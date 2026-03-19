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Francesco Guerrieri

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Cristante après Rome-Bologne : « La fatigue ? À ce stade de la saison, on ne peut pas être fatigués, c'est à nous-mêmes qu'il faut nous en prendre »

Le milieu de terrain a analysé la défaite et l'élimination des Giallorossi lors du match retour des huitièmes de finale de l'Europa League

Le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League entre la Roma et Bologne a été interminable. Dans ce derby italien, les deux équipes partaient sur un score de 1-1 à l'aller, grâce à des buts de Bernardeschi et Pellegrini, qui ont tous deux été à nouveau décisifs lors de la rencontre de ce soir. À l'Olimpico, le match s'est terminé sur un score de 3-3 à l'issue du temps réglementaire, puis Bologne s'est imposé en prolongation grâce à un but décisif de Cambiaghi – entré en jeu en deuxième mi-temps – à la 111e minute. Les Giallorossi sont donc éliminés de l'Europa League, tandis que l'équipe d'Italiano se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera l'Aston Villa d'Unai Emery, qui a éliminé Lille en huitièmes de finale sur un score cumulé de 3-0 aller-retour.


  • L'ANALYSE DE CRISTANTE

    Après le match, Bryan Cristante a exprimé toute sa déception face à cette élimination survenue dans les dernières minutes : « Nous n'aurions pas dû encaisser tous ces buts, nous avions très bien réussi à revenir au score », a déclaré le milieu de terrain giallorosso au micro de Sky Sport. « Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, nous sommes déçus d'avoir été éliminés car nous pensions avoir bien géré le match. C'est peut-être la fatigue qui s'accumule dans les jambes, même si à ce stade de la saison, cela ne devrait pas arriver. Maintenant, il faut se retrousser les manches car dimanche, il y a un autre match crucial. »

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