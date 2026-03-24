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Cristian Romero s'engage à se donner à « 200 % » pour les « sept dernières finales » de Tottenham après une « mauvaise journée » face à Nottingham Forest
L'optimisme tourne au vinaigre
Malgré une ambiance survoltée dans le nord de Londres ce week-end, la série de matchs sans victoire de Tottenham en Premier League s'est prolongée à 13 rencontres. La défaite 3-0 face à Nottingham Forest, concurrent direct dans la lutte contre la relégation, a été difficile à avaler, surtout après une première mi-temps disputée au cours de laquelle Richarlison a failli marquer et où Igor Jesus, de Forest, a touché son propre poteau. Cependant, un premier but de Jesus dans le temps additionnel, suivi de réalisations de Morgan Gibbs-White et Taiwo Awoniyi en seconde période, a provoqué un exode massif des supporters hors du stade. Cette 10e défaite à domicile de la saison laisse l'équipe d'Igor Tudor dangereusement proche de la zone de relégation.
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Une promesse faite aux fans
Le capitaine de Tottenham, Romero, était visiblement affecté par cette performance et a tenu à s'adresser en priorité aux supporters qui sont restés fidèles malgré une saison désastreuse. Romero a déclaré : « C'est une journée difficile pour tout le monde, mais la première chose à faire, c'est de parler des supporters. Merci pour aujourd'hui et pour nous avoir toujours soutenus. Ils nous ont apporté un soutien fantastique, mais pour nous, c'est une mauvaise journée. Maintenant, c'est terminé et le plus important est de prendre la mesure de la situation.
Ce n’est pas facile, mais le plus important est de rejoindre l’équipe nationale et de revenir ici pour les sept derniers matchs. Je promets de me donner à 200 % à chaque fois. Ce n’est pas facile pour moi, mais nous devons rester tous ensemble. C’est une mauvaise journée, oui, mais nous allons repartir de l’avant. »
Une saison marquée par un déclin lamentable
La défaite face à Forest a définitivement anéanti l'élan acquis grâce à un match nul plein d'énergie à Liverpool et à une surprenante victoire 3-2 contre l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. L'incapacité de Tottenham à remporter le moindre match de championnat en 2026 a transformé une saison décevante en une véritable lutte pour le maintien. Le club n'a pas quitté l'élite depuis 1977, et la série actuelle de 13 matchs sans victoire est l'une des pires de son histoire moderne. Alors que l'effectif se disperse pour la trêve internationale, cette pause offre une dernière chance à Tudor de réorganiser une défense qui s'est effondrée trop facilement sous la pression en deuxième mi-temps contre Forest.
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Sept finales pour la survie
La lutte pour le maintien de Tottenham commence par un déplacement crucial à Sunderland et un match à domicile contre Brighton, avant de se terminer en avril par une visite chez les Wolves. La dernière ligne droite en mai verra les Spurs se rendre à Aston Villa et à Chelsea, ainsi que disputer un match à domicile décisif contre Leeds United. La saison s'achèvera le 24 mai par une rencontre à enjeux élevés contre Everton, qui pourrait sceller définitivement le sort du club en première division.