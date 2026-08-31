Hakan Calhanoglu a poursuivi son début de campagne tonitruant en reprenant d’une superbe frappe en première intention depuis l’entrée de la surface après seulement neuf minutes. Si l’Inter a dominé de longues séquences de la rencontre, le club n’a pas su convertir sa supériorité en un score plus confortable, ce qui a donné lieu à quelques dernières minutes frénétiques, durant lesquelles l’équipe à domicile a menacé d’arracher l’égalisation. L’entraîneur n’a pas tardé à souligner que son équipe avait flirté avec la catastrophe en manquant de réalisme devant le but.

Chivu n’a pas mâché ses mots dans son analyse de cette fin de match sous tension. « Ce sont les matches typiques où, si vous ne les tuez pas, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Nous avons été un peu désorganisés dans les dernières minutes, nous avons perdu nos repères et nos distances, mais nous avons tenu bon », a admis Chivu.

« S’il y a un regret, c’est de ne pas avoir plié le match sur les nombreuses occasions que nous avons eues, puis nous avons été capables de nous battre jusqu’au bout. Compte tenu de notre situation actuelle, nous quittons Cagliari avec une victoire, avec quelques minutes de plus pour les joueurs arrivés de la Coupe du monde. »