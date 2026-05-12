Cristiano Ronaldo a affirmé que son titre en Ligue professionnelle saoudienne « ne saurait en aucun cas être comparé » aux exploits de Lionel Messi, vainqueur de la MLS Cup avec l’Inter Miami

Al-Nassr occupe actuellement la première place du championnat avec 82 points, soit cinq de plus qu’Al-Hilal. Pour l’analyste, cette performance s’explique davantage par les investissements massifs du club que par des prouesses sportives. « Et Ronaldo ? Il n’y est pas parvenu la première année. Il n’y est pas parvenu la deuxième non plus. Il lui a fallu trois ans et une véritable armée de coéquipiers pour s’en approcher ne serait-ce qu’un peu. Il a fallu que le club recrute la moitié des meilleurs joueurs d’Europe, spécialement pour le soutenir, avant qu’il puisse se battre pour le titre. » Il a conclu : « S’ils gagnent, ce sera le résultat des efforts de ses coéquipiers et de la qualité du recrutement, et non de la grandeur individuelle de Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas lui qui les a portés ; ce sont eux qui ont finalement construit une base suffisamment solide pour le porter. »