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Cristian Romero est de retour en Angleterre pour le match décisif des Spurs pour le maintien, malgré un message d’une légende de Tottenham lui ayant conseillé de « ne pas prendre la peine de revenir »
Romero change d’avis sur l’Argentine juste avant le match contre Everton
Le défenseur central argentin est de retour en Angleterre avant le match crucial de dimanche contre Everton, revenant ainsi sur son intention initiale de rester en Amérique du Sud. Romero était auparavant rentré dans son pays natal pour poursuivre sa convalescence suite à une blessure au genou, mais sa décision d’assister à un match de son ancienne équipe, Belgrano, alors que Tottenham était menacé de relégation, a provoqué un tollé dans le nord de Londres.
Ce choix, mal perçu par plusieurs anciens Spurs alors que le club lutte pour son maintien, a également ravivé les spéculations sur son avenir à long terme, certains médias l’envoyant déjà en Espagne cet été. Son retour survient donc à la veille d’un week-end crucial : Tottenham pourrait devoir s’imposer face aux Toffees pour préserver ses chances de rester en Premier League.
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Hoddle et Sheringham remettent en question la capacité de leadership de Romero.
L'ancien milieu de terrain et entraîneur de Tottenham, Glenn Hoddle, a vivement critiqué le comportement de Romero après la diffusion d'images le montrant en Argentine.
« Je l’emmènerais à l’aéroport et je lui dirais de ne pas se donner la peine de revenir », a tranché Hoddle, cité par le Daily Mail. « Cela résume bien son égoïsme. On ne peut pas être capitaine et se comporter ainsi. Si c’était pour sa famille ou un cas de force majeure, je pourrais comprendre, mais s’il est vrai qu’il rentre pour assister à un match de football, alors qu’il reste en Argentine et qu’on lui verse autant d’argent que possible. »
Sheringham a également critiqué l’absence du défenseur, rappelant qu’un capitaine doit rester avec son groupe. « Le plus grand match de l’histoire du club, a-t-il lancé. Ce sera un match tendu et, quand le capitaine n’est pas là, le message envoyé aux autres n’est pas bon. C’est inacceptable ; c’est un manque de rigueur de la part de celui qui l’autorise. »
« Comment peut-il même envisager ça ? Est-ce que je peux retourner en Argentine parce que le club de mon enfance joue un match important… Quoi ? Ne posez même pas la question ! Non ! J’ai besoin de toi aux côtés de tes coéquipiers dans le vestiaire pour leur apporter un peu de soutien. Je n’arrive pas à croire qu’il ait posé la question, je n’arrive pas à croire qu’on l’ait laissé partir. Ça crée un précédent, ça. »
Spéculations sur l’avenir de Romero
Toujours convalescent après sa blessure au genou subie contre Sunderland, Romero reste donc à l’écart du groupe. Toutefois, Tottenham mise sur sa simple présence pour booster le collectif à la veille du match décisif de dimanche. Interrogé sur l’avenir du défenseur, l’entraîneur Roberto De Zerbi a botté en touche, se concentrant uniquement sur l’intérêt sportif du club.
« Tous les leaders ne réagissent pas de la même façon », a reconnu De Zerbi. « Romero se prépare pour la Coupe du monde malgré sa blessure. Pour moi, rien n’a changé. Nous devons simplement décider ce qui est le mieux pour l’avenir de Tottenham. Il a consulté le staff médical et, ensemble, ils ont convenu qu’il terminerait sa rééducation en Argentine avec les médecins de la sélection. »
« Nous avons échangé la semaine dernière. Avec moi, il a toujours manifesté son envie de rester. Je veux être clair : je ne suis pas naïf. Si je détecte qu’un joueur place ses intérêts avant ceux du club, je ne peux pas fermer les yeux. Mais, depuis mon arrivée, Romero s’est comporté de manière irréprochable. »
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Les Spurs vivent un moment crucial dans leur lutte pour le maintien.
Tottenham aborde un match crucial pour son avenir en Premier League. Même si Romero est absent, les regards resteront tournés vers lui après une semaine agitée par les critiques. La rencontre face à Everton pourrait aussi orienter les choix estivaux du club : leadership, reconstruction de l’effectif et, surtout, l’avenir à long terme de l’Argentin.