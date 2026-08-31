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Cristian Chivu appelle à la patience avec les nouveaux John Stones et Curtis Jones alors que l’Inter s’impose de justesse face à Cagliari
Stones et Jones ont été intégrés progressivement
L’Inter a enchaîné une deuxième victoire en deux matches au début de la nouvelle saison de Serie A, mais le succès 1-0 contre Cagliari a été loin de l’après-midi tranquille qu’avait imaginé Chivu. Lors des premières semaines de la saison, les projecteurs se sont inévitablement braqués sur les recrues phares de l’été du club. Stones et Jones, arrivés respectivement de Manchester City et de Liverpool, représentent un changement significatif dans la stratégie de recrutement. Cependant, aucun des deux n’était titulaire en Sardaigne, Chivu ayant choisi de les faire entrer en seconde période afin de gérer leur condition physique.
Chivu a expliqué la logique derrière leur intégration progressive dans l’équipe première, en soulignant les différents styles de jeu auxquels ils sont actuellement confrontés. « Les nouveaux joueurs viennent juste d’arriver. Jouer sur certains terrains avec un certain niveau de pression, c’est leur quotidien », a déclaré Chivu. « Cependant, Stones doit retrouver sa condition physique, et Jones doit s’adapter à notre jeu. Leur attitude n’appelle aucune critique ; ce sont deux joueurs exemplaires, et nous sommes heureux de les avoir. »
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Ajustements tactiques et profondeur d’effectif
Le match a également contraint Chivu à plusieurs improvisations tactiques, en particulier sur la ligne défensive. Entre les blessures et les préoccupations liées à l'état physique de certains joueurs, l'entraîneur a dû repositionner Benjamin Pavard dans un rôle de piston, tout en intégrant Yann Bisseck dans l'axe de la défense. C'était un choix dicté par la nécessité plus que par une réelle intention de départ, et Chivu a reconnu qu'il aurait préféré voir davantage de personnalité et de maîtrise dans les dernières minutes.
Chivu est revenu sur le remaniement effectué pendant le mercato, alors que le club a perdu cinq joueurs clés et a travaillé avec application pour les remplacer par des profils bien précis. « Comme [Andy] Diouf montrait des signes de progression, nous avons finalement choisi un profil plus défensif sur le côté droit. Au milieu, nous pensons à Curtis depuis un moment déjà pour sa personnalité, son intensité, sa qualité et son calme. Nous avons un milieu composé de grands joueurs ; à moi de choisir les meilleurs et de rendre tout le monde heureux », a expliqué Chivu.
Chivu met en garde contre tout relâchement en fin de match en Sardaigne
Hakan Calhanoglu a poursuivi son début de campagne tonitruant en reprenant d’une superbe frappe en première intention depuis l’entrée de la surface après seulement neuf minutes. Si l’Inter a dominé de longues séquences de la rencontre, le club n’a pas su convertir sa supériorité en un score plus confortable, ce qui a donné lieu à quelques dernières minutes frénétiques, durant lesquelles l’équipe à domicile a menacé d’arracher l’égalisation. L’entraîneur n’a pas tardé à souligner que son équipe avait flirté avec la catastrophe en manquant de réalisme devant le but.
Chivu n’a pas mâché ses mots dans son analyse de cette fin de match sous tension. « Ce sont les matches typiques où, si vous ne les tuez pas, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Nous avons été un peu désorganisés dans les dernières minutes, nous avons perdu nos repères et nos distances, mais nous avons tenu bon », a admis Chivu.
« S’il y a un regret, c’est de ne pas avoir plié le match sur les nombreuses occasions que nous avons eues, puis nous avons été capables de nous battre jusqu’au bout. Compte tenu de notre situation actuelle, nous quittons Cagliari avec une victoire, avec quelques minutes de plus pour les joueurs arrivés de la Coupe du monde. »
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Le défi de la Ligue des champions à l’horizon
Avec six points déjà en poche, l’Inter peut se permettre d’aborder ses engagements européens avec une certaine confiance. Le tirage lui a offert une affiche alléchante face au Real Madrid de Jose Mourinho au Santiago Bernabeu. L’entraîneur de l’Inter se réjouit de l’occasion de tester son effectif remanié face à ce qui se fait de mieux dans la compétition.
« Nous allons jouer à Madrid. Nous voulons être compétitifs et nous savons plus ou moins combien de points nous devons prendre pour éviter de disputer les barrages », a conclu Chivu.
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