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Cristiano Ronaldo a partagé une étreinte émouvante avec Ricardo Carvalho, après que la Fédération portugaise a confirmé le décès du père de l’entraîneur adjoint
Une tragédie frappe le camp de la Seleção
La Fédération portugaise de football a confirmé le décès tragique de Manuel Ribeiro, âgé de 69 ans, à la veille du match décisif des 16es de finale de la Coupe du monde contre la Croatie. Le groupe de Roberto Martínez a suspendu ses préparatifs tactiques en Floride pour lui rendre un hommage émouvant sur la pelouse d’entraînement. L’ensemble du groupe s’est pris par le bras et a baissé la tête en signe de solidarité avec l’ancien défenseur légendaire, avant que ce dernier ne quitte le camp nord-américain pour rejoindre sa famille en deuil.
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Le groupe se serre autour de son entraîneur
Un profond sentiment de fraternité régnait sur le terrain d’entraînement tandis que les joueurs réconfortaient l’entraîneur de 48 ans. Sous le regard respectueux de l’entraîneur principal Martinez, Ronaldo a échangé une étreinte réconfortante avec son ancien coéquipier en équipe nationale.
Saisissant ce moment solennel d’unité, les instances dirigeantes de la fédération nationale ont publié un message officiel de solidarité afin de soutenir le vainqueur de l’Euro 2016 dans son immense chagrin. La Fédération portugaise de football a déclaré : « Nous sommes à tes côtés. Courage, Ricardo Carvalho.
« La Fédération portugaise de football exprime ses plus sincères condoléances suite au décès de Manuel Ribeiro de Carvalho, père de Ricardo Carvalho, entraîneur adjoint de l’équipe nationale, à l’âge de 69 ans. »
Carvalho quitte un poste clé
Carvalho est l'un des piliers de l'état-major de Martinez depuis 2023, après une brillante carrière de joueur comptant 89 sélections et un passage en tant qu'entraîneur à Marseille. Ses conseils tactiques ont contribué à forger la solidité défensive d'une équipe du Portugal qui a terminé deuxième de son groupe de Coupe du monde avec cinq points. On ignore encore totalement si ce défenseur central emblématique retraversera l'Atlantique si l'équipe parvient à se qualifier pour les phases à élimination directe du tournoi.
- AFP
Un formidable défi en phase à élimination directe se profile
Le Portugal doit rapidement se recentrer avant son match de seizièmes de finale de jeudi à Toronto, face à une équipe croate tenace. Les hommes de Martinez abordent cette rencontre forts d’une impressionnante série de huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues, après avoir récemment arraché un match nul 0-0 contre la Colombie. Cependant, contenir une attaque croate très régulière, qui a marqué à chaque match de Coupe du monde cet été, constituera un test extrêmement difficile pour leur résistance mentale et physique.