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Cristiano Ronaldo a quitté le terrain d’un pas rageur, isolé, tandis que ses coéquipiers portugais remerciaient les supporters à l’issue d’un match d’ouverture de la Coupe du monde conclu par un résultat surprenant face à la RD Congo
La frustration du capitaine atteint son paroxysme.
Au coup de sifflet final, l’attaquant de 41 ans n’a pu dissimuler sa déception : le Portugal, malgré un départ fulgurant et l’ouverture du score précoce de João Neves, a été contraint au partage des points par la sélection congolaise suite à la réponse de Yoane Wissa.
Dès le coup de sifflet final, le quintuple Ballon d’Or a été l’un des premiers à quitter la pelouse, tête baissée, manifestement insatisfait tant du résultat que de sa propre performance, au cours de laquelle il a manqué plusieurs occasions. Après un bref salut à quelques supporters et une poignée de main à un membre du staff technique congolais, il a regagné les vestiaires sans participer au traditionnel tour d’honneur avec ses coéquipiers.
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Les coéquipiers restent sur le terrain pour saluer le public de Houston.
Contrairement à leur capitaine, qui a regagné seul le tunnel, le reste de l’équipe du Portugal est resté sur la pelouse plusieurs minutes après le coup de sifflet final. Guidés par leurs leaders, les joueurs ont arpenté chaque recoin du stade pour remercier les milliers de supporters qui avaient transformé Houston en une mer de rouge et de vert. Ce geste collectif a souligné une réaction contrastée à l’issue de la rencontre.
Il s’agit de la sixième Coupe du monde de Ronaldo depuis ses débuts en 2006. En 23 rencontres, il a inscrit huit buts et délivré deux passes décisives, et a toujours trouvé le chemin des filets dans chacune de ses participations.
Le Portugal vise un prompt rebond
Avant le tournoi, le sélectionneur Roberto Martinez avait mis en garde contre les enjeux considérables de ces premiers matchs. Il avait déclaré aux journalistes : « Si nous faisons match nul, ce sera une catastrophe ; si nous perdons, ce sera la fin du monde. » À l’issue de la rencontre, il a adopté un ton plus analytique, soulignant : « Cela fait partie de la Coupe du monde, nous devons maintenant analyser la situation. »
Après ce partage, le Portugal va désormais se concentrer sur sa prochaine rencontre, face à l’Ouzbékistan, afin de rebondir. Il terminera ensuite sa campagne dans le groupe K par un match contre la Colombie.
- AFP
Le rêve tant attendu de Ronaldo de remporter un trophée se heurte à des obstacles
Ronaldo cherche désespérément à couronner sa carrière, déjà riche en trophées, par une Coupe du monde, le seul titre majeur qui manque encore à son palmarès historique. Cependant, le Portugal a connu un début de tournoi très décevant, ce qui vient s'ajouter aux récentes difficultés de l'attaquant : Ronaldo en est désormais à 10 matchs consécutifs sans marquer lors de grands tournois, la plus longue période d'infructuosité de sa carrière internationale.