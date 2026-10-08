ZUMA Press Wire
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Cristiano Ronaldo « en bonne forme physique et mentale » alors que l'entraîneur d'Al-Nassr Ange Postecoglou esquive la controverse au Portugal
L’entraîneur confirme l’état de forme du joueur clé
L’entraîneur principal Postecoglou a confirmé que son attaquant vétéran avait réintégré le groupe en pleine possession de ses moyens avant la huitième journée de Saudi Pro League. Âgé de 41 ans, il postule immédiatement à une place de titulaire lorsque le géant de Riyad recevra Al-Diriyah vendredi. Pas perturbé par les rumeurs persistantes qui circulent en Europe, le technicien australien reste entièrement concentré sur la préparation de son équipe afin de poursuivre sa remontée vers le haut du classement.
- AFP
L’entraîneur esquive la controverse autour de la sélection nationale
Refusant d’être entraîné dans le débat autour du départ prématuré du capitaine du rassemblement international, Postecoglou a donné le ton avec fermeté lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Cristiano est revenu au club en bonne forme physique et mentale. C’est la chose la plus importante pour nous. »
Interrogé sur les frictions évoquées entre l’attaquant et le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus, l’entraîneur a mis fin à la discussion : « Je n’aime pas que les entraîneurs de club commentent ce qu’il se passe en équipe nationale, donc je n’en parlerai pas. »
Les géants de Riyad attendent le groupe au complet
Loin des projecteurs braqués sur leur joueur phare, la préparation d'Al-Nassr a reçu un coup de pouce bienvenu avec le retour de Joao Felix à l'entraînement complet à Riyad. Le staff technique n'attend désormais plus que son contingent d'internationaux saoudiens fraîchement sacrés en Coupe du Golfe arabe, après avoir battu les Émirats arabes unis 2-0 en finale mercredi. Reconstituer l'effectif au complet sera essentiel alors que les champions en titre du championnat doivent gérer un calendrier chargé sur la scène nationale et continentale.
- AFP
Les prétendants au titre visent le sommet national
Al-Nassr aborde le choc de vendredi avec seulement deux points de retard sur le sommet du classement, sachant qu’une victoire contre Al-Diriyah maintiendrait une forte pression sur les leaders Al-Hilal et Al-Ittihad. Cette rencontre lance une série automnale implacable pour les champions en titre, qui ne peuvent se permettre aucun faux pas sur la scène nationale avant la reprise des engagements régionaux. À la pointe de l’attaque, Ronaldo reste focalisé sur l’idée de faire passer son total de 979 buts à quatre chiffres.
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