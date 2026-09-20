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Cristian Chivu exige des améliorations « féroces » de l’Inter malgré une remontée pleine de caractère contre la Roma
Chivu appelle à une mentalité agressive dès le coup d’envoi
Le goût de l’Inter pour les retours spectaculaires s’est encore confirmé dans la capitale, avec un match nul 2-2, mais la nature de la prestation a poussé Chivu à en demander davantage à ses joueurs. Pour la troisième fois cette saison, l’Inter s’est retrouvé mené de deux buts avant de trouver son rythme, une tendance que l’ancien défenseur est déterminé à éradiquer. S’exprimant après le coup de sifflet final, Chivu a clairement indiqué que, si l’état d’esprit affiché en seconde période était louable, le manque d’agressivité initial était un sérieux motif d’inquiétude.
« Je vais commencer par la seconde période, car j’ai dit aux joueurs ce que j’en pensais pendant la pause à la mi-temps et cela reste entre nous, » a expliqué Chivu. « C’est l’absolue vérité, c’est ce que je pense, et je suis convaincu qu’ils le savent aussi. Je leur ai également dit pendant la semaine. »
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Éliminer l’habitude de courir après le score
La tendance à se retrouver mené est devenue un thème récurrent pour cet Inter, et Chivu est déterminé à voir ses joueurs prendre l’initiative plutôt que d’attendre qu’une situation de crise les pousse à réagir. Il estime que l’effectif possède les qualités physiques et techniques pour dominer les matches dès le coup d’envoi, mais qu’il échoue trop souvent à s’imposer tant qu’il n’a pas le dos au mur.
Chivu a développé le blocage psychologique que son équipe doit surmonter pour devenir une force plus constante. « Nous ne devons pas attendre et réagir, mais agir dès le début : nous avons ce qu’il faut pour jouer un certain type de match », a-t-il poursuivi. « Nous n’avons pas l’air féroces et grands, mais nous le montrons quand nous sommes menés et nous devons le faire dès le départ. Quand un match dure 100 minutes, il faut l’aborder de la bonne manière, je partirais de la réaction contre une équipe forte, qui peut toujours vous mettre en difficulté. Nous devons corriger certaines choses, j’espère que nous avons tous compris ce qui doit être amélioré. »
Analyse de l’évolution des tactiques en Serie A
Au-delà des problèmes spécifiques au sein de son propre effectif, Chivu a évoqué l’évolution du football italien. Il a souligné que le championnat s’oriente vers un style plus ouvert et plus intense, qui rappelle la Premier League. L’introduction de nouvelles règles et des périodes de jeu effectif plus longues ont contribué à des matches plus prolifiques, ce que l’entraîneur de l’Inter juge enthousiasmant malgré les difficultés défensives que cela pose aux coaches. Il a laissé entendre que le football moderne exige un niveau de concentration plus élevé pendant toute la durée du match.
« Un match de style Premier League ? La qualité et l’intensité se sont améliorées. Nous jouons de manière plus ouverte, nous sommes sur la bonne voie. Les nouvelles règles ont apporté plus de vivacité et supprimé les temps morts pendant lesquels quelqu’un pouvait penser à reprendre son souffle. J’aime ça, il faut aussi accepter que parfois les matches puissent se terminer sur des 5-2, 5-3, 4-4. Ce sera à nous de régler certaines choses, mais j’aime ça », a-t-il souligné.
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Point sur la situation à l’approche de la trêve internationale
Alors que la saison nationale marque une pause en raison de la trêve internationale, Chivu a pris un moment pour évaluer la situation globale de l’Inter par rapport à l’exercice précédent. Malgré les problèmes récurrents dans leurs entames de match, l’Inter est mathématiquement dans une meilleure position qu’à ce stade de la saison dernière. Ayant déjà négocié des rencontres difficiles face à des adversaires de premier plan comme Naples et la Roma, l’entraîneur reste optimiste quant au fait que les bases d’une saison réussie sont présentes, à condition d’améliorer le travail sans ballon.
« Par rapport à l’an dernier, à ce stade de la saison, nous sommes mieux lotis et n’oublions pas que nous avons déjà disputé deux confrontations directes avec Naples et la Roma. Nous savons qu’il reste un long chemin à parcourir, beaucoup de choses à travailler, mais je retiens ce que nous avons bien fait en seconde période. En football, il y a toujours deux phases, quand vous avez le ballon et quand vous ne l’avez pas. Nous devons améliorer celle où nous ne l’avons pas », a déclaré Chivu.
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