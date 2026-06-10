Cristiano Ronaldo disputera-t-il son dernier match à domicile avec le Portugal ? Roberto Martinez éclaire la symbolique de cette rencontre amicale face au Nigeria, juste avant la sixième Coupe du monde de CR7

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, a tenu à préciser que Cristiano Ronaldo ne voyait pas le match amical de mercredi face au Nigeria comme un potentiel adieu aux supporters portugais. Âgé de 41 ans, la star d’Al-Nassr se rapproche d’une sixième participation à la Coupe du monde, mais l’ancien Madrilène reste pleinement focalisé sur l’objectif à court terme.

En conférence de presse à Leiria, le sélectionneur a salué le professionnalisme de son capitaine. « Il donne toujours le maximum, 24 heures sur 24, pour servir la sélection », a-t-il affirmé mardi. « Notre capitaine et le reste du groupe se concentrent uniquement sur le présent. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve : une blessure est toujours possible et certaines décisions échappent à leur contrôle. »