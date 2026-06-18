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FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Cristiano paie l’addition tout seul… Où sont donc passées les stars portugaises, prisonnières de « l’illusion des légendes » ?

FEATURES
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
C. Ronaldo
R. Martinez
B. Silva
B. Fernandes
Vitinha
N. Mendes
J. Cancelo
J. Felix
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Espagne

Le Portugal a été contraint au match nul par le Congo.

À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin du match entre le Portugal et la République démocratique du Congo, mercredi soir, qu’une vague de critiques s’est abattue sur Cristiano Ronaldo, auteur d’une prestation peu convaincante.

La RDC a arraché un précieux match nul 1-1, glanant son premier point dans cette édition et inscrivant au passage son tout premier but en Coupe du monde.

Après le coup de sifflet final, la star portugaise est devenue la cible principale des critiques de la presse, des anciens joueurs et des supporters, tandis que le camp adverse, partisan de Lionel Messi, se livrait à des railleries.

Si la prestation terne de Ronaldo est pointée du doigt, l’ensemble de la sélection portugaise est également pointé du doigt : plusieurs cadres, pourtant réputés, sont restés dans l’ombre.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Que est devenu le « Groupe des étoiles » au Portugal ?


    La sélection portugaise aligne plusieurs joueurs de renom, considérés comme parmi les meilleurs au monde.

    Sur les côtés, João Cancelo, qui s’est illustré sous le maillot du FC Barcelone, et Nuno Mendes, joueur du Paris Saint-Germain souvent présenté comme le meilleur arrière gauche du monde, apportent vitesse et technique.

    La sélection alignée hier comprenait également Vitinha, la pépite du Paris Saint-Germain, que beaucoup pressentent comme futur Ballon d’Or.

    Bernardo Silva, longtemps courtisé par plusieurs cadors européens avant de rejoindre le Real Madrid, et Bruno Fernandes, milieu de Manchester United élu meilleur joueur de la Premier League 2025-2026, renforcent encore ce groupe.

    Sans oublier João Félix, Gonçalo Ramos, Rúben Neves, Diogo Dalot, Semedo, Leão et Conceição, la sélection dispose donc d’un effectif au complet.

    Au regard de ce effectif d’exception, une question se pose : l’échec portugais est-il uniquement imputable au niveau jugé insuffisant de Ronaldo, ou d’autres éléments ont-ils également joué un rôle ?

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les notes des joueurs portugais face au Congo révèlent leurs performances.


    Selon le site spécialisé « SofaScore », Cristiano Ronaldo a reçu la plus faible note des Portugais (6,1/10) lors de cette rencontre.

    Les autres joueurs portugais n’ont guère fait mieux, ce qui est d’autant plus frappant que l’adversaire du jour, la République démocratique du Congo, malgré une performance honorable, reste nettement inférieure sur le papier en termes de talents et de potentiel collectif.

    Les autres Portugais n’ont guère fait mieux. Le gardien Diogo Costa a été critiqué pour sa responsabilité sur le but concédé, et Ronaldo lui a manifesté son agacement après l’action, regrettant son absence sur le centre.

    Le portier a récolté un 6,8/10, note proche de celle de son partenaire Tomás Araújo (6,9), tandis que l’autre axial, Renato Vega, a été crédité d’un 7,3.

    Bernardo Silva pointe à 6,2, juste devant João Cancelo (6,3), Nuno Mendes (6,5), Pedro Neto (7,1), Vitinha (7,5) et Bruno Fernandes (7,8). João Neves, auteur de l’unique but portugais, a été le meilleur en obtention 8/10.

    Les remplaçants, crédités de notes comprises entre 6,5 et 6,8, n’ont pas non plus changé la donne à leur entrée en jeu.

  • Des statistiques décevantes pour le Portugal


    Malgré un effectif étoilé, les statistiques du Portugal révèlent une performance globalement médiocre.

    Selon le site « SofaScore », les Lusitaniens n’ont créé qu’une seule occasion dangereuse, soit autant que leur adversaire, lequel a tenté huit tirs cadrés contre sept pour la sélection européenne.

    Les statistiques défensives favorisent même la RDC, malgré l’effectif étoilé du Portugal. Les Portugais ont certes dominé la possession et les passes, mais cette supériorité n’a pas créé de réelles occasions, traduisant une impuissance offensive flagrante et un manque de solutions de la part de ses stars.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo bénéficie-t-il d'un soutien offensif suffisant ?


    Selon les observateurs unanimes, Cristiano a livré une prestation décevante : bien contenu par la défense congolaise, il n’a pas réussi à se montrer décisif devant le but. Peut-on toutefois affirmer que Ronaldo a bénéficié d’un soutien suffisant de ses partenaires ?

    Il a d’ailleurs gaspillé une seule occasion, en déviant étrangement un centre à côté du poteau, ce qui a valu à Bruno, posté derrière lui, de lui reprocher de ne pas avoir laissé filer le ballon.

    Tout au long de la rencontre, les centres ont été trop rares pour exploiter la supériorité aérienne de « The Don » : João Cancelo, notamment, n’a pas réussi à adresser le moindre centre digne de ce nom.

    Au total, il a perdu le ballon à 22 reprises, un chiffre qui témoigne de ses difficultés face aux joueurs congolais. De son côté, Nuno Mendes a également souffert d’une baisse de forme : il a perdu le ballon 13 fois au profit de l’adversaire et n’a adressé que trois passes en profondeur pendant tout le match.

  • Roberto Martinez Portugal ChileGetty

    Roberto Martínez… A-t-il suivi la rencontre ?


    Les observateurs du match ont pointé la gestion tactique de Roberto Martínez, le sélectionneur du Portugal, critiqué par plusieurs analystes pour son onze de départ, et notamment l’utilisation de Bernardo Silva sur l’aile droite dès le coup d’envoi.

    Il n’a pas su décrypter le jeu adverse et, tout au long de la rencontre, est resté impuissant face à la défense congolaise, incapable d’ajuster son plan de jeu ou de trouver des solutions.

     Son management de Cristiano Ronaldo a également interpellé : malgré un manque de rythme évident, l’attaquant est resté sur la pelouse jusqu’à la 83^e minute, moment choisi par Martinez pour lancer Gonçalo Ramos, alors qu’un remplacement plus précoce aurait pu changer la donne.

  • Ronaldo a payé le prix fort… Mais où sont les autres ?


    En résumé, Ronaldo a livré une prestation très médiocre lors du match d’hier, mais il n’était pas le seul responsable de ce résultat décevant.

    Si le capitaine est logiquement pointé du doigt, il est curieux de voir l’entraîneur éluder ses propres responsabilités et les autres cadres, tout aussi en difficulté, échapper aux critiques.

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