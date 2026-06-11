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Cristiano Ronaldo, en manque de réussite, a connu un véritable cauchemar sur la pelouse, malgré la victoire étriquée du Portugal face au Nigeria lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde
Frustration pour l’attaquant chevronné
Le Portugal s’envole vers l’Amérique du Nord avec une victoire, mais les gros titres seront sans aucun doute dominés par les difficultés de Ronaldo devant le but. L’ancienne icône de Manchester United et du Real Madrid demeure le pilier de l’équipe de Roberto Martínez, pourtant il a affiché une immense frustration durant ses 65 minutes sur la pelouse. Il a gâché plusieurs occasions franches qu’il convertissait aisément par le passé, poussant supporters et observateurs à s’interroger sur son statut de titulaire indiscutable pour la compétition à venir.
Dès la 9^e minute, il récupérait une passe en profondeur de Nelson Semedo, mais son tir passait à côté alors que le but était grand ouvert. Son humeur s’est rapidement assombrie, et il a frappé le ballon avec colère après qu’il ait rebondi sur les panneaux publicitaires. Plus tard, il a manqué une occasion en or depuis le point de penalty, en enroulant trop son coup de pied gauche, qui a terminé sa course dans les tribunes.
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Martinez prend la défense de son capitaine
Malgré les critiques, Martinez a rapidement précisé que la lourde charge de travail imposée à son capitaine était tout à fait volontaire. Malgré huit changements à la mi-temps pour faire tourner son effectif, Ronaldo est resté sur la pelouse au début de la seconde période, unique titulaire de champ maintenu en jeu. Une décision interpellant plus d’un observateur, mais l’Espagnol a insisté sur le fait qu’elle s’inscrivait dans une stratégie physique spécifique destinée à assurer la fraîcheur de l’attaquant pour les rigueurs du Groupe K.
« Le plan que nous avions prévu pour Cristiano, sur la base des informations dont nous disposions, était qu’il joue soit 45, soit 60 minutes », a expliqué Martinez après le coup de sifflet final. « L’important est de travailler sur l’aspect individuel, mais aussi d’avoir une équipe capable de terminer le match plus forte qu’elle ne l’a commencé. Cela reflète un bon travail, de la concentration et de la clarté dans la manière dont les idées sont mises en œuvre. Nous sommes désormais bien mieux préparés. »
Conceicao sauve les meubles
La Seleção a ouvert le score par Pedro Neto dès la 23e minute, mais les Nigérians, réduits à dix, ont répliqué juste avant la mi-temps par Akor Adams, maintenant le suspense. Les Super Eagles, non qualifiés pour la Coupe du monde et privés de leurs stars Victor Osimhen et Ademola Lookman, ont néanmoins opposé une résistance acharnée.
Francisco Conceição, entré en jeu, a alors joué les héros : après avoir rentré un centre depuis le côté droit à la 75e minute, il a enroulé sa frappe dans le coin opposé. Ce succès 2-1 permet au Portugal de conserver son invincibilité et d’enchaîner une deuxième victoire amicale sur le même score, après son test face au Chili.
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Le compte à rebours pour la Coupe du monde a commencé
Le Portugal se tourne désormais vers Houston, au Texas, où il entamera sa quête de gloire mondiale. Tous les regards seront rivés sur la composition de l’équipe pour voir si Ronaldo conservera sa place malgré sa prestation décevante à Leiria. Pour le quintuple Ballon d’Or, le tournoi de 2026 marquerait une sixième participation à la Coupe du monde, performance qui le placerait à égalité avec le record absolu. Il a inscrit 143 buts en 228 sélections avec le Portugal, mais n’a jamais trouvé le chemin des filets en phase à élimination directe d’une Coupe du monde. Les hommes de Martínez ont été versés dans un groupe K très disputé, aux côtés de la Colombie, de l’Ouzbékistan et de la République démocratique du Congo. Les champions d’Europe 2016 débuteront leur campagne le 17 juin contre la RD Congo.