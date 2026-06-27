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Adhe Makayasa

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« Cristiano Ronaldo a toujours été son idole » : le père de la star de Manchester United et du Portugal évoque son admiration et son « amitié sincère » avec le célèbre attaquant

C. Ronaldo
D. Dalot
Portugal
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Le père de Diogo Dalot, arrière latéral de Manchester United, a décrit les liens étroits et le respect mutuel qui unissent son fils au capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo. Interrogé depuis la Coupe du monde, Jacinto Teixeira a expliqué comment l’admiration de l’enfance s’était transformée en une véritable amitié durant leur passage commun à Old Trafford.

  • Le défenseur peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille.

    La famille de Dalot a traversé les États-Unis pour soutenir l’arrière latéral lors de sa deuxième Coupe du monde. Fort d’une solide expérience en club après huit saisons passées à Old Trafford, ce défenseur polyvalent est prêt à évoluer sur les deux flancs. Son père, Teixeira, s’est dit pleinement confiant quant à la préparation physique et mentale de son fils, qui devrait s’imposer dans le onze de départ au fil du tournoi.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Teixeira salue sa complicité avec Ronaldo

    Leur lien, forgé à Old Trafford, a été illustré lorsque Ronaldo, après son premier but contre l’Ouzbékistan, a filé vers le banc pour serrer Dalot dans ses bras, confirmant le statut du latéral comme l’un de ses proches lieutenants.

    Dans une interview accordée à O Jogo, Teixeira a expliqué comment ce lien unique, né d’une admiration d’enfance, s’était transformé en un respect professionnel mutuel. Il a déclaré : « J’ai trouvé ça très drôle parce que ça s’est passé juste devant moi. J’ai vu Cristiano sprinter pour fêter ce but avec Diogo, et ça m’a rendu heureux moi aussi.

    « Cristiano a toujours été une idole pour Diogo. Il ne vit plus avec nous, mais je veille à conserver les posters de Cristiano Ronaldo qu’il avait sur ses armoires et derrière les portes de sa chambre chez nous.

    Il a toujours été un modèle pour Diogo, grâce à son exemple, son dévouement, son éthique de travail, son sens des responsabilités et sa résilience. Lorsque Cristiano est revenu à Manchester United, leur relation s’est renforcée. Peut-être que Cristiano a reconnu un peu de ses propres traits de caractère chez Diogo.

    « Diogo est lui aussi très responsable, concentré, et il adore écouter et suivre les bons conseils, même en matière de récupération physique et de nutrition. Peut-être que Cristiano voit un peu de lui-même, quand il était plus jeune, en Diogo. Cela me fait plaisir, car je crois que leur amitié est sincère. »

  • Partenariat international d’élite officialisé

    Dalot et Ronaldo ont été associés à 28 reprises sous le maillot portugais depuis l’Euro 2020, finalement disputé en 2021 en raison de la pandémie. Pourtant, sur les 145 buts marqués par la star en sélection, un seul a été servi par le latéral droit. Pour l’instant, Dalot n’a pas encore disputé la moindre minute dans cet tournoi, le sélectionneur Roberto Martinez lui préférant Joao Cancelo.

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    Prochain adversaire : la Colombie

    Le Portugal s'est qualifié pour les seizièmes de finale avant même d'avoir disputé son dernier match de groupe. Cette marge de manœuvre permet au sélectionneur Martinez de remanier son effectif en vue de la prochaine rencontre face à une redoutable équipe colombienne. Ce match constituera un véritable test pour la Seleção dans ce tournoi, offrant à Dalot une occasion en or de s'imposer enfin comme titulaire et de contribuer à neutraliser une ligne d'attaque sud-américaine redoutable.