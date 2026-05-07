Cristian Chivu s'est vu proposer un nouveau contrat assorti d'une augmentation de salaire considérable après le titre de champion de Serie A remporté par l'Inter

Après avoir remporté le Scudetto dès sa première saison sur le banc, la direction du club souhaite prolonger le contrat de l’entraîneur de 45 ans par un accord à plus long terme qui reflète son nouveau statut parmi l’élite des entraîneurs européens.

D’autant plus impressionnant que le technicien roumain, arrivé à l’été dernier à quelques jours seulement de la Coupe du monde des clubs, a pris les commandes d’un effectif bredouille la saison précédente et en a fait à nouveau une puissance majeure du calcio.



