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« Cristiano ne joue pas pour l’argent ni pour les titres », affirme le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, qui dévoile la motivation profonde de Ronaldo et explique pourquoi CR7 est « unique »
Coup d'œil sur une icône mondiale
Invité de Luis Osorio sur Antena 1, le sélectionneur portugais Roberto Martinez a livré un éclairage instructif sur la psychologie de Cristiano Ronaldo. Âgé de 41 ans et déjà auteur de 143 buts en 226 sélections, le capitaine de l’équipe nationale et star d’Al-Nassr demeure extrêmement motivé. Martinez a salué son intégration sans faille au collectif. « C’est un exemple. C’est une référence du football mondial et un joueur de l’équipe nationale. Ce sont deux figures différentes, mais quand l’équipe nationale est réunie, il n’est qu’un footballeur. Il est très intelligent, c’est le capitaine et il fait preuve d’un engagement exemplaire envers l’équipe nationale. C’est incroyable, cette soif de victoire de Cristiano », a déclaré Martinez.
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Au-delà des distinctions nationales
Ronaldo brille cette saison au Moyen-Orient, avec 28 buts marqués en 35 matchs. Al-Nassr est en passe de remporter la Saudi Pro League et se prépare pour la finale de la Ligue des champions de l’AFC. Pourtant, Martinez le martèle : ces distinctions sont secondaires. « Cristiano ne joue pas pour l’argent, il ne joue pas pour les titres, il joue pour s’améliorer. C’est incroyable : il peut gagner la Ligue des champions ou le Soulier d’or, et, dès le lendemain, il cherche encore à progresser. Son parcours de 22 ans en sélection, son nombre de matchs disputés : aucun autre joueur n’en fait autant. C’est une soif de victoire impossible à quantifier », a expliqué l’entraîneur.
À la poursuite d’un exploit historique
Au-delà de ses ambitions en club, l’attaquant chevronné vise un record sans précédent. Avec 971 buts à son actif, il n’en manque plus que 29 pour franchir le seuil symbolique des 1 000. Parallèlement à cet objectif personnel, sa quête de gloire internationale demeure primordiale. Après avoir conquis l’Euro 2016 et deux éditions de la Ligue des Nations de l’UEFA (2019 et 2025), il a désormais les yeux rivés sur le Saint Graal du football. Martinez a rappelé la promesse faite à son défunt père de remporter le tournoi, promesse reflétant l’ambition collective du groupe de décrocher le seul grand trophée encore absent du palmarès de leur capitaine.
- AFP
Les derniers préparatifs
Le Portugal achèvera sa préparation par des matchs amicaux contre le Chili le 6 juin et le Nigeria le 10 juin, après un match nul 0-0 contre le Mexique et une défaite 2-0 face aux États-Unis. Son parcours dans le groupe K de la Coupe du monde débutera contre la République démocratique du Congo le 17 juin, avant d'affronter l'Ouzbékistan et la Colombie. L'aventure ultime l'attend.