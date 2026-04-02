AFP
Traduit par
Cristian Romero reconnaît qu'il « ne vit pas ses meilleurs moments » à Tottenham, alors que les rumeurs de transfert vers la Liga vont bon train
Romero s'exprime sur les difficultés rencontrées dans le nord de Londres
Le défenseur argentin n'a pas caché sa frustration face à la situation actuelle chez les Spurs, même s'il a souligné la nécessité, en tant que professionnel, de « se concentrer sur le club » et de retrouver sa meilleure forme. Ces propos dressent le portrait d'un joueur clé de plus en plus désabusé, alors qu'il susciterait l'intérêt du Real Madrid et de l'Atlético Madrid.
Il a déclaré à Ole : « Pour être honnête, je ne passe pas vraiment le meilleur moment là-bas. Mais au-delà de tout ça, je dois me remettre sur les rails, je dois me concentrer sur le club maintenant. »
- Getty Images Sport
Un engagement sans faille envers la cause, malgré les frustrations personnelles
Malgré le mal-être qu’il a lui-même reconnu, Romero s’est empressé de souligner qu’il restait professionnel et déterminé à aider le club à sortir de la zone de relégation. À l’approche d’un match crucial contre Sunderland, le défenseur comprend que les sentiments personnels doivent être mis de côté pour le bien de l’équipe des Spurs, qui se bat pour son maintien.
« Je dois adopter l’état d’esprit de Tottenham, essayer de nous sortir de la mauvaise passe dans laquelle nous nous trouvons et, comme je le fais toujours, tout donner à chaque entraînement, à chaque match, et essayer d’aller de l’avant », a-t-il ajouté. Pour un club qui vient de nommer Roberto De Zerbi afin de réparer les dégâts laissés par ses prédécesseurs, un tel leadership en défense sera essentiel.
Les grands clubs de la Liga à l'affût d'un transfert estival
Selon certaines informations, Romero serait ouvert à un changement d'air, ayant déjà laissé entendre qu'un transfert dans l'élite espagnole serait un scénario de rêve. Il a récemment admis qu'il « adorerait » jouer en Liga, et alors que le maintien de Tottenham en première division est actuellement menacé, la perspective d'un départ cet été est passée d'une simple possibilité à une forte probabilité. Si le club devait subir le sort inimaginable d'une relégation, il serait probablement impossible de conserver un joueur de son calibre.
- Getty Images
La tâche colossale qui attend De Zerbi
De Zerbi a apporté une lueur d'espoir aux supporters de Tottenham ; l'entraîneur italien aurait en effet obtenu, dans le cadre de son contrat, un contrôle « à la Sir Alex Ferguson » sur les opérations footballistiques. Cependant, sa première tâche consiste à gérer un vestiaire où des figures clés comme Romero ressentent clairement le poids du déclin du club.
De Zerbi devra s'appuyer sur les qualités de Romero pour consolider une défense qui s'est montrée perméable pendant une grande partie de la saison. Si l'avenir à long terme de l'Argentin reste très incertain, l'objectif à court terme est clair : assurer le maintien en Premier League. Les Spurs reprendront la compétition à l'extérieur contre Sunderland le 12 avril.