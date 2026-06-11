Cristiano Ronaldo, en manque de réussite, a connu un véritable cauchemar sur la pelouse, malgré la victoire étriquée du Portugal face au Nigeria lors de son dernier match de préparation à la Coupe du monde

Le Portugal s’envole vers l’Amérique du Nord avec une victoire, mais les gros titres seront sans aucun doute dominés par les difficultés de Ronaldo devant le but. L’ancienne icône de Manchester United et du Real Madrid demeure le pilier de l’équipe de Roberto Martínez, pourtant il a affiché une immense frustration durant ses 65 minutes sur la pelouse. Il a gâché plusieurs occasions franches qu’il convertissait aisément par le passé, poussant supporters et observateurs à s’interroger sur son statut de titulaire indiscutable pour la compétition à venir.

Dès la 9^e minute, il récupérait une passe en profondeur de Nelson Semedo, mais son tir passait à côté alors que le but était grand ouvert. Son humeur s’est rapidement assombrie, et il a frappé le ballon avec colère après qu’il ait rebondi sur les panneaux publicitaires. Plus tard, il a manqué une occasion en or depuis le point de penalty, en enroulant trop son coup de pied gauche, qui a terminé sa course dans les tribunes.