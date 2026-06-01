Crespo à Kooora (1/2) : L'Argentine est favorite pour remporter la Coupe du monde même sans Messi... et deux conditions pour mettre fin à la malédiction de 64 ans

Le nouveau format de la Coupe du monde est une « arme à double tranchant », tandis que le maillot de l’équipe d’Argentine influence les performances des joueurs.

L’Argentine peut battre le « Brésil d’Ancelotti », et je refuse de minimiser l’exploit de Scaloni.

Quant à la comparaison entre Messi et Maradona, elle est stérile ; concentrons-nous plutôt sur le meilleur avant-centre latino-américain du moment.

Enzo est la recrue idéale pour le Real Madrid… et voici mon conseil à Álvarez.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’Argentine, tenante du titre, vise déjà un nouveau sacre.

À l’aube de ce rendez-vous majeur, l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football argentin, Hernán Crespo, se confie en exclusivité à Kooora. Il y évoque les chances de l’Albiceleste, l’avenir de Lionel Messi, la rivalité entre les cadors et la mentalité qui a permis à l’Argentine de retrouver le toit du monde.

Crespo, qui a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football argentin, ne s’exprime pas ici en tant que simple analyste ou entraîneur aux succès continentaux, mais en tant que l’une des plus grandes légendes de l’attaque de l’histoire des « Albicelestes ». Un avant-centre qui a marqué 35 buts en 64 sélections entre 1995 et 2007, dont 4 en 8 matches de Coupe du monde, et qui a vécu les plus grandes soirées du football sous les couleurs de clubs prestigieux comme Milan, l’Inter, Chelsea et River Plate, avant de poursuivre sa carrière sur le banc et de conquérir des titres continentaux en Amérique du Sud et en Asie.

Dans la première partie de son entretien avec Kooora, il analyse sans détour la capacité de l’Argentine à conserver son titre mondial même sans Messi, et dévoile les deux conditions essentielles, à ses yeux, pour conjurer ce blocage historique. Il refuse par ailleurs de minimiser l’exploit de Lionel Scaloni au Qatar.

L’entretien ne se limite pas à la sélection argentine : Crispo désigne aussi le meilleur attaquant latino-américain du moment, évoque l’avenir de Julián Álvarez et Enzo Fernández, et livre son avis sur l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Diego Maradona.

Un entretien riche en analyses et en pronostics, alors que le Mondial approche et que l’Albiceleste évoluera dans un groupe complexe composé de l’Algérie, de la Jordanie et de l’Autriche. Les coéquipiers de Messi réussiront-ils à conserver leur titre ? Et quelle est cette particularité de la génération actuelle qui nourrit l’optimisme de l’ancien buteur ?Voici la première partie de l’entretien :