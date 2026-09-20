Le goût de l’Inter pour les retours spectaculaires s’est encore confirmé dans la capitale, avec un match nul 2-2, mais la nature de la prestation a poussé Chivu à en demander davantage à ses joueurs. Pour la troisième fois cette saison, l’Inter s’est retrouvé mené de deux buts avant de trouver son rythme, une tendance que l’ancien défenseur est déterminé à éradiquer. S’exprimant après le coup de sifflet final, Chivu a clairement indiqué que, si l’état d’esprit affiché en seconde période était louable, le manque d’agressivité initial était un sérieux motif d’inquiétude.

« Je vais commencer par la seconde période, car j’ai dit aux joueurs ce que j’en pensais pendant la pause à la mi-temps et cela reste entre nous, » a expliqué Chivu. « C’est l’absolue vérité, c’est ce que je pense, et je suis convaincu qu’ils le savent aussi. Je leur ai également dit pendant la semaine. »