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imago-sport-1083726612.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traduit par

Cristiano Ronaldo « en bonne forme physique et mentale » alors que l'entraîneur d'Al-Nassr Ange Postecoglou esquive la controverse au Portugal

C. Ronaldo
A. Postecoglou
J. Jesus
Portugal
UEFA Nations League A
Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League

L’entraîneur principal d’Al-Nassr, Ange Postecoglou, a confirmé que l’attaquant vétéran Cristiano Ronaldo était prêt à reprendre en compétition nationale après son départ prématuré du rassemblement du Portugal. Le technicien australien a rapidement mis fin aux questions concernant le récent épisode international de l’attaquant, préférant se concentrer sur le prochain match de Saudi Pro League de son équipe.

  • L’entraîneur confirme l’état de forme du joueur clé

    L’entraîneur principal Postecoglou a confirmé que son attaquant vétéran avait réintégré le groupe en pleine possession de ses moyens avant la huitième journée de Saudi Pro League. Âgé de 41 ans, il postule immédiatement à une place de titulaire lorsque le géant de Riyad recevra Al-Diriyah vendredi. Pas perturbé par les rumeurs persistantes qui circulent en Europe, le technicien australien reste entièrement concentré sur la préparation de son équipe afin de poursuivre sa remontée vers le haut du classement.

  • FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-PRESSERAFP

    L’entraîneur esquive la controverse autour de la sélection nationale

    Refusant d’être entraîné dans le débat autour du départ prématuré du capitaine du rassemblement international, Postecoglou a donné le ton avec fermeté lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Cristiano est revenu au club en bonne forme physique et mentale. C’est la chose la plus importante pour nous. »

    Interrogé sur les frictions évoquées entre l’attaquant et le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus, l’entraîneur a mis fin à la discussion : « Je n’aime pas que les entraîneurs de club commentent ce qu’il se passe en équipe nationale, donc je n’en parlerai pas. »

  • Les géants de Riyad attendent le groupe au complet

    Loin des projecteurs braqués sur leur joueur phare, la préparation d'Al-Nassr a reçu un coup de pouce bienvenu avec le retour de Joao Felix à l'entraînement complet à Riyad. Le staff technique n'attend désormais plus que son contingent d'internationaux saoudiens fraîchement sacrés en Coupe du Golfe arabe, après avoir battu les Émirats arabes unis 2-0 en finale mercredi. Reconstituer l'effectif au complet sera essentiel alors que les champions en titre du championnat doivent gérer un calendrier chargé sur la scène nationale et continentale.

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  • FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-TRAININGAFP

    Les prétendants au titre visent le sommet national

    Al-Nassr aborde le choc de vendredi avec seulement deux points de retard sur le sommet du classement, sachant qu’une victoire contre Al-Diriyah maintiendrait une forte pression sur les leaders Al-Hilal et Al-Ittihad. Cette rencontre lance une série automnale implacable pour les champions en titre, qui ne peuvent se permettre aucun faux pas sur la scène nationale avant la reprise des engagements régionaux. À la pointe de l’attaque, Ronaldo reste focalisé sur l’idée de faire passer son total de 979 buts à quatre chiffres.

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