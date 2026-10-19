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Cristiano Ronaldo écope d’une suspension avec effet rétroactif et d’une amende dérisoire après avoir abandonné la sélection portugaise en raison d’un différend avec Jorge Jesus
Une sanction clémente pour le capitaine du Portugal
La Fédération portugaise de football (PFF) a infligé à Ronaldo une suspension de 30 jours et une amende de 255 €. Cette sanction fait suite au départ de Ronaldo de la sélection portugaise pendant la trêve internationale de septembre.
Il était parti après une victoire frustrante contre la Norvège (2-1), lors de laquelle Jorge Jesus l’avait laissé sur le banc sans le faire entrer en jeu, alors qu’il lui avait demandé de s’échauffer. La suspension étant rétroactive au 30 septembre, Ronaldo peut disputer les prochains matches. Dans l’ensemble, la sanction apparaît étonnamment clémente pour un manquement disciplinaire aussi médiatisé.
- AFP
Un communiqué officiel de la fédération confirme le penalty
Le Conseil de discipline a publié un communiqué détaillant sa décision officielle concernant Ronaldo. La fédération a confirmé : « En conséquence, et pour les motifs exposés ci-dessus, le Conseil de discipline, section non professionnelle, de la Fédération portugaise de football décide, dans le cadre de cette procédure, de retenir l’intégralité des accusations et, par conséquent, de déclarer l’accusé, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, coupable d’avoir commis, à une reprise et de manière intentionnelle, l’infraction disciplinaire prévue et sanctionnée par l’article 160(1) du RDFPF. Il écope ainsi d’une suspension de 30 jours et d’une amende supplémentaire de 2,5 unités, soit 255 € (deux cent cinquante-cinq euros). »
La sanction financière n’affecte guère la star d’Al-Nassr
Le montant de la sanction a attiré l’attention tant il paraît dérisoire au regard de son immense fortune. Al-Nassr verse actuellement à Ronaldo un salaire vertigineux de 488 000 livres sterling par jour en Arabie saoudite. Il ne lui faudra donc que 38 secondes pour gagner de quoi payer l’amende, équivalente à 215 livres sterling.
Ronaldo avait auparavant publié un communiqué dans lequel il reconnaissait avoir commis une erreur et mériter une sanction. Il serait toutefois toujours contrarié par Jesus, avec qui il a travaillé à Al-Nassr la saison dernière. Cette amende minime ne reflète guère la gravité du fait d’avoir abandonné ses coéquipiers.
- getty
Quelle est la suite pour le Portugal ?
Le Portugal disputera deux rencontres cruciales de Ligue des nations de l’UEFA les 14 et 17 novembre, contre le Danemark et le pays de Galles. Sa suspension purgée, Ronaldo est pleinement disponible pour être sélectionné. Tous les regards se tournent désormais vers Jesus pour voir si le sélectionneur rappellera Ronaldo dans son groupe.
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