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Cristiano Ronaldo disputera-t-il son dernier match à domicile avec le Portugal ? Roberto Martinez éclaire la symbolique de cette rencontre amicale face au Nigeria, juste avant la sixième Coupe du monde de CR7
Le capitaine n’envisage pas de prendre sa retraite
Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a tenu à préciser que Cristiano Ronaldo ne voyait pas le match amical de mercredi face au Nigeria comme un potentiel adieu aux supporters portugais. Âgé de 41 ans, la star d’Al-Nassr se rapproche d’une sixième participation à la Coupe du monde, mais l’ancien Madrilène reste pleinement focalisé sur l’objectif à court terme.
En conférence de presse à Leiria, le sélectionneur a salué le professionnalisme de son capitaine. « Il donne toujours le maximum, 24 heures sur 24, pour servir la sélection », a-t-il affirmé mardi. « Notre capitaine et le reste du groupe se concentrent uniquement sur le présent. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve : une blessure est toujours possible et certaines décisions échappent à leur contrôle. »
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Le secret de la longévité de Ronaldo
À 41 ans, alors que la plupart des joueurs ont depuis longtemps pris leur retraite, Ronaldo continue de défier les limites biologiques. Pour Martinez, la condition physique de ce quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’est que le reflet de sa force mentale. L’entraîneur souligne que le secret du joueur réside dans sa « soif de victoire », toujours intacte malgré un palmarès complet, à l’exception de la Coupe du monde.
« Il se concentre sur l’entraînement, sur l’exigence d’être le meilleur, sur l’application des principes et sur la fierté de porter le maillot », poursuit l’Espagnol. « C’est l’exemple qu’il donne. Son seul objectif est d’en faire un levier pour s’améliorer demain. » Recordman absolu de sélections (227) et de buts (143) avec l’équipe nationale masculine, Ronaldo semble prêt à mener une nouvelle fois l’attaque alors que le Portugal vise la gloire mondiale aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Approche expérimentale face au Nigeria
Ce match amical contre le Nigeria offre à Martinez la dernière opportunité de peaufiner son effectif avant le départ pour la compétition. Si Ronaldo devrait être aligné d’entrée, le sélectionneur entend exploiter toute la profondeur de son groupe talentueux afin de s’assurer que chaque joueur soit au meilleur de sa forme avant le premier match de la phase de groupes face à la RD Congo, le 17 juin.
« L’idée est d’effectuer onze remplacements afin que chacun dispose de temps de jeu », précise Martinez. « Pour cinq ou six de nos joueurs, ce sera la première sortie. Nous restons concentrés sur l’individuel et sur l’octroi de minutes aux joueurs qui en ont besoin. Notre priorité absolue est de veiller à ce que les joueurs qui embarqueront pour le Mondial soient prêts. La force du Portugal réside dans l’engagement de chacun. Notre responsabilité est de préparer les joueurs à aider l’équipe et à utiliser leur talent pour gagner. »
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Flexibilité tactique et l'épreuve africaine
Martinez estime que la rencontre face au Nigeria constitue une préparation idéale en vue du premier match de la compétition, soulignant les similitudes entre les Super Eagles et leur futur adversaire en Coupe du monde. Le technicien insiste : malgré l’immense talent individuel du Portugal, la priorité reste la structure collective et un pressing haut, marque de fabrique du système national depuis plus de dix ans.
« Nous avons l’occasion de travailler sur des aspects similaires à ce que nous affronterons contre le Congo », a-t-il déclaré. « C’est un groupe de joueurs très talentueux. Nous avons la structure et la discipline nécessaires pour gagner chaque match. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : buts, victoires… Un engagement total pour presser haut et défendre rapidement : tel est le style, fruit de quinze ans de travail dans le vivier portugais. Sur le plan tactique, je l’ai dit dès le premier jour : nous visons une flexibilité qui permette d’intégrer le talent individuel dans la structure collective. »