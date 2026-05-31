Getty/Instagram
Traduit par
Cristiano Ronaldo à Hollywood !? Une condition sine qua non pour que la légende portugaise devienne un « grand acteur »
Les conseils de Leboeuf pour le parcours d'acteur de CR7
L'ancien international français Frank Leboeuf, qui a troqué avec succès ses crampons pour une carrière au cinéma et au théâtre, estime que Ronaldo possède le potentiel pour connaître un immense succès à Hollywood. Cependant, le champion du monde prévient que le talent seul ne suffira pas à l’attaquant pour maîtriser un nouveau métier. Leboeuf, qui a joué dans le biopic sur Stephen Hawking, « The Theory of Everything », insiste : le joueur de 41 ans doit aborder le métier d’acteur avec la même discipline qu’il a appliquée au football.
S’exprimant au nom de CSB, Leboeuf a confié à Showbiz Cheat Sheet : « Cristiano Ronaldo sera un grand acteur s’il fait une chose correctement… S’il veut s’y mettre, j’ai un conseil à lui donner : suivez des cours de théâtre. Ne crois pas que tu es acteur du jour au lendemain. Il a été l’exemple même du travail acharné pour devenir l’un des meilleurs footballeurs du monde. Pour réussir au cinéma, il faut la même rigueur. Je suis presque sûr qu’il sera un excellent acteur, mais il doit suivre des cours de théâtre et respecter cette industrie. »
- AFP
Éviter les écueils de l’amateurisme
Leboeuf est formel : une formation professionnelle est indispensable pour éviter les écueils d’une reconversion manquée. Il met en garde le quintuple Ballon d’Or en citant des joueurs qui, faute de préparation officielle, ont connu des transitions laborieuses. L’ancien Bleu rappelle qu’être une star du ballon ne fait pas automatiquement de vous un artiste de scène : la technique vocale et la présence scénique se travaillent sur la durée.
Pour étayer son propos, l’ancien défenseur de Chelsea a cité le récent essai théâtral d’un autre ex-footballeur : « J’ai vu qu’Adil Rami jouait dans une pièce depuis quatre mois, mais sans suivre de cours », a-t-il expliqué. « Quand on m’a demandé mon avis, j’ai répondu que je ne l’avais pas vu. Je ne veux pas le voir parce que je sais ce qui va lui manquer. Il va manquer de voix et de présence scénique. C’est tout à fait normal, car il ne sait pas que c’est un métier. C’est un vrai métier. »
Un avenir dans la franchise Fast & Furious ?
Les rumeurs sur l’avenir cinématographique de Cristiano Ronaldo agitent déjà Hollywood. La star des films d’action Vin Diesel a récemment relancé les spéculations en suggérant que l’attaquant portugais pourrait intégrer l’univers de « Fast & Furious » dans le prochain et dernier volet de la saga. Sur les réseaux sociaux, Diesel a teasé les fans en affirmant que les scénaristes avaient déjà écrit un rôle pour lui dans le film intitulé « Fast Forever ».
Selon plusieurs sources, la star portugaise, toujours décisive sur les terrains de Saudi Pro League, serait séduite par l’idée d’un rôle sur grand écran et réfléchirait sérieusement à cette opportunité. Un caméo explosif aux côtés de Diesel et de son équipe lui permettrait d’entamer, en toute logique, une seconde carrière lui offrant de valoriser sa notoriété planétaire bien après avoir raccroché les crampons.
- AFP
Le studio de cinéma UR•MARV voit officiellement le jour.
Au-delà de ses simples rôles d’acteur, Ronaldo s’impose déjà comme un acteur majeur derrière la caméra. En avril 2025, il a annoncé un projet commercial d’envergure en lançant son propre studio de cinéma indépendant, UR•MARV, en partenariat avec le célèbre réalisateur britannique Matthew Vaughn. Cette collaboration vise à faire le pont entre le sport et la narration, en utilisant des technologies innovantes pour créer des contenus d’action haut de gamme destinés à un public international.
Le partenariat avec le réalisateur de Kingsman a déjà porté ses fruits : le duo aurait déjà financé deux films d’action, selon plusieurs sources. « C’est un chapitre passionnant pour moi, alors que je me tourne vers de nouvelles aventures dans le monde des affaires », a déclaré Ronaldo au sujet de ce tournant dans sa carrière. Vaughn s’est montré tout aussi enthousiaste à propos de cette collaboration, décrivant la star d’Al-Nassr comme un « super-héros de la vie réelle » qui a déjà créé sur le terrain des histoires qu’aucun scénariste n’aurait jamais pu imaginer.