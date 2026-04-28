En rejoignant Manchester United en 2003, Ronaldo a entamé son ascension vers la gloire. Ailier vif à son arrivée en Angleterre, il s’est progressivement transformé en meilleur buteur de l’histoire du football.

Avec les Red Devils, il a conquis la Premier League et la Ligue des champions, puis décroché son premier Ballon d’or. Son passage en rouge a gravé des souvenirs inoubliables, notamment avec le mythique maillot n°7 porté avant lui par George Best, Éric Cantona et David Beckham.

En 2021, il récupère le mythique numéro 7 après un passage historique de neuf ans au Real Madrid – ponctué de 450 buts – et trois saisons prolifiques à la Juventus. Un retour émouvant qui, malheureusement, vire rapidement au cauchemar.