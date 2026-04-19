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Cristiano Ronaldo a de nouveau frappé, offrant à Al-Nassr un billet sans encombre pour les demi-finales de la Ligue des champions de l’AFC
Ronaldo donne le ton lors d'une victoire facile
Dimanche, Jorge Jesus a vu son équipe prendre rapidement l’avantage face à la formation de Rui Vitoria. Cristiano Ronaldo a ouvert le score dès la 11^e minute, reprenant un centre précis de Nawaf Boushal. Ce but, le 969^e de sa carrière, le place à seulement 31 unités du seuil légendaire des 1 000 réalisations. Par ailleurs, Al-Wasl est devenu le 160e club contre lequel le joueur de 41 ans a trouvé le chemin des filets. L’attaquant est resté sur la pelouse 67 minutes, effectuant 24 touches de balle et trois tirs cadrés avant d’être remplacé par Abdullah Al-Hamdan.
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Félix apporte une touche de créativité en première mi-temps
Après l'ouverture du score, João Félix a pris les commandes du jeu offensif des visiteurs. L’ancien joueur du Benfica a adressé deux corners précis, permettant à Inigo Martinez puis à Abdulelah Al-Amri de marquer deux buts en l’espace de deux minutes. Le quatrième but est finalement intervenu à la 80^e minute, œuvre de Sadio Mané, qui a profité d’une erreur défensive. Al-Nassr a ainsi exploité les faiblesses de ses adversaires émiratis, mettant fin au suspense et confirmant son statut de grand favori au trophée continental.
Le succès national reflète la domination continentale
Ce succès continental confirme la domination actuelle d’Al-Nassr sur la scène nationale. En tête de la Saudi Pro League avec 76 points en 29 journées, le club possède huit longueurs d’avance sur Al-Hilal, deuxième. Sa différence de buts +58, l’une des meilleures du championnat, lui permet de distancer nettement des rivaux comme Al-Ahli et Al-Qadsiah. Avec cinq journées encore à disputer, dont deux grands chocs à domicile contre Al-Ahli et Al-Hilal, le club de Riyad est en excellente position pour décrocher le titre national.
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En quête de trophées avant la Coupe du monde
Ronaldo est incontestablement le moteur de cette saison phénoménale, affichant des statistiques individuelles remarquables sur tous les plans. En 30 apparitions cette saison, il totalise 2 556 minutes de jeu, 26 buts et 4 passes décisives. Il a inscrit 24 de ces buts en 25 matchs de Saudi Pro League, et a également brillé en Supercoupe d’Arabie saoudite, en Coupe du Roi et, plus récemment, en Ligue des champions de l’AFC. Ronaldo entend maintenir ce niveau de forme pour la Coupe du monde 2026 avec le Portugal cet été.