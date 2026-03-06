Cristiano Ronaldo a averti Lionel Messi que rejoindre l'Inter Miami serait « bizarre », tandis que son ancien coéquipier à Manchester United encourage la star d'Al-Nassr à poursuivre leur rivalité en MLS

Ronaldo, qui a eu du mal à remporter des titres majeurs au Moyen-Orient malgré l'ajout de deux nouvelles chaussures d'or à son impressionnante collection de récompenses, s'est récemment mis en grève pour protester contre la répartition des fonds de transfert entre les clubs contrôlés par le PIF.

Il a depuis repris du service, mais s'est blessé au mauvais moment. Les spéculations vont bon train quant à ce que l'été - après avoir participé à une nouvelle Coupe du monde - réserve à Ronaldo. Son contrat lucratif avec Al-Nassr court jusqu'en 2027.

Ce contrat comporterait des clauses de libération, et un retour en Europe ou un nouveau départ aux États-Unis seraient envisagés. Beaucoup ont rapidement suggéré qu'un autre ancien numéro 7 légendaire des Red Devils, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre Sir David Beckham, pourrait mettre en place un accord remarquable qui réunirait Ronaldo et Messi dans le sud de la Floride.

De nombreux fans à travers le monde aimeraient voir ces deux grands joueurs s'affronter dans la même équipe avant que le jour ne vienne où ils raccrocheront définitivement leurs crampons, mais tout le monde ne s'accroche pas à ce rêve.