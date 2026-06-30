Cristiano Ronaldo a partagé une étreinte émouvante avec Ricardo Carvalho, après que la Fédération portugaise a confirmé le décès du père de l’entraîneur adjoint

Un profond sentiment de fraternité régnait sur le terrain d’entraînement tandis que les joueurs réconfortaient l’entraîneur de 48 ans. Sous le regard respectueux de l’entraîneur principal Martinez, Ronaldo a échangé une étreinte réconfortante avec son ancien coéquipier en équipe nationale.

Saisissant ce moment solennel d’unité, les instances dirigeantes de la fédération nationale ont publié un message officiel de solidarité afin de soutenir le vainqueur de l’Euro 2016 dans son immense chagrin. La Fédération portugaise de football a déclaré : « Nous sommes à tes côtés. Courage, Ricardo Carvalho.

« La Fédération portugaise de football exprime ses plus sincères condoléances suite au décès de Manuel Ribeiro de Carvalho, père de Ricardo Carvalho, entraîneur adjoint de l’équipe nationale, à l’âge de 69 ans. »