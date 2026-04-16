Malgré sa condition physique légendaire, l’attaquant de 41 ans n’était manifestement pas à 100 % lors de la rencontre de la Ligue professionnelle saoudienne disputée mercredi soir. Ronaldo a tout de même disputé la majeure partie du match, mais il a finalement été remplacé dans le temps additionnel, son état s’étant dégradé.

L’entraîneur d’Al-Nassr, Jorge Jesus, a révélé l’étendue des souffrances du capitaine après le coup de sifflet final, déclarant aux journalistes : « J’avais envisagé de ne pas l’aligner ; il n’était pas en forme. Il souffrait de douleurs à l’estomac et d’une fatigue générale, et, lorsque je l’ai remplacé, il s’est rendu directement au vestiaire et a vomi. »