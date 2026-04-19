Ronaldo est incontestablement le moteur de cette saison phénoménale, affichant des statistiques individuelles remarquables sur tous les plans. En 30 apparitions cette saison, il totalise 2 556 minutes de jeu, 26 buts et 4 passes décisives. Il a inscrit 24 de ces buts en 25 matchs de Saudi Pro League, et a également brillé en Supercoupe d’Arabie saoudite, en Coupe du Roi et, plus récemment, en Ligue des champions de l’AFC. Ronaldo entend maintenir ce niveau de forme pour la Coupe du monde 2026 avec le Portugal cet été.