La Fédération portugaise de football (PFF) a infligé à Ronaldo une suspension de 30 jours et une amende de 255 €. Cette sanction fait suite au départ de Ronaldo de la sélection portugaise pendant la trêve internationale de septembre.

Il était parti après une victoire frustrante contre la Norvège (2-1), lors de laquelle Jorge Jesus l’avait laissé sur le banc sans le faire entrer en jeu, alors qu’il lui avait demandé de s’échauffer. La suspension étant rétroactive au 30 septembre, Ronaldo peut disputer les prochains matches. Dans l’ensemble, la sanction apparaît étonnamment clémente pour un manquement disciplinaire aussi médiatisé.