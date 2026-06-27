« Cristiano Ronaldo a toujours été son idole » : le père de la star de Manchester United et du Portugal évoque son admiration et son « amitié sincère » avec le célèbre attaquant

Leur lien, forgé à Old Trafford, a été illustré lorsque Ronaldo, après son premier but contre l’Ouzbékistan, a filé vers le banc pour serrer Dalot dans ses bras, confirmant le statut du latéral comme l’un de ses proches lieutenants.

Dans une interview accordée à O Jogo, Teixeira a expliqué comment ce lien unique, né d’une admiration d’enfance, s’était transformé en un respect professionnel mutuel. Il a déclaré : « J’ai trouvé ça très drôle parce que ça s’est passé juste devant moi. J’ai vu Cristiano sprinter pour fêter ce but avec Diogo, et ça m’a rendu heureux moi aussi.

« Cristiano a toujours été une idole pour Diogo. Il ne vit plus avec nous, mais je veille à conserver les posters de Cristiano Ronaldo qu’il avait sur ses armoires et derrière les portes de sa chambre chez nous.

Il a toujours été un modèle pour Diogo, grâce à son exemple, son dévouement, son éthique de travail, son sens des responsabilités et sa résilience. Lorsque Cristiano est revenu à Manchester United, leur relation s’est renforcée. Peut-être que Cristiano a reconnu un peu de ses propres traits de caractère chez Diogo.

« Diogo est lui aussi très responsable, concentré, et il adore écouter et suivre les bons conseils, même en matière de récupération physique et de nutrition. Peut-être que Cristiano voit un peu de lui-même, quand il était plus jeune, en Diogo. Cela me fait plaisir, car je crois que leur amitié est sincère. »