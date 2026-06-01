Alors que le Portugal se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2030, la question de la présence de Cristiano Ronaldo sur les terrains suscite inévitablement les spéculations. Interrogé lors de la conférence Bola Branca, Pedro Proença a toutefois tempéré les attentes : à 45 ans, les contraintes physiologiques rendraient très improbable une participation de l’attaquant à la compétition.

« D’un point de vue physiologique, il faudrait un énorme coup de chance pour qu’il participe à une autre Coupe du monde. Et l’Euro ? Cela dépendra de l’entraîneur en poste, de sa condition physique et d’une série de critères techniques sur lesquels il est encore trop tôt pour se prononcer. C’est une certitude : seuls les meilleurs joueurs du moment intégreront la sélection. Cristiano Ronaldo restera toujours indissociable de l’équipe nationale et de la Fédération. Qu’il soit, ou non, encore un joueur de haut niveau d’ici là, l’image de marque de la Fédération portugaise de football et celle de l’équipe nationale sont intimement liées à la sienne », a conclu Proença.