Refusant d’être entraîné dans le débat autour du départ prématuré du capitaine du rassemblement international, Postecoglou a donné le ton avec fermeté lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Cristiano est revenu au club en bonne forme physique et mentale. C’est la chose la plus importante pour nous. »

Interrogé sur les frictions évoquées entre l’attaquant et le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus, l’entraîneur a mis fin à la discussion : « Je n’aime pas que les entraîneurs de club commentent ce qu’il se passe en équipe nationale, donc je n’en parlerai pas. »