Getty Images Sport
Traduit par
Cristian Romero sur le départ de Tottenham, alors que l’Atlético de Madrid trouve un accord à 34,2 M£ pour le capitaine des Spurs
L’Atlético de Madrid s’offre sa cible défensive de longue date
Diego Simeone a enfin obtenu le joueur qu’il voulait, puisque l’Atlético de Madrid a trouvé un accord de principe avec Tottenham pour recruter Romero, selon Sky Sports. Le montant de l’opération pour l’international argentin serait d’environ 34,2 millions de livres sterling, plus des bonus liés aux performances. En outre, Tottenham a protégé ses intérêts futurs en s’assurant qu’une clause de 15 % sur une future revente figure dans les termes définitifs de l’accord de transfert.
Le club espagnol admire depuis longtemps le défenseur argentin, et il est devenu de plus en plus clair au cours du mercato que Tottenham serait ouvert à la vente de son capitaine en cas d’offre appropriée. Romero a initialement rejoint le club du nord de Londres sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de l’Atalanta à l’été 2021, avant que Tottenham ne rende l’accord permanent l’année suivante.
- Getty Images Sport
Romero choisit Madrid plutôt que ses rivaux de Premier League
Le défenseur central a toujours privilégié un transfert à l’Atlético de Madrid, malgré le vif intérêt de grands clubs à travers l’Europe. L’Inter Milan tenait à faire revenir en Serie A l’ancien joueur de l’Atalanta, tandis qu’Arsenal, le rival de Tottenham dans le nord de Londres, a également été sérieusement associé à une surprenante tentative pour s’attacher ses services.
Ce départ intervient alors que le contrat de Romero avec Tottenham devait courir jusqu’à l’été 2029, mettant fin à un passage dans le nord de Londres où le défenseur a aidé Tottenham à remporter un trophée en gagnant la Ligue Europa 2024-2025.
Un héritage brûlant laissé dans le nord de Londres
Le passage de Romero en Premier League restera dans les mémoires autant pour son immense qualité technique que pour ses difficultés sur le plan disciplinaire. Malgré deux expulsions la saison dernière pendant la lutte de Tottenham pour le maintien en Premier League, le joueur de 28 ans a joué un rôle déterminant pour aider le club à éviter la relégation, disputant 32 matches toutes compétitions confondues, avec un bilan de six buts et quatre passes décisives au cours d’un exercice qui a mis à l’épreuve la détermination de tous au sein du club.
Au cours de ses cinq saisons dans le nord de Londres, Romero a disputé 124 matches avec Tottenham et inscrit 12 buts, tout en récoltant au passage quatre cartons rouges en Premier League. Ce style intense, sans compromis, en a fait l’un des chouchous des supporters pour beaucoup, même s’il s’est parfois aussi révélé être une source de frustration pour d’autres.
- Getty Images Sport
Surmonter les frictions avec les supporters de Tottenham
La relation entre le joueur et les supporters n’a pas été exempte de tensions. Romero a essuyé de vives critiques de la part des fans après avoir semblé prêt à assister à la finale du tournoi d’ouverture de Primera División argentine de son club de cœur, Belgrano, contre River Plate, plutôt que d’être présent pour le match crucial de fin de saison de Tottenham contre Everton.
Cependant, le défenseur a finalement bien assisté au dernier match de la saison, au cours duquel Tottenham a assuré son maintien en Premier League. Avec son avenir désormais fixé à Madrid, l’Argentin laisse derrière lui un héritage complexe au Tottenham Hotspur Stadium.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles