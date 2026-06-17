Au coup de sifflet final, l’attaquant de 41 ans n’a pu dissimuler sa déception : le Portugal, malgré un départ fulgurant et l’ouverture du score précoce de João Neves, a été contraint au partage des points par la sélection congolaise suite à la réponse de Yoane Wissa.

Dès le coup de sifflet final, le quintuple Ballon d’Or a été l’un des premiers à quitter la pelouse, tête baissée, manifestement insatisfait tant du résultat que de sa propre performance, au cours de laquelle il a manqué plusieurs occasions. Après un bref salut à quelques supporters et une poignée de main à un membre du staff technique congolais, il a regagné les vestiaires sans participer au traditionnel tour d’honneur avec ses coéquipiers.