Cristante après Rome-Bologne : « La fatigue ? À ce stade de la saison, on ne peut pas être fatigués, c'est à nous-mêmes qu'il faut nous en prendre »

Le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League entre la Roma et Bologne a été interminable. Dans ce derby italien, les deux équipes partaient sur un score de 1-1 à l'aller, grâce à des buts de Bernardeschi et Pellegrini, qui ont tous deux été à nouveau décisifs lors de la rencontre de ce soir. À l'Olimpico, le match s'est terminé sur un score de 3-3 à l'issue du temps réglementaire, puis Bologne s'est imposé en prolongation grâce à un but décisif de Cambiaghi – entré en jeu en deuxième mi-temps – à la 111e minute. Les Giallorossi sont donc éliminés de l'Europa League, tandis que l'équipe d'Italiano se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera l'Aston Villa d'Unai Emery, qui a éliminé Lille en huitièmes de finale sur un score cumulé de 3-0 aller-retour.



