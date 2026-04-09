Cristiano Ronaldo est au cœur d’un scandale de tricherie en Ligue professionnelle saoudienne, Ivan Toney suggérant que les arbitres favorisent Al-Nassr dans sa course au titre

Le match nul 1-1 entre Al-Ahli et Al-Fayha, mercredi, a déclenché une polémique. Toney, auteur de son 27^e but cette saison, a estimé que l’arbitre avait ignoré plusieurs penalties « évidents ». Ce nul laisse Al-Ahli à la troisième place, à quatre points d’Al-Nassr, l’équipe de Ronaldo, le leader du championnat disposant par ailleurs d’une rencontre en moins.

« Le principal sujet de discussion, ce sont les deux penalties, c’est clair comme de l’eau de roche », a-t-il clamé en zone mixte. « Que doit-on faire de plus ? Si un joueur attrape le ballon à deux mains, c’est penalty ou non ? Quand on a voulu en parler à l’arbitre, il nous a répondu de “nous concentrer sur l’AFC [Ligue des champions]”. Comment peut-il dire ça ? On parle du match présent et il nous renvoie à la Coupe ! »