Cristian Romero a été vivement critiqué pour sa « terrible » décision de ne pas prendre part au match décisif de Tottenham pour le maintien, préférant assister à une rencontre en Argentine

Le défenseur central est absent des terrains depuis sa blessure au genou, subie lors de la défaite 1-0 à Sunderland le mois dernier, match qui marquait les débuts de Roberto De Zerbi sur le banc des Spurs. Même si le joueur ne peut pas physiquement fouler la pelouse, son statut de leader est interrogé au vu de son absence prévue à Londres-Nord pour une rencontre décisive en vue du maintien.

Malgré son indisponibilité, le défenseur s’était jusqu’ici montré très présent sur le bord du terrain, allant jusqu’à célébrer la réalisation décisive de Mathys Tel face à Leeds United en début de mois. Néanmoins, le joueur de 28 ans a choisi de rentrer dans son pays pour assister à la finale historique du championnat argentin entre Belgrano et River Plate. Un départ qui intervient à un moment critique, alors que Tottenham risque concrètement la relégation en deuxième division anglaise le même après-midi.