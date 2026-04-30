L’icône portugaise a franchi une nouvelle étape en inscrivant son 970^e but en carrière lors de la victoire 2-0 d’Al-Nassr face à Al-Ahli en milieu de semaine, mais le temps qui passe le préoccupe manifestement. L’ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid s’est exprimée sans détour après le match sur son avenir et sur la durée pendant laquelle il pourra encore maintenir son niveau d’élite.

Au micro de CanalGoatBr, l’attaquant a confié ce qui le pousse à poursuivre sa carrière à 41 ans : « Je continue de jouer non seulement pour cette génération, mais aussi pour la précédente et la suivante. J’apprécie chaque jour, chaque match, chaque année, même si je me rapproche de la fin de ma carrière. C’est un fait. »



