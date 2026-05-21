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Cristian Romero a été vivement critiqué pour sa « terrible » décision de ne pas prendre part au match décisif de Tottenham pour le maintien, préférant assister à une rencontre en Argentine
Romero choisit le club de son enfance plutôt que le maintien des Spurs.
Le défenseur central est absent des terrains depuis sa blessure au genou, subie lors de la défaite 1-0 à Sunderland le mois dernier, match qui marquait les débuts de Roberto De Zerbi sur le banc des Spurs. Même si le joueur ne peut pas physiquement fouler la pelouse, son statut de leader est interrogé au vu de son absence prévue à Londres-Nord pour une rencontre décisive en vue du maintien.
Malgré son indisponibilité, le défenseur s’était jusqu’ici montré très présent sur le bord du terrain, allant jusqu’à célébrer la réalisation décisive de Mathys Tel face à Leeds United en début de mois. Néanmoins, le joueur de 28 ans a choisi de rentrer dans son pays pour assister à la finale historique du championnat argentin entre Belgrano et River Plate. Un départ qui intervient à un moment critique, alors que Tottenham risque concrètement la relégation en deuxième division anglaise le même après-midi.
- AFP
« Un véritable capitaine de club, en somme ! »
Le choix du défenseur a été confirmé par Tim Vickery, spécialiste du football sud-américain, lors d’une intervention sur talkSPORT, déclenchant une réaction immédiate et virulente de l’animateur et supporter des Spurs, Paul Hawksbee. Ce dernier s’est montré sans concession dans son analyse du capitaine de Tottenham, laissant entendre que les priorités du joueur étaient bien loin de la lutte pour le maintien en Premier League.
Pour étayer son propos, Hawksbee a déclaré : « Un vrai capitaine de club, donc. Absent du plus grand match de Tottenham depuis 1976 – fantastique. Fidèle jusqu’au bout, ce bon vieux Cristian. Je porterai mon maillot de River Plate ce week-end. Je trouve ça terrible : il préfère assister au match de son club de cœur plutôt que d’être à côté de ses coéquipiers, notamment les blessés, dans un moment où l’équipe lutte pour son maintien. Comme je l’ai toujours dit, Romero semble simplement de passage à Tottenham, plus préoccupé par l’Argentine. J’en suis même amer. »
L'importance historique du match Belgrano-River Plate
Vickery a tenté d’expliquer pourquoi cette rencontre en Argentine revêt une importance personnelle majeure pour Romero. Le vainqueur de la Coupe du monde a commencé sa carrière à Belgrano, où il a intégré le centre de formation en 2014 avant de faire ses débuts en équipe première deux ans plus tard. Pour Romero, il ne s’agit pas d’un simple intérêt secondaire, mais d’un lien profond avec ses racines, à un moment qui pourrait marquer l’histoire de son ancien club.
Vickery a souligné l’importance de cette rencontre en Amérique du Sud, déclarant : « Je savais que ça allait te mettre dans tous tes états. Belgrano, c’est le club de Romero. C’est le club où il a débuté, et il en est un supporter. Belgrano n’a jamais remporté le championnat d’Argentine, et il affronte River Plate, qui a remporté plus de titres que n’importe qui d’autre, donc c’est historique. Il y a 15 ans, ces deux équipes se sont rencontrées lors du barrage qui a relégué River Plate, et si la relégation de Tottenham est inimaginable, celle de River Plate l’est encore plus. »
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Les Spurs luttent pour leur survie
De Zerbi espère maintenir les Spurs en Premier League. Depuis son arrivée, le technicien italien a dirigé six matches, pour deux victoires, deux nuls et deux défaites, tentant d’éloigner le club londonien de la zone de relégation.
À la veille de la dernière journée, le destin des Spurs reste en suspens : une défaite sur la pelouse d’Everton, conjuguée à une victoire de West Ham face à Leeds, les enverrait en Championship. En revanche, une victoire chez les Toffees assurerait leur maintien. Un match nul serait également suffisant, leur différence de buts (-10) étant nettement supérieure à celle des Hammers (-22).