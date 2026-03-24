Cristian Romero s'engage à se donner à « 200 % » pour les « sept dernières finales » de Tottenham après une « mauvaise journée » face à Nottingham Forest

Le capitaine de Tottenham, Romero, était visiblement affecté par cette performance et a tenu à s'adresser en priorité aux supporters qui sont restés fidèles malgré une saison désastreuse. Romero a déclaré : « C'est une journée difficile pour tout le monde, mais la première chose à faire, c'est de parler des supporters. Merci pour aujourd'hui et pour nous avoir toujours soutenus. Ils nous ont apporté un soutien fantastique, mais pour nous, c'est une mauvaise journée. Maintenant, c'est terminé et le plus important est de prendre la mesure de la situation.

Ce n’est pas facile, mais le plus important est de rejoindre l’équipe nationale et de revenir ici pour les sept derniers matchs. Je promets de me donner à 200 % à chaque fois. Ce n’est pas facile pour moi, mais nous devons rester tous ensemble. C’est une mauvaise journée, oui, mais nous allons repartir de l’avant. »



