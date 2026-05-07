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Cristian Chivu s'est vu proposer un nouveau contrat assorti d'une augmentation de salaire considérable après le titre de champion de Serie A remporté par l'Inter
Une première saison historique couronnée de succès
Après avoir remporté le Scudetto dès sa première saison sur le banc, la direction du club souhaite prolonger le contrat de l’entraîneur de 45 ans par un accord à plus long terme qui reflète son nouveau statut parmi l’élite des entraîneurs européens.
D’autant plus impressionnant que le technicien roumain, arrivé à l’été dernier à quelques jours seulement de la Coupe du monde des clubs, a pris les commandes d’un effectif bredouille la saison précédente et en a fait à nouveau une puissance majeure du calcio.
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De nouvelles conditions et une augmentation de salaire substantielle
Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter aurait proposé à Chivu une prolongation de contrat qui le maintiendrait à San Siro jusqu’en juin 2028. Cette offre ajoute une année supplémentaire à son contrat actuel, assurant ainsi une stabilité à long terme pour l’entraîneur comme pour le club, alors qu’ils visent à ouvrir une nouvelle ère de domination à Milan.
Sur le plan financier, le club manifeste clairement son engagement : le salaire annuel de l’entraîneur passerait de 2,1 à 3 millions d’euros.
La vision à long terme de Marotta pour Chivu
Le président de l’Inter, Beppe Marotta, a publiquement exprimé son admiration pour le travail réalisé par Chivu durant son bref mandat. Marotta a répété à plusieurs reprises qu’il souhaite voir le technicien roumain rester au club de nombreuses années encore, et cette dernière proposition de contrat confirme que le club met les moyens pour soutenir le projet de l’ancien défenseur.
- AFP
Du centre de formation à la finale de la Coppa Italia
L’ascension de Chivu vers le sommet du football italien a été remarquablement rapide. Avant un bref passage de 13 matchs à Parme début 2025, l’ensemble de son parcours d’entraîneur se résumait à des fonctions au sein du centre de formation de l’Inter, de 2018 à 2024. Sa transition de l’encadrement de jeunes espoirs à la direction de superstars s’est effectuée avec une fluidité déconcertante.
À peine les célébrations du Scudetto achevées, Chivu n’a pas le loisir de se reposer sur ses lauriers : il prépare déjà son équipe pour la finale de la Coppa Italia face à la Lazio, mercredi. Une victoire lui offrirait le doublé national, consoliderait davantage sa place dans l’histoire de l’Inter et rendrait son nouveau contrat encore plus incontournable.