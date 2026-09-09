L’incident est mis en lumière après que Volpato a choisi de changer d’allégeance internationale, passant de l’Italie à l’Australie peu avant la Coupe du monde, où l’Italie n’a pas réussi à se qualifier pour un troisième tournoi consécutif. Le joueur de 22 ans, qui reste sous contrat avec Sassuolo jusqu’en juin 2028, a fait ses débuts en équipe nationale A lors d’un match amical de préparation contre la Suisse avant de décrocher une place dans le groupe de l’Australie. Pendant le tournoi, il a disputé des matches de phase de groupes contre les États-Unis et le Paraguay, et a joué 74 minutes lors de l’élimination de l’Australie en seizièmes de finale aux tirs au but contre l’Égypte.