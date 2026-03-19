Le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League entre la Roma et Bologne a été interminable. Dans ce derby italien, les deux équipes partaient sur un score de 1-1 à l'aller, grâce à des buts de Bernardeschi et Pellegrini, qui ont tous deux été à nouveau décisifs lors de la rencontre de ce soir. À l'Olimpico, le match s'est terminé sur un score de 3-3 à l'issue du temps réglementaire, puis Bologne s'est imposé en prolongation grâce à un but décisif de Cambiaghi – entré en jeu en deuxième mi-temps – à la 111e minute. Les Giallorossi sont donc éliminés de l'Europa League, tandis que l'équipe d'Italiano se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera l'Aston Villa d'Unai Emery, qui a éliminé Lille en huitièmes de finale sur un score cumulé de 3-0 aller-retour.
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Cristante après Rome-Bologne : « La fatigue ? À ce stade de la saison, on ne peut pas être fatigués, c'est à nous-mêmes qu'il faut nous en prendre »
L'ANALYSE DE CRISTANTE
Après le match, Bryan Cristante a exprimé toute sa déception face à cette élimination survenue dans les dernières minutes : « Nous n'aurions pas dû encaisser tous ces buts, nous avions très bien réussi à revenir au score », a déclaré le milieu de terrain giallorosso au micro de Sky Sport. « Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, nous sommes déçus d'avoir été éliminés car nous pensions avoir bien géré le match. C'est peut-être la fatigue qui s'accumule dans les jambes, même si à ce stade de la saison, cela ne devrait pas arriver. Maintenant, il faut se retrousser les manches car dimanche, il y a un autre match crucial. »
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