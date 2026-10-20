AFP
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Cristiano Ronaldo domine Lionel Messi dans le sondage officiel « B.O.A.T. » : la superstar portugaise prend l’avantage dans le débat sur le meilleur joueur de tous les temps avant le gala de remise des prix à Londres
Ronaldo prend une très large avance dans le vote du public
Cristiano Ronaldo domine largement le vote officiel pour le B.O.A.T. (meilleur de tous les temps), laissant loin derrière lui son rival de longue date Lionel Messi. Les organisateurs du Ballon d’Or ont récemment dévoilé leurs dix nommés pour ce trophée honorifique, baptisé « Ballon d’Or de tous les temps », qui célèbre sept décennies d’histoire du football. Alors que le monde du football se prépare à une prestigieuse cérémonie de remise des prix au The London Palladium, l’attaquant d’Al-Nassr caracole en tête avec 62 % des voix. C’est la saison 2008 du Portugais qui occupe la première place, celle où il a mené Manchester United à un doublé inoubliable en Premier League et en Ligue des champions.
Messi occupe pour sa part la deuxième place, mais avec une part des voix nettement plus faible. Sa saison record de 2012, au cours de laquelle la star de l’Inter Miami a inscrit 91 buts, recueille actuellement 13 % des voix. Fait notable, sa saison 2023, marquée par son sacre en Coupe du monde avec l’Argentine, suit avec 9 %. Cet écart considérable fait beaucoup parler dans les médias sportifs du monde entier, comme le rapporte Marca.
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Des règles spécifiques divisent le vote sur Messi
Un facteur contribue au pourcentage élevé de Ronaldo : la structure du vote. Comme le concours évalue séparément chaque saison récompensée, les joueurs ayant remporté plusieurs trophées se retrouvent en concurrence avec leurs propres versions passées. Les voix en faveur de Messi se répartissent actuellement entre huit années différentes où il a été récompensé, ce qui réduit naturellement son pourcentage global dans le classement en temps réel, face à la concentration des votes sur l’année 2008 de Ronaldo, où il était à son sommet.
La liste exclusive des légendes éligibles se limite aux joueurs ayant remporté la plus haute distinction individuelle au moins deux fois. Ce groupe emblématique compte dix figures légendaires : Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan et Ronaldo Nazario, ainsi que Messi et Cristiano Ronaldo. Malgré la présence de ces grands noms historiques, la rivalité moderne entre les anciennes icônes du Real Madrid et de Barcelone continue d’éclipser tous les autres candidats, accaparant la grande majorité de l’attention et des ressources du public.
Comment fonctionne le vote du public pour B.O.A.T.
Contrairement à la distinction traditionnelle, attribuée exclusivement par un jury de journalistes internationaux, ce scrutin spécial donne directement la parole aux supporters sur les plateformes numériques. Selon ce mode de vote inédit, les fans peuvent voter autant de fois qu’ils le souhaitent pour leur candidat, moyennant un euro par vote.
Le vote en ligne doit se poursuivre jusqu’à minuit le 25 octobre, quelques heures seulement avant le début de la grande cérémonie à Londres et l’arrêt du décompte final. À l’approche de la date limite, les fans du monde entier multiplient les votes pour propulser leur idole préférée en tête de ce classement historique.
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La course aux 1 000 buts en carrière
Si le sondage en ligne passionne le public, les deux superstars sont toujours en activité et se livrent une autre course, bien réelle, pour entrer dans l’histoire. Toutes deux visent le cap des 1 000 buts officiels en carrière, une performance jamais réalisée dans l’ère moderne du football professionnel.
Ronaldo a actuellement l’avantage dans cette course, avec plus de 980 buts inscrits en plus de 1 300 matches professionnels. Messi n’est pas loin derrière, avec plus de 935 buts en environ 1 100 matches.
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