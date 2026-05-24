L'ancien milieu de terrain et entraîneur de Tottenham, Glenn Hoddle, a vivement critiqué le comportement de Romero après la diffusion d'images le montrant en Argentine.

« Je l’emmènerais à l’aéroport et je lui dirais de ne pas se donner la peine de revenir », a tranché Hoddle, cité par le Daily Mail. « Cela résume bien son égoïsme. On ne peut pas être capitaine et se comporter ainsi. Si c’était pour sa famille ou un cas de force majeure, je pourrais comprendre, mais s’il est vrai qu’il rentre pour assister à un match de football, alors qu’il reste en Argentine et qu’on lui verse autant d’argent que possible. »

Sheringham a également critiqué l’absence du défenseur, rappelant qu’un capitaine doit rester avec son groupe. « Le plus grand match de l’histoire du club, a-t-il lancé. Ce sera un match tendu et, quand le capitaine n’est pas là, le message envoyé aux autres n’est pas bon. C’est inacceptable ; c’est un manque de rigueur de la part de celui qui l’autorise. »

« Comment peut-il même envisager ça ? Est-ce que je peux retourner en Argentine parce que le club de mon enfance joue un match important… Quoi ? Ne posez même pas la question ! Non ! J’ai besoin de toi aux côtés de tes coéquipiers dans le vestiaire pour leur apporter un peu de soutien. Je n’arrive pas à croire qu’il ait posé la question, je n’arrive pas à croire qu’on l’ait laissé partir. Ça crée un précédent, ça. »