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Cristiano Ronaldo a affirmé que son titre en Ligue professionnelle saoudienne « ne saurait en aucun cas être comparé » aux exploits de Lionel Messi, vainqueur de la MLS Cup avec l’Inter Miami
L'impact immédiat de Messi face à un long parcours
Interrogé par RMC Sport, Leboeuf a tranché net : s’il est vrai que Messi a rejoint l’Inter Miami en juillet 2023 et a immédiatement remporté la Leagues Cup, puis ajouté à son palmarès un Supporters’ Shield et une MLS Cup, portant ses statistiques à 87 buts et 47 passes décisives en 101 matchs, À l’inverse, Ronaldo a rejoint Al-Nassr en janvier 2023 ; il a inscrit 121 buts en 139 matchs mais n’a pas encore remporté le championnat. Leboeuf a déclaré : « Il faut être très clair là-dessus. Quoi qu’il arrive, si Al-Nassr parvient à soulever le trophée, ce ne sera pas grâce à Ronaldo. Il n’aura pas ce mérite. Du moins pour moi. »
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Comparons la métamorphose de Miami à celle de Riyad.
Le Français a mis en avant ces deux parcours contrastés pour étayer son argument, soulignant comment le capitaine argentin avait instantanément redonné vie à une franchise en difficulté. Leboeuf estime que la rapidité même de ce redressement place la barre à un niveau que l'ancien attaquant de Manchester United n'a pas réussi à franchir. Soulignant cet écart, il a lancé : « Vous voulez comparer ? Alors comparons. Le fait que Ronaldo remporte un titre en Arabie saoudite ne peut en aucun cas être assimilé à ce qu’a accompli Lionel Messi en décrochant son premier trophée avec l’Inter Miami. Messi est arrivé dans un club en bas du classement et l’a immédiatement transformé. Il l’a fait dès sa première saison. Waouh. »
Les lourds investissements européens sont sous le feu des critiques.
Al-Nassr occupe actuellement la première place du championnat avec 82 points, soit cinq de plus qu’Al-Hilal. Pour l’analyste, cette performance s’explique davantage par les investissements massifs du club que par des prouesses sportives. « Et Ronaldo ? Il n’y est pas parvenu la première année. Il n’y est pas parvenu la deuxième non plus. Il lui a fallu trois ans et une véritable armée de coéquipiers pour s’en approcher ne serait-ce qu’un peu. Il a fallu que le club recrute la moitié des meilleurs joueurs d’Europe, spécialement pour le soutenir, avant qu’il puisse se battre pour le titre. » Il a conclu : « S’ils gagnent, ce sera le résultat des efforts de ses coéquipiers et de la qualité du recrutement, et non de la grandeur individuelle de Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas lui qui les a portés ; ce sont eux qui ont finalement construit une base suffisamment solide pour le porter. »
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En route vers la gloire nationale et continentale
Al-Nassr disputera mardi un match décisif en championnat contre Al-Hilal, qui lui permettrait de consolider ses chances de remporter le titre. Au-delà de la compétition nationale, le club se prépare également pour la finale de la Ligue des champions de l’AFC 2 contre Gamba Osaka, samedi. Une victoire dans ces deux rencontres lui offrirait un doublé historique et bouleverserait totalement la donne actuelle.