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Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde 2030 ? Une « énorme surprise », selon les experts, alors que le futur rôle de la légende portugaise est dévoilé
La présence de Ronaldo au Mondial 2030
Alors que le Portugal se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2030, la question de la présence de Cristiano Ronaldo sur les terrains suscite inévitablement les spéculations. Interrogé lors de la conférence Bola Branca, Pedro Proença a toutefois tempéré les attentes : à 45 ans, les contraintes physiologiques rendraient très improbable une participation de l’attaquant à la compétition.
« D’un point de vue physiologique, il faudrait un énorme coup de chance pour qu’il participe à une autre Coupe du monde. Et l’Euro ? Cela dépendra de l’entraîneur en poste, de sa condition physique et d’une série de critères techniques sur lesquels il est encore trop tôt pour se prononcer. C’est une certitude : seuls les meilleurs joueurs du moment intégreront la sélection. Cristiano Ronaldo restera toujours indissociable de l’équipe nationale et de la Fédération. Qu’il soit, ou non, encore un joueur de haut niveau d’ici là, l’image de marque de la Fédération portugaise de football et celle de l’équipe nationale sont intimement liées à la sienne », a conclu Proença.
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La porte de l’équipe du Portugal reste toujours ouverte pour Ronaldo.
Même si sa carrière de joueur prendra un jour fin, Proença s’est montré catégorique : l’influence de Ronaldo sur le football portugais restera éternelle. Le président de la FPF a clairement indiqué que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or aura l’embarras du choix quant aux fonctions qu’il pourra occuper au sein de la sélection nationale lorsqu’il décidera de raccrocher les crampons, soulignant le statut unique de l’attaquant en tant qu’icône mondiale et véritable machine marketing.
« Cristiano Ronaldo sera tout ce qu’il voudra être dans le football portugais. J’ose l’affirmer. C’est un cas absolument extraordinaire, non seulement en termes de notoriété, de capacités et de mobilisation de marque. Sur le plan sportif, j’ose dire que c’est un cas unique de développement du talent dans le football portugais. Et par conséquent, Cristiano sera tout ce qu’il voudra être au Portugal et dans le football mondial. Nous avons le temps de réfléchir à l’endroit où Cristiano sera le plus épanoui et où il contribuera à maintenir le positionnement du football portugais », a-t-il conclu.
Se préparer à l'après-Ronaldo
L’idée de se passer du plus grand joueur de l’histoire intimide nombre de supporters, mais la Fédération s’organise pour assurer une transition sereine. Proença insiste : plutôt que de craindre la retraite de Ronaldo comme une catastrophe, il faut l’envisager comme une évolution naturelle. Il rappelle que la FPF a diversifié ses sources de revenus afin d’assurer sa stabilité financière et sportive, indépendamment de la composition de l’équipe.
« Il faut se préparer sans dramatiser. Cristiano restera à jamais indissociable non pas de la fédération, mais du Portugal. Il ne doit y avoir aucun doute là-dessus. La FPF a toujours anticipé son présent et son avenir financier pour ne pas dépendre, afin de participer aux compétitions internationales, d’un ou deux sponsors ou joueurs », a déclaré Proença.
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Impact économique et stabilité de la fédération
Malgré ce changement inévitable, Proença a admis que le nom de Ronaldo restait un véritable aimant pour les partenaires commerciaux. Il a toutefois rassuré les supporters en précisant que le budget de fonctionnement de la FPF ne dépendait pas uniquement de la présence du capitaine. L'objectif est de maintenir les standards élevés établis sous l'ère Ronaldo, tout en tenant compte de la réalité commerciale liée à la collaboration avec l'un des athlètes les plus célèbres de la planète.
Le président a conclu en déclarant : « Nous savons tous l’importance de Cristiano. Je suis honnête : nous souhaitons nouer des partenariats avec la Fédération portugaise de football, qu’il soit présent ou non. Les recettes d’exploitation de la FPF sont assurées pour le cycle à venir, y compris après le départ de Cristiano. »