Diego Simeone a enfin obtenu le joueur qu’il voulait, puisque l’Atlético de Madrid a trouvé un accord de principe avec Tottenham pour recruter Romero, selon Sky Sports. Le montant de l’opération pour l’international argentin serait d’environ 34,2 millions de livres sterling, plus des bonus liés aux performances. En outre, Tottenham a protégé ses intérêts futurs en s’assurant qu’une clause de 15 % sur une future revente figure dans les termes définitifs de l’accord de transfert.

Le club espagnol admire depuis longtemps le défenseur argentin, et il est devenu de plus en plus clair au cours du mercato que Tottenham serait ouvert à la vente de son capitaine en cas d’offre appropriée. Romero a initialement rejoint le club du nord de Londres sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de l’Atalanta à l’été 2021, avant que Tottenham ne rende l’accord permanent l’année suivante.