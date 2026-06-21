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« Cristiano, on te fait confiance quoi qu’il arrive ! » : Ronaldo reçoit un message de soutien d’un ancien coéquipier de l’équipe du Portugal alors qu’il fait l’objet de critiques lors de la Coupe du monde
Alves répond aux détracteurs de Ronaldo
L’ancien défenseur portugais Alves a pris la défense de Ronaldo sur les réseaux sociaux, après que l’attaquant chevronné a essuyé une vague de critiques à la suite du match nul 1-1 du Portugal contre la RD Congo.
Le capitaine de 41 ans, qui dispute sa sixième Coupe du monde, a été critiqué après avoir manqué plusieurs occasions lors du match d’ouverture du groupe K à Houston.
Alves, qui a remporté l’Euro 2016 aux côtés de la star, a publié un message provocateur sur Instagram. « Respect, les idoles sont intemporelles ! », a-t-il commencé, avant de s’adresser à ceux qui remettaient en cause l’attaquant d’Al-Nassr. « Beaucoup parlent football sans jamais avoir rien accompli. Les critiques ne viennent que de ceux qui en font plus ! Cristiano, on te fait confiance quoi qu’il arrive », a ajouté l’ancien défenseur central de Porto et du Zenit Saint-Pétersbourg.
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La frustration atteint son paroxysme lors de la Coupe du monde
Le soutien d’Alves intervient à un moment délicat pour Ronaldo, visiblement tendu après le match nul contre la RD Congo. L’attaquant légendaire a quitté le terrain seul et frustré, tandis que ses coéquipiers restaient sur la pelouse pour remercier les supporters. Cette réaction a relancé le débat sur son influence et son rôle au sein de l’équipe de Roberto Martinez.
Malgré la déception du match d’ouverture, le défenseur est convaincu que ses coéquipiers doivent tout faire pour permettre au quintuple Ballon d’Or de soulever le seul grand titre qui manque à son palmarès. Il répète depuis longtemps que la carrière de Ronaldo mérite d’être couronnée par une Coupe du monde, quels que soient les obstacles sur la route de la Seleção.
Un appel est lancé pour remporter le titre suprême de la Coupe du monde.
Dans une précédente interview accordée à A BOLA, Alves avait exhorté la sélection nationale à se battre pour perpétuer l’héritage de son capitaine. « Faites du Portugal champion du monde. Faites de Cristiano champion du monde, car c’est une récompense amplement méritée. Je serais ravi de le voir soulever ce trophée. Il serait la juste reconnaissance de sa carrière et de tout ce qu’il a accompli pour le Portugal et pour le football mondial. C’est un cadeau que vous, et nous tous ici, acclamerons et souhaiterons de tout cœur. Bonne chance ! »
La quête du trophée par Ronaldo continue de dominer l’actualité du camp portugais. Auteur d’au moins un but dans chacune de ses participations précédentes, l’attaquant traverse actuellement sa plus longue période d’abstinence en grands tournois internationaux, avec dix matchs consécutifs sans marquer pour son pays.
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Le Portugal vise un rebond
Martínez et son groupe doivent désormais se concentrer sur leur deuxième match de phase de groupes face à l’Ouzbékistan. L’entraîneur avait déjà averti qu’un simple match nul lors de ces premières sorties serait vécu comme une « catastrophe », et la pression monte sur le staff technique comme sur les joueurs : il leur faudra faire preuve de bien plus d’efficacité devant le but.
Porté par les encouragements d’Alves, Ronaldo entend faire taire les sceptiques et démontrer que son statut d’« intemporel » se traduit toujours par des actions décisives.
Le Portugal conclura sa campagne dans le groupe K face à la Colombie, un rendez-vous décisif pour le rêve d’une dernière Coupe du monde du capitaine expérimenté.