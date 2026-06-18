Cristiano paie l’addition tout seul… Où sont donc passées les stars portugaises, prisonnières de « l’illusion des légendes » ?

À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin du match entre le Portugal et la République démocratique du Congo, mercredi soir, qu’une vague de critiques s’est abattue sur Cristiano Ronaldo, auteur d’une prestation peu convaincante.

La RDC a arraché un précieux match nul 1-1, glanant son premier point dans cette édition et inscrivant au passage son tout premier but en Coupe du monde.

Après le coup de sifflet final, la star portugaise est devenue la cible principale des critiques de la presse, des anciens joueurs et des supporters, tandis que le camp adverse, partisan de Lionel Messi, se livrait à des railleries.

Si la prestation terne de Ronaldo est pointée du doigt, l’ensemble de la sélection portugaise est également pointé du doigt : plusieurs cadres, pourtant réputés, sont restés dans l’ombre.