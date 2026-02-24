Cristiano Ronaldo adresse un message élégant à Lindsey Vonn alors que la skieuse américaine sort de l'hôpital après une chute effroyable aux Jeux olympiques d'hiver

Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, alors que Vonn pouvait enfin quitter l'hôpital, la skieuse de 41 ans, qui avait subi une lésion du ligament du genou quelques semaines avant le début des Jeux olympiques, a déclaré à propos des blessures horribles qu'elle avait subies : « J'avais une fracture complexe du tibia, je m'étais également fracturé la tête du péroné et tout était en morceaux. La raison pour laquelle c'était si complexe était que je souffrais d'un syndrome compartimental. Le syndrome compartimental se produit lorsqu'une partie du corps subit un traumatisme si important qu'il y a trop de sang et que celui-ci reste bloqué. Cela écrase pratiquement tout ce qui se trouve dans le compartiment : les muscles, les nerfs, les tendons, tout meurt en quelque sorte. Le Dr Tom Hackett a sauvé ma jambe, il m'a évité l'amputation.

Il a pratiqué ce qu'on appelle une fasciotomie, c'est-à-dire qu'il a ouvert les deux côtés de ma jambe pour la laisser respirer, et il m'a sauvé. Je dis toujours que tout ce qui arrive a une raison. Si je ne m'étais pas déchiré le ligament croisé antérieur, ce qui aurait de toute façon été le cas dans cet accident, Tom [Hackett] n'aurait pas été là, il n'aurait pas pu sauver ma jambe. Je me sens très chanceux et reconnaissant envers lui, pour cette opération de six heures qu'il a pratiquée pour la reconstruire, et qui s'est incroyablement bien déroulée. Je suis resté à l'hôpital un peu plus longtemps que prévu, car j'avais un taux d'hémoglobine très bas en raison de la perte de sang causée par toutes les opérations.

J'avais vraiment du mal, la douleur était un peu incontrôlable et j'ai dû subir une transfusion sanguine. Cela m'a beaucoup aidé, j'ai passé le cap et maintenant je suis sorti. Je suis actuellement en fauteuil roulant, je suis très peu mobile et je vais rester en fauteuil roulant pendant un certain temps, car je me suis également cassé la cheville droite. J'espère pouvoir bientôt utiliser des béquilles, mais nous verrons bien. Je vais probablement devoir utiliser des béquilles pendant au moins deux mois. Mais je vais me mettre tout de suite au travail pour ma rééducation et voir ce que je peux faire, en avançant pas à pas, comme je le fais toujours. »