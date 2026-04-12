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Cristian Romero a quitté la pelouse en larmes après un violent choc avec Antonin Kinsky, tandis que Tottenham s’inclinait à Sunderland lors du premier match sous l’ère Roberto De Zerbi
Cette collision suscite de vives inquiétudes
L’incident s’est produit peu après l’ouverture du score de Sunderland, suite à un tir dévié de Nordi Mukiele. En tentant de récupérer un ballon perdu, Romero a été bousculé par l’attaquant des Black Cats Brian Brobbey, perdant l’équilibre et percutant son propre gardien, Antonin Kinsky.
L’impact, immédiatement jugé sérieux par les joueurs sur la pelouse, a poussé le milieu de terrain de Sunderland Noah Sadiki à appeler d’un geste vif les soigneurs, tandis que les deux Spurs restaient au sol. Le Stadium of Light a alors retenu son souffle : les médecins sont intervenus plusieurs minutes et le gardien remplaçant Brandon Austin s’est tenu prêt à remplacer Kinsky, visiblement en difficulté.
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Romero submergé par l'émotion
Si Kinsky a finalement pu reprendre le jeu après s'être fait bander la tête, la situation s'est avérée plus pénible pour Romero. Le champion du monde argentin, visiblement secoué, a finalement été aidé à se relever, mais n'a pas pu continuer et n'a pas pu cacher son désespoir en se dirigeant vers la ligne de touche.
La vision de ce défenseur habituellement intransigeant, les larmes aux yeux, a ému les supporters présents pour soutenir leur équipe. Il s’agit de la deuxième alerte majeure pour Romero en quelques semaines, après son remplacement suite à une commotion cérébrale lors d’un match crucial de Ligue des champions face à l’Atlético Madrid le mois dernier.
La polémique autour de la VAR accentue le calvaire des Spurs.
Pour aggraver encore la situation des visiteurs, les débuts de De Zerbi ont été gâchés par une intervention frustrante du VAR.
Avant même que la blessure ne vienne assombrir le tableau, les Spurs pensaient avoir trouvé une bouée de sauvetage lorsque l’arbitre Rob Jones avait pointé le point de penalty, estimant que Randal Kolo Muani avait été fauché par Omar Alderete et Luke O’Nien.
Invité à consulter les images sur l’écran de bord de touche, l’arbitre est revenu sur sa décision initiale, au grand dam du banc des Spurs.
- AFP
Les Spurs sont enlisés dans la zone de relégation.
Le but de Mukiele, inscrit à la 61^e minute et dévié de manière heureuse pour tromper Kinsky, s’est révélé décisif. Ce résultat laisse Tottenham à la 18^e place, en grand danger de relégation, surtout si Romero devait être absent plusieurs semaines.
Pour se donner de l’air, les Spurs devront donc s’imposer samedi prochain face à Brighton, l’ancien club de De Zerbi, alors qu’ils comptent deux points de retard sur le premier non-relégable.