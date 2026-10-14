Le match a été riche en émotions, avec une forte intensité et des coups rendus de part et d’autre. L’Inter a fait preuve de résistance pour rester dans la partie durant les 45 premières minutes, mais a fini par céder sous l’effet d’erreurs techniques et d’un manque d’organisation défensive. Son incapacité à se replier lors des transitions lui a été fatale face à une attaque de Bruges efficace.

« Nous avons tous les deux livré une bonne première période, avec de l’intensité. Nous avons fait ce qu’il fallait, puis nous avons concédé une contre-attaque sur un corner. Il y a eu quelques situations défavorables dans lesquelles nous aurions pu être mieux organisés. Nous avons réussi à revenir dans le match en égalisant avant la pause et, en seconde période, nous avons bien débuté avec deux occasions importantes de marquer. Puis, un peu de frustration et de précipitation nous ont fait perdre les bonnes distances entre nous. Nous sommes allés de l’avant en oubliant de revenir défendre, nous étions toujours en retard et, en Ligue des champions, cela se paie », a expliqué Chivu.