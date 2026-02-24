Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo adresse un message élégant à Lindsey Vonn alors que la skieuse américaine sort de l'hôpital après une chute effroyable aux Jeux olympiques d'hiver
Les craintes d'amputation s'estompent alors que Vonn subit cinq opérations chirurgicales
À un moment donné, on a craint que Vonn perde une jambe, l'amputation étant une possibilité très réelle, mais certains des meilleurs médecins du secteur l'ont aidée à se remettre complètement.
Des scènes effrayantes se sont déroulées dans les montagnes du nord de l'Italie, 13 secondes seulement après que Vonn ait entamé une nouvelle tentative pour remporter la médaille d'or. Depuis, elle a subi quatre opérations majeures en Europe et une autre dans son pays natal, les États-Unis. Les efforts du Dr Tom Hackett ont été applaudis, car il a contribué à empêcher Vonn de perdre un membre.
Vonn explique les blessures subies lors d'un terrible accident
Dans un message émouvant publié sur les réseaux sociaux, alors que Vonn pouvait enfin quitter l'hôpital, la skieuse de 41 ans, qui avait subi une lésion du ligament du genou quelques semaines avant le début des Jeux olympiques, a déclaré à propos des blessures horribles qu'elle avait subies : « J'avais une fracture complexe du tibia, je m'étais également fracturé la tête du péroné et tout était en morceaux. La raison pour laquelle c'était si complexe était que je souffrais d'un syndrome compartimental. Le syndrome compartimental se produit lorsqu'une partie du corps subit un traumatisme si important qu'il y a trop de sang et que celui-ci reste bloqué. Cela écrase pratiquement tout ce qui se trouve dans le compartiment : les muscles, les nerfs, les tendons, tout meurt en quelque sorte. Le Dr Tom Hackett a sauvé ma jambe, il m'a évité l'amputation.
Il a pratiqué ce qu'on appelle une fasciotomie, c'est-à-dire qu'il a ouvert les deux côtés de ma jambe pour la laisser respirer, et il m'a sauvé. Je dis toujours que tout ce qui arrive a une raison. Si je ne m'étais pas déchiré le ligament croisé antérieur, ce qui aurait de toute façon été le cas dans cet accident, Tom [Hackett] n'aurait pas été là, il n'aurait pas pu sauver ma jambe. Je me sens très chanceux et reconnaissant envers lui, pour cette opération de six heures qu'il a pratiquée pour la reconstruire, et qui s'est incroyablement bien déroulée. Je suis resté à l'hôpital un peu plus longtemps que prévu, car j'avais un taux d'hémoglobine très bas en raison de la perte de sang causée par toutes les opérations.
J'avais vraiment du mal, la douleur était un peu incontrôlable et j'ai dû subir une transfusion sanguine. Cela m'a beaucoup aidé, j'ai passé le cap et maintenant je suis sorti. Je suis actuellement en fauteuil roulant, je suis très peu mobile et je vais rester en fauteuil roulant pendant un certain temps, car je me suis également cassé la cheville droite. J'espère pouvoir bientôt utiliser des béquilles, mais nous verrons bien. Je vais probablement devoir utiliser des béquilles pendant au moins deux mois. Mais je vais me mettre tout de suite au travail pour ma rééducation et voir ce que je peux faire, en avançant pas à pas, comme je le fais toujours. »
Ronaldo envoie un message de soutien à la « légende » Vonn
Les messages de soutien ont afflué pour Vonn, notamment celui de la superstar portugaise Ronaldo. L'ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid, qui continue de briller au sein du club saoudien Al-Nassr, sait ce que signifie concourir au plus haut niveau après 40 ans.
Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a déclaré dans la section commentaires du post de Vonn : « Les champions se définissent par les moments où ils gagnent et ceux où ils refusent d'abandonner. Lindsey Vonn, les montagnes que vous avez conquises n'ont jamais été plus grandes que la force que vous portez en vous. Continuez à vous battre. Les légendes se relèvent toujours. »
Après deux semaines éprouvantes d'opérations et de soins médicaux, Lindsey Vonn est heureuse de rentrer chez elle. Elle a ajouté à propos du début d'un long programme de rééducation : « Je vais maintenant me concentrer sur ma rééducation et passer du fauteuil roulant aux béquilles dans quelques semaines.
Il faudra environ un an pour que tous les os guérissent, puis je déciderai si je veux retirer tout le métal ou non, avant de subir une nouvelle opération pour enfin réparer mon ligament croisé antérieur. Le chemin sera long, mais j'y arriverai. Au moins, je suis sortie de l'hôpital. Je vous aime tous. »
Le plus grand joueur de football de tous les temps, Ronaldo, toujours au sommet à 41 ans
Ronaldo a réussi à éviter les blessures graves tout au long de sa carrière exceptionnelle. Cela lui a permis de continuer à jouer après l'âge de 41 ans. Loin d'avoir terminé sa carrière, l'attaquant éternel vise une place dans l'équipe du Portugal pour la Coupe du monde 2026 et envisage un nouveau transfert, peut-être pour rejoindre Lionel Messi en MLS, après avoir mené une grève au Moyen-Orient.
