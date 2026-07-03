Al-Nassr, club saoudien fraîchement couronné champion et emmené par Cristiano Ronaldo, a un nouvel entraîneur.Le Portugais Jorge Jesus a quitté son poste aussitôt après la victoire en Saudi Pro League, et l’Australien Ange Postecoglou, ex-coach du Celtic Glasgow, de Tottenham et de Nottingham Forest, lui a succédé.
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Cristiano Ronaldo a un nouvel entraîneur à Al-Nassr : l'ancien coach de Tottenham, Ange Postecoglou, succède à Jorge Jesus
LE COMMUNIQUÉ
Par le biais de ses canaux officiels, Al-Nassr a annoncé l’arrivée de Postecoglou, qui signe un contrat de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2028. « Dans tous mes clubs précédents, cela s’est terminé de la même manière : moi, avec un trophée à mes côtés », peut-on lire dans le message publié sur X par le club saoudien, qui reprend les propos de l’entraîneur.
LE PARCOURS D’ENTRAÎNEUR DE POSTECOGLOU
L’arrivée de Postecoglou en Arabie saoudite survient après un passage à vide sur le plan personnel : Après avoir enchaîné les succès en Écosse (deux championnats et trois coupes nationales), puis ajouté la Coupe d’Asie avec l’Australie, quatre titres en Australie avec le South Melbourne FC et le Brisbane Roar, ainsi qu’un championnat japonais avec les Yokohama F Marinos, le technicien de 60 ans a connu deux limogeages successifs en Angleterre. Malgré le gain de l’Europa League avec Tottenham en 2024/2025, son passage chez les Spurs s’est limité à une seule saison, tandis que son expérience à Nottingham Forest n’a duré que huit matchs, de septembre à octobre 2025.
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