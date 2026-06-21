« Cristiano, on te fait confiance quoi qu’il arrive ! » : Ronaldo reçoit un message de soutien d’un ancien coéquipier de l’équipe du Portugal alors qu’il fait l’objet de critiques lors de la Coupe du monde

L’ancien défenseur portugais Alves a pris la défense de Ronaldo sur les réseaux sociaux, après que l’attaquant chevronné a essuyé une vague de critiques à la suite du match nul 1-1 du Portugal contre la RD Congo.

Le capitaine de 41 ans, qui dispute sa sixième Coupe du monde, a été critiqué après avoir manqué plusieurs occasions lors du match d’ouverture du groupe K à Houston.

Alves, qui a remporté l’Euro 2016 aux côtés de la star, a publié un message provocateur sur Instagram. « Respect, les idoles sont intemporelles ! », a-t-il commencé, avant de s’adresser à ceux qui remettaient en cause l’attaquant d’Al-Nassr. « Beaucoup parlent football sans jamais avoir rien accompli. Les critiques ne viennent que de ceux qui en font plus ! Cristiano, on te fait confiance quoi qu’il arrive », a ajouté l’ancien défenseur central de Porto et du Zenit Saint-Pétersbourg.



