Cristiano Ronaldo à Hollywood !? Une condition sine qua non pour que la légende portugaise devienne un « grand acteur »

L'ancien international français Frank Leboeuf, qui a troqué avec succès ses crampons pour une carrière au cinéma et au théâtre, estime que Ronaldo possède le potentiel pour connaître un immense succès à Hollywood. Cependant, le champion du monde prévient que le talent seul ne suffira pas à l’attaquant pour maîtriser un nouveau métier. Leboeuf, qui a joué dans le biopic sur Stephen Hawking, « The Theory of Everything », insiste : le joueur de 41 ans doit aborder le métier d’acteur avec la même discipline qu’il a appliquée au football.

S’exprimant au nom de CSB, Leboeuf a confié à Showbiz Cheat Sheet : « Cristiano Ronaldo sera un grand acteur s’il fait une chose correctement… S’il veut s’y mettre, j’ai un conseil à lui donner : suivez des cours de théâtre. Ne crois pas que tu es acteur du jour au lendemain. Il a été l’exemple même du travail acharné pour devenir l’un des meilleurs footballeurs du monde. Pour réussir au cinéma, il faut la même rigueur. Je suis presque sûr qu’il sera un excellent acteur, mais il doit suivre des cours de théâtre et respecter cette industrie. »



