Cristiano Ronaldo a un nouvel entraîneur à Al-Nassr : l'ancien coach de Tottenham, Ange Postecoglou, succède à Jorge Jesus

L’arrivée de Postecoglou en Arabie saoudite survient après un passage à vide sur le plan personnel : Après avoir enchaîné les succès en Écosse (deux championnats et trois coupes nationales), puis ajouté la Coupe d’Asie avec l’Australie, quatre titres en Australie avec le South Melbourne FC et le Brisbane Roar, ainsi qu’un championnat japonais avec les Yokohama F Marinos, le technicien de 60 ans a connu deux limogeages successifs en Angleterre. Malgré le gain de l’Europa League avec Tottenham en 2024/2025, son passage chez les Spurs s’est limité à une seule saison, tandis que son expérience à Nottingham Forest n’a duré que huit matchs, de septembre à octobre 2025.