semble ailleurs. Pendant toute la saison, c’était penalty évident ; maintenant, au moment crucial, ils changent d’avis », a-t-il ajouté. Il a ensuite publié des extraits vidéo des actions litigieuses sur les réseaux sociaux, commentant : « C’est incroyable de manquer de telles actions en l’espace d’un instant ou de choisir d’ignorer l’évidence. On voit clairement ce qui influence les décisions ici. »
Galeno dénonce un « manque de respect »
Toney n’était pas la seule star d’Al-Ahli à manifester son agacement. Son coéquipier Galeno est allé plus loin, sous-entendant que la ligue s’employait activement à offrir un titre à Ronaldo. Dans un message cinglant publié sur les réseaux sociaux, le joueur a laissé entendre que l’équité sportive de la compétition avait été totalement compromise au profit d’un seul homme.
«« Remettez-lui le trophée, c’est ce qu’ils veulent, ils veulent nous éliminer du championnat par tous les moyens, ils veulent remettre le trophée à une seule personne, c’est un manque total de respect envers notre club », a écrit Galeno, selon le Daily Mail. Ces déclarations publiques mettent en lumière une tension croissante au sein de la Saudi Pro League alors que la saison touche à sa fin et que la pression sur Al-Nassr pour remporter son premier titre de l’ère Ronaldo s’intensifie.
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Al-Ahli réclame les enregistrements de l'arbitre
Soutenant ses stars, Al-Ahli a publié un communiqué officiel pour exprimer sa « profonde insatisfaction » et exiger la diffusion des enregistrements audio des communications du VAR. Le club réclame également des explications sur les consignes qui auraient été données à ses joueurs de négliger le championnat national au profit de la compétition continentale, alors que des décisions cruciales étaient prises sur le terrain.
« Le club Al Ahli exprime son profond mécontentement face aux erreurs d'arbitrage qui ont affecté le match d'aujourd'hui de la première équipe de football contre Al Fayha lors de la 29e journée de la Saudi Roshn League », a déclaré le club. « Les décisions arbitrales ont directement influencé la rencontre et son issue, affectant par conséquent la position de l’équipe dans la course au titre. De telles erreurs suscitent des interrogations légitimes sur le processus de désignation des arbitres et les critères appliqués, d’autant plus que la Saudi Roshn League se distingue par son niveau technique et compétitif élevé. »