Ronaldo brille cette saison au Moyen-Orient, avec 28 buts marqués en 35 matchs. Al-Nassr est en passe de remporter la Saudi Pro League et se prépare pour la finale de la Ligue des champions de l’AFC. Pourtant, Martinez le martèle : ces distinctions sont secondaires. « Cristiano ne joue pas pour l’argent, il ne joue pas pour les titres, il joue pour s’améliorer. C’est incroyable : il peut gagner la Ligue des champions ou le Soulier d’or, et, dès le lendemain, il cherche encore à progresser. Son parcours de 22 ans en sélection, son nombre de matchs disputés : aucun autre joueur n’en fait autant. C’est une soif de victoire impossible à quantifier », a expliqué l’entraîneur.