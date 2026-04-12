L’incident s’est produit peu après l’ouverture du score de Sunderland, suite à un tir dévié de Nordi Mukiele. En tentant de récupérer un ballon perdu, Romero a été bousculé par l’attaquant des Black Cats Brian Brobbey, perdant l’équilibre et percutant son propre gardien, Antonin Kinsky.

L’impact, immédiatement jugé sérieux par les joueurs sur la pelouse, a poussé le milieu de terrain de Sunderland Noah Sadiki à appeler d’un geste vif les soigneurs, tandis que les deux Spurs restaient au sol. Le Stadium of Light a alors retenu son souffle : les médecins sont intervenus plusieurs minutes et le gardien remplaçant Brandon Austin s’est tenu prêt à remplacer Kinsky, visiblement en difficulté.



