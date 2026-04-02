Cristian Romero reconnaît qu'il « ne vit pas ses meilleurs moments » à Tottenham, alors que les rumeurs de transfert vers la Liga vont bon train

Le défenseur argentin n'a pas caché sa frustration face à la situation actuelle chez les Spurs, même s'il a souligné la nécessité, en tant que professionnel, de « se concentrer sur le club » et de retrouver sa meilleure forme. Ces propos dressent le portrait d'un joueur clé de plus en plus désabusé, alors qu'il susciterait l'intérêt du Real Madrid et de l'Atlético Madrid.

Il a déclaré à Ole : « Pour être honnête, je ne passe pas vraiment le meilleur moment là-bas. Mais au-delà de tout ça, je dois me remettre sur les rails, je dois me concentrer sur le club maintenant. »