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Cristiano Ronaldo envisagerait-il un retour à Manchester United si Michael Carrick lui proposait un transfert ? La quête d'un record et son statut de remplaçant éclairent la réponse de Louis Saha
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Ronaldo a conquis plusieurs titres et obtenu son premier Ballon d’Or sous les couleurs de Manchester United.
En rejoignant Manchester United en 2003, Ronaldo a entamé son ascension vers la gloire. Ailier vif à son arrivée en Angleterre, il s’est progressivement transformé en meilleur buteur de l’histoire du football.
Avec les Red Devils, il a conquis la Premier League et la Ligue des champions, puis décroché son premier Ballon d’or. Son passage en rouge a gravé des souvenirs inoubliables, notamment avec le mythique maillot n°7 porté avant lui par George Best, Éric Cantona et David Beckham.
En 2021, il récupère le mythique numéro 7 après un passage historique de neuf ans au Real Madrid – ponctué de 450 buts – et trois saisons prolifiques à la Juventus. Un retour émouvant qui, malheureusement, vire rapidement au cauchemar.
À 41 ans, la légende portugaise reste au sommet de son art.
Après un conflit ouvert avec Erik ten Hag, suivi d’une interview explosive accordée à Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a vu son contrat résilié en novembre 2022. Quelques mois plus tard, il signait le contrat le plus lucratif du football mondial avec le club saoudien Al-Nassr.
Au Moyen-Orient, il a ajouté d’autres Soulier d’or à son palmarès et, à 41 ans, reste au sommet de sa forme. Son avenir y est toutefois incertain : il a mené une grève et n’exclut pas un retour en Europe, alors qu’il se prépare à disputer sa sixième phase finale de Coupe du monde cet été.
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Ronaldo envisagerait-il un retour à Old Trafford ?
Ayant déjà partagé le vestiaire avec Michael Carrick – qui s’est mis en lice pour devenir l’entraîneur titulaire de Manchester United en menant le club vers une qualification en Ligue des champions –, un troisième passage à Manchester pourrait-il séduire Cristiano Ronaldo ?
Interrogé sur le sujet, Saha, ancien attaquant des Red Devils, s’est exprimé en exclusivité pour GOAL via BetVictor Online Casino : « En théorie, pourquoi pas. Mais je ne vois pas cela se concrétiser. Il y a un avenir pour Manchester United et un avenir pour Cristiano Ronaldo, deux belles histoires qui, aujourd’hui, peinent à s’aligner. Pour l’instant, ce scénario ne me paraît pas naturel.
« Il faut absolument de l’expérience aux côtés des attaquants. Cela ne les rendra pas moins bons, mais en même temps, Cristiano veut toujours jouer, il veut toujours battre des records, il ne se laissera pas reléguer sur le banc ou accepter de ne pas jouer à certains moments, par exemple.
Je ne suis pas convaincu que cela soit vraiment pertinent. Compte tenu des records qu’il vise encore, je ne vois donc pas cela se produire. »
Ronaldo s'est assuré une place parmi les légendes
Ronaldo a inscrit 118 buts pour Manchester United lors de son premier passage au club, et 27 lors de son deuxième. Sa réputation a été légèrement ternie lorsqu'il a semblé orchestrer son départ avant la Coupe du monde 2022, mais il restera à jamais une légende aux yeux de la plupart des supporters des Red Devils.
Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027, il n’a pas besoin de chercher un nouveau défi cet été et pourrait bientôt conquérir un premier titre majeur en Arabie saoudite. L’Europe, elle, a probablement tourné la page : le Vieux Continent ne reverra sans doute pas un joueur dont l’héritage restera gravé parmi les légendes du ballon rond.