Cristiano Ronaldo a averti Lionel Messi que rejoindre l'Inter Miami serait « bizarre », tandis que son ancien coéquipier à Manchester United encourage la star d'Al-Nassr à poursuivre leur rivalité en MLS
Ronaldo, qui a eu du mal à remporter des titres majeurs au Moyen-Orient malgré l'ajout de deux nouvelles chaussures d'or à son impressionnante collection de récompenses, s'est récemment mis en grève pour protester contre la répartition des fonds de transfert entre les clubs contrôlés par le PIF.
Il a depuis repris du service, mais s'est blessé au mauvais moment. Les spéculations vont bon train quant à ce que l'été - après avoir participé à une nouvelle Coupe du monde - réserve à Ronaldo. Son contrat lucratif avec Al-Nassr court jusqu'en 2027.
Ce contrat comporterait des clauses de libération, et un retour en Europe ou un nouveau départ aux États-Unis seraient envisagés. Beaucoup ont rapidement suggéré qu'un autre ancien numéro 7 légendaire des Red Devils, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre Sir David Beckham, pourrait mettre en place un accord remarquable qui réunirait Ronaldo et Messi dans le sud de la Floride.
De nombreux fans à travers le monde aimeraient voir ces deux grands joueurs s'affronter dans la même équipe avant que le jour ne vienne où ils raccrocheront définitivement leurs crampons, mais tout le monde ne s'accroche pas à ce rêve.
Ronaldo explique pourquoi rejoindre Messi à Miami serait « bizarre »
Interrogé sur son souhait de voir cette union spectaculaire se concrétiser, l'ancienne star de la MLS Rossi, s'exprimant en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir Messi et Ronaldo ensemble. Ce serait un peu bizarre. Il vaut mieux les garder séparés. Si Ronaldo veut jouer aux États-Unis, mettez-le dans... quelle est l'autre équipe en Floride ? Orlando. Au moins, ils pourraient y entretenir une bonne rivalité. »
Rossi a également suggéré qu'un atterrissage à Los Angeles, près de l'industrie cinématographique hollywoodienne, conviendrait « mieux » à Ronaldo qu'à Miami. Il est convaincu que CR7 prolongera sa carrière quelque part entre la saison 2026-27 et au-delà.
Interrogé sur la durée pendant laquelle le quintuple vainqueur du Ballon d'Or pourra continuer, Rossi a déclaré : « Ronaldo défie en quelque sorte la science, n'est-ce pas ? Mais je suis sûr qu'il arrivera un moment où il raccrochera les crampons et où il aura l'une des plus belles carrières que quiconque ait jamais eues. Je pense donc qu'il faut continuer à profiter de joueurs comme lui et Messi, qui jouent à un âge avancé et toujours à un bon niveau. Parce qu'on ne sait jamais quand sera le dernier match. »
Rossi a été témoin de la quête incessante de la perfection de Ronaldo, lorsqu'ils jouaient ensemble à Old Trafford. Il n'est pas vraiment surpris de voir un personnage passionné exprimer sa frustration en Arabie saoudite, car le GOAT portugais n'accepte pas facilement d'être deuxième.
Rossi ajoute : « C'est dans son ADN, n'est-ce pas ? Son ADN, c'est de gagner, de faire tout ce qui est possible pour y parvenir. Quand il n'y arrive pas, il est très frustré. Et écoutez, ses coéquipiers peuvent le prendre d'une certaine manière. Écoutez, je vais suivre ses frustrations et essayer de m'améliorer. Ou alors, vous savez, il y a des gens qui le prennent personnellement.
Mais il ne s'est jamais soucié de ce que les autres pensaient de lui. Il ne s'est jamais vraiment soucié de savoir si les gens le suivaient ou non. Mais il a un palmarès impressionnant, avec un million de buts marqués en une saison. Donc, quoi qu'il fasse, cela a toujours été bénéfique pour l'équipe, car l'équipe gagne. Nous verrons bien. Les choses n'ont pas changé depuis qu'il avait 17 ans jusqu'à aujourd'hui, où il en a 41. Je ne pense donc pas qu'il va faire quoi que ce soit de différent. »
Élevage de chèvres : Ronaldo et Messi deviendront-ils un jour coéquipiers ?
Ronaldo n'a jamais présenté d'excuses pour ce qu'il est, et il ne changera donc pas d'attitude de sitôt. Il n'exige rien d'autre que le meilleur de lui-même et de ceux avec qui il travaille, sur le terrain comme en dehors. Il se peut qu'il croise à nouveau le chemin de Messi à un moment donné, mais il reste à voir s'ils deviendront un jour coéquipiers.
