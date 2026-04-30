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Cristiano Ronaldo admet qu’il « approche de la fin de sa carrière » alors qu’Al-Nassr se rapproche du titre de la Saudi Pro League
Ronaldo analyse les secrets de sa longévité
L’icône portugaise a franchi une nouvelle étape en inscrivant son 970^e but en carrière lors de la victoire 2-0 d’Al-Nassr face à Al-Ahli en milieu de semaine, mais le temps qui passe le préoccupe manifestement. L’ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid s’est exprimée sans détour après le match sur son avenir et sur la durée pendant laquelle il pourra encore maintenir son niveau d’élite.
Au micro de CanalGoatBr, l’attaquant a confié ce qui le pousse à poursuivre sa carrière à 41 ans : « Je continue de jouer non seulement pour cette génération, mais aussi pour la précédente et la suivante. J’apprécie chaque jour, chaque match, chaque année, même si je me rapproche de la fin de ma carrière. C’est un fait. »
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Un périple « exceptionnel » à travers l’Europe et l’Asie
Avec cinq Ballons d’Or et autant de Ligue des champions à son palmarès, Cristiano Ronaldo se hisse parmi les rares joueurs de l’histoire capables de telles performances. De ses débuts au Sporting CP à ses passages remarqués à Manchester United, au Real Madrid puis à la Juventus, l’attaquant chevronné est fier de l’héritage qu’il transmet à la nouvelle génération.
Malgré son palmarès, l’attaquant expérimenté veut finir en beauté plutôt que de s’éteindre lentement. Il conclut : « Ma carrière a été brillante et je veux qu’elle le reste. J’y prends toujours autant de plaisir, je continue à marquer des buts… mais avant tout, l’important, c’est de gagner. Et nous voulons vraiment remporter le championnat. »
Al-Nassr se rapproche d'un nouveau titre national.
Depuis son arrivée en Saudi Pro League en 2023, Ronaldo court toujours après son premier titre de champion au Moyen-Orient. L’attente pourrait bientôt prendre fin : Al-Nassr occupe actuellement la première place du classement, avec huit points d’avance. Même si son rival Al-Hilal compte un match en moins, la dynamique favorise clairement le club de Riyad, fraîchement auteur d’une nouvelle victoire.
L’influence de Ronaldo s’avère décisive : malgré ses quarante ans, il défie encore les lois du déclin physique. Son 970e but atteste d’un instinct de prédateur toujours intact et maintient Al-Nassr en lice pour un triomphe national qui viendrait enrichir sa déjà impressionnante collection de trophées.
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Les objectifs finaux pour 2026
Si le titre de champion de la Pro League saoudienne constitue l’objectif immédiat, le capitaine portugais garde un œil sur la scène internationale. Alors que la Coupe du monde approche, cette compétition pourrait bien représenter le dernier acte d’un des plus grands joueurs de l’histoire, éventuellement couronné par un premier sacre national en Arabie saoudite.