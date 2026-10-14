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Cristian Chivu endosse la responsabilité : Les fragilités mentales de l’Inter éclatent au grand jour dans un match haletant à sept buts contre Bruges
L’entraîneur de l’Inter assume l’entière responsabilité
La campagne européenne de l’Inter a connu un sérieux coup d’arrêt après une défaite chaotique 4-3 face au Club Bruges, qui a ébranlé l’équipe en phase de groupes de la Ligue des champions. Il s’agit d’une deuxième défaite consécutive sur la scène européenne pour l’Inter, de quoi susciter des inquiétudes quant à sa solidité défensive et à sa force mentale. Chivu a désigné le manque d’équilibre au sein de l’effectif comme la principale cause de cet effondrement.
« En Ligue des champions, nous savons que quelque chose ne va pas, qu’il y a quelque chose que nous traînons avec nous, mais je suis le premier responsable parce que je n’arrive pas à trouver le bon équilibre », a-t-il déclaré à Sky Sport Italia.
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Une soirée chaotique à San Siro
Le match a été riche en émotions, avec une forte intensité et des coups rendus de part et d’autre. L’Inter a fait preuve de résistance pour rester dans la partie durant les 45 premières minutes, mais a fini par céder sous l’effet d’erreurs techniques et d’un manque d’organisation défensive. Son incapacité à se replier lors des transitions lui a été fatale face à une attaque de Bruges efficace.
« Nous avons tous les deux livré une bonne première période, avec de l’intensité. Nous avons fait ce qu’il fallait, puis nous avons concédé une contre-attaque sur un corner. Il y a eu quelques situations défavorables dans lesquelles nous aurions pu être mieux organisés. Nous avons réussi à revenir dans le match en égalisant avant la pause et, en seconde période, nous avons bien débuté avec deux occasions importantes de marquer. Puis, un peu de frustration et de précipitation nous ont fait perdre les bonnes distances entre nous. Nous sommes allés de l’avant en oubliant de revenir défendre, nous étions toujours en retard et, en Ligue des champions, cela se paie », a expliqué Chivu.
Lacunes tactiques et mentales
L’analyse de Chivu laisse penser que les difficultés de l’Inter sont autant psychologiques que tactiques. L’entraîneur a souligné qu’une fois le score passé à 2-1, son équipe avait perdu son sang-froid et abandonné les consignes d’avant-match pour tenter, dans la précipitation et le désordre, de revenir dans la rencontre.
« À partir du 2-1, tout s’est déréglé. Nous n’avons pas eu la lucidité nécessaire pour garder notre calme et respecter le plan de jeu. Mais il faut aussi reconnaître le mérite de Bruges qui, par sa qualité technique, son intensité et sa détermination, nous a mis en grande difficulté », a admis Chivu.
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Dans la perspective d’un rétablissement
Malgré ce revers, Chivu reste convaincu que l’Inter peut encore sauver sa campagne en Ligue des champions, à condition de corriger ses lacunes récurrentes. À six matches de la fin de la phase de groupes, le club a encore le temps de remonter au classement, mais sa marge d’erreur s’est considérablement réduite après cette nouvelle défaite à domicile.
« Il y a beaucoup à faire et à travailler sur le plan tactique, mais aussi sur le plan mental, où il faut trouver la bonne attitude. Ce que nous avions préparé aurait peut-être pu être mieux exécuté. J’aurais peut-être dû leur apporter davantage de sérénité à la mi-temps, sans leur mettre trop de pression. Nous devons progresser sans perdre toute la confiance que nous avons en nous. Il faut mieux interpréter certains moments du match », a conclu Chivu.
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