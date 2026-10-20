Cristiano Ronaldo domine largement le vote officiel pour le B.O.A.T. (meilleur de tous les temps), laissant loin derrière lui son rival de longue date Lionel Messi. Les organisateurs du Ballon d’Or ont récemment dévoilé leurs dix nommés pour ce trophée honorifique, baptisé « Ballon d’Or de tous les temps », qui célèbre sept décennies d’histoire du football. Alors que le monde du football se prépare à une prestigieuse cérémonie de remise des prix au The London Palladium, l’attaquant d’Al-Nassr caracole en tête avec 62 % des voix. C’est la saison 2008 du Portugais qui occupe la première place, celle où il a mené Manchester United à un doublé inoubliable en Premier League et en Ligue des champions.

Messi occupe pour sa part la deuxième place, mais avec une part des voix nettement plus faible. Sa saison record de 2012, au cours de laquelle la star de l’Inter Miami a inscrit 91 buts, recueille actuellement 13 % des voix. Fait notable, sa saison 2023, marquée par son sacre en Coupe du monde avec l’Argentine, suit avec 9 %. Cet écart considérable fait beaucoup parler dans les médias sportifs du monde entier, comme le rapporte Marca.