Buzzi
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Cristian Volpato condamné à une amende après un test positif à la cocaïne, alors que la star de l’Australie maintient son innocence
L’ailier australien écope d’une sanction###
L’ailier de Sassuolo Volpato a écopé d’une amende de 722 dollars australiens infligée par la police de Nouvelle-Galles du Sud après avoir échoué à un contrôle routier antidrogue aléatoire sur l’Anzac Bridge de Sydney, comme l’a rapporté l’Associated Press. Un premier dépistage routier effectué le 24 juillet, ainsi qu’une analyse en laboratoire ultérieure d’un deuxième échantillon, ont confirmé la présence de cocaïne alors que le joueur conduisait. Les autorités policières locales ont confirmé que l’affaire avait été réglée par le biais de cette notification de sanction administrative, le joueur ne faisant l’objet d’aucune autre poursuite pénale.
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Le joueur clame son innocence totale
L’ailier droit né à Sydney a rapidement contacté les responsables de Football Australia pour livrer sa version des faits et clarifier la situation en dehors du terrain. Volpato a fermement clamé son innocence, affirmant qu’il n’avait jamais sciemment consommé ou ingéré une substance interdite. Les dirigeants de Sassuolo ont également confirmé que le joueur avait subi des examens médicaux complémentaires immédiatement après son retour au centre d’entraînement du club en Italie, tous les résultats ultérieurs s’étant révélés totalement négatifs.
Le changement d’allégeance internationale paie
L’incident est mis en lumière après que Volpato a choisi de changer d’allégeance internationale, passant de l’Italie à l’Australie peu avant la Coupe du monde, où l’Italie n’a pas réussi à se qualifier pour un troisième tournoi consécutif. Le joueur de 22 ans, qui reste sous contrat avec Sassuolo jusqu’en juin 2028, a fait ses débuts en équipe nationale A lors d’un match amical de préparation contre la Suisse avant de décrocher une place dans le groupe de l’Australie. Pendant le tournoi, il a disputé des matches de phase de groupes contre les États-Unis et le Paraguay, et a joué 74 minutes lors de l’élimination de l’Australie en seizièmes de finale aux tirs au but contre l’Égypte.
- Buzzi
Le rétablissement après blessure freine les progrès
L’attention immédiate de Volpato se porte désormais sur sa rééducation physique après avoir été contraint de sortir sur blessure en raison d’une lésion aux ischio-jambiers contre Bologne plus tôt cette semaine. Auteur de trois apparitions en Serie A cette saison, l’ailier va devoir passer un certain temps sur la touche alors qu’il tente de retrouver sa pleine forme et de se battre pour une place régulière de titulaire sur le flanc droit. Le staff médical de Sassuolo continue de suivre de près le rétablissement du jeune joueur afin de s’assurer qu’il sera prêt à rejouer avant un calendrier automnal chargé.
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