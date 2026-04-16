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Cristiano Ronaldo a été victime d’un vomissement suite à des douleurs abdominales, alors qu’Al-Nassr venait de remporter sa dernière rencontre en Ligue professionnelle saoudienne
CR7 a été victime d’un malaise en plein match.
Malgré sa condition physique légendaire, l’attaquant de 41 ans n’était manifestement pas à 100 % lors de la rencontre de la Ligue professionnelle saoudienne disputée mercredi soir. Ronaldo a tout de même disputé la majeure partie du match, mais il a finalement été remplacé dans le temps additionnel, son état s’étant dégradé.
L’entraîneur d’Al-Nassr, Jorge Jesus, a révélé l’étendue des souffrances du capitaine après le coup de sifflet final, déclarant aux journalistes : « J’avais envisagé de ne pas l’aligner ; il n’était pas en forme. Il souffrait de douleurs à l’estomac et d’une fatigue générale, et, lorsque je l’ai remplacé, il s’est rendu directement au vestiaire et a vomi. »
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L'impact de Ronaldo malgré la douleur
Malgré un état grippal, Cristiano Ronaldo a maintenu Al-Nassr sous haute tension offensive. Sa frappe puissante des 25 mètres, peu après la demi-heure de jeu, a provoqué le but décisif : le gardien d’Al-Ettifaq, Marek Rodak, a repoussé le tir, mais Kingsley Coman a été le plus prompt sur le rebond pour inscrire l’unique but de la rencontre.
L’icône portugaise a d’ailleurs failli marquer à plusieurs reprises : il a touché le poteau d’une frappe puissante et a vu un autre tir, déjà en direction des filets, repoussé in extremis sur la ligne par la défense d’Al-Ettifaq. En restant sur la pelouse malgré son inconfort physique, il a démontré son engagement total dans la course au titre de son club.
À deux doigts de son premier titre saoudien
Cette victoire revêt une importance particulière pour Al-Nassr, puisqu’elle porte à 15 le nombre de victoires du club en Ligue professionnelle saoudienne cette saison, un nouveau record. Ce succès les maintient en course pour un premier sacre national depuis 2018-2019 et pour le premier titre majeur de Ronaldo depuis son arrivée en janvier 2023. Bien que l’ex-star de Manchester United et du Real Madrid soit restée muette devant le but, il a salué l’effort collectif sur les réseaux sociaux.
Après la rencontre, l’ancien buteur de Manchester United et du Real Madrid s’est adressé à ses abonnés sur les réseaux sociaux : « +3. Superbe énergie dans les tribunes. » Ces trois points permettent à Al-Nassr de conserver huit unités d’avance en tête du classement, même si son rival Al-Hilal compte actuellement une rencontre en moins. L’équipe de Ronaldo maintient ainsi son élan alors que la saison entre dans sa phase décisive.
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À la conquête du Soulier d’or
Ronaldo occupe actuellement la troisième place du classement des buteurs de la Saudi Pro League, avec 24 réalisations au compteur cette saison. Il pointe à trois longueurs de l’attaquant anglais d’Al-Ahli, Ivan Toney, dans la course au Soulier d’or. Double meilleur buteur du championnat lors des deux dernières saisons, l’ancien Madrilène entend bien se remettre rapidement en selle pour combler cet écart lors des cinq dernières journées d’Al-Nassr.