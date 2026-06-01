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Hernan crespo - Exclusive interviewKooora.com
Loai Mohamed

Traduit par

Crespo à Kooora (1/2) : L'Argentine est favorite pour remporter la Coupe du monde même sans Messi... et deux conditions pour mettre fin à la malédiction de 64 ans

H. Crespo
L. Messi
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Coupe du monde
L. Scaloni
D. Maradona
J. Alvarez
L. Martinez
C. Ancelotti
Argentine
Algérie
É.-U.
Italie

Le nouveau format de la Coupe du monde est une « arme à double tranchant », tandis que le maillot de l’équipe d’Argentine influence les performances des joueurs.

L’Argentine peut battre le « Brésil d’Ancelotti », et je refuse de minimiser l’exploit de Scaloni.

Quant à la comparaison entre Messi et Maradona, elle est stérile ; concentrons-nous plutôt sur le meilleur avant-centre latino-américain du moment.

Enzo est la recrue idéale pour le Real Madrid… et voici mon conseil à Álvarez.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’Argentine, tenante du titre, vise déjà un nouveau sacre.

À l’aube de ce rendez-vous majeur, l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football argentin, Hernán Crespo, seconfie en exclusivité à Kooora. Il y évoque les chances de l’Albiceleste, l’avenir de Lionel Messi, la rivalité entre les cadors et la mentalité qui a permis à l’Argentine de retrouver le toit du monde.

Crespo, qui a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football argentin, ne s’exprime pas ici en tant que simple analyste ou entraîneur aux succès continentaux, mais en tant que l’une des plus grandes légendes de l’attaque de l’histoire des « Albicelestes ». Un avant-centre qui a marqué 35 buts en 64 sélections entre 1995 et 2007, dont 4 en 8 matches de Coupe du monde, et qui a vécu les plus grandes soirées du football sous les couleurs de clubs prestigieux comme Milan, l’Inter, Chelsea et River Plate, avant de poursuivre sa carrière sur le banc et de conquérir des titres continentaux en Amérique du Sud et en Asie.

Dans la première partie de son entretien avec Kooora, il analyse sans détour la capacité de l’Argentine à conserver son titre mondial même sans Messi, et dévoile les deux conditions essentielles, à ses yeux, pour conjurer ce blocage historique. Il refuse par ailleurs de minimiser l’exploit de Lionel Scaloni au Qatar.

L’entretien ne se limite pas à la sélection argentine : Crispo désigne aussi le meilleur attaquant latino-américain du moment, évoque l’avenir de Julián Álvarez et Enzo Fernández, et livre son avis sur l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Diego Maradona.

Un entretien riche en analyses et en pronostics, alors que le Mondial approche et que l’Albiceleste évoluera dans un groupe complexe composé de l’Algérie, de la Jordanie et de l’Autriche. Les coéquipiers de Messi réussiront-ils à conserver leur titre ? Et quelle est cette particularité de la génération actuelle qui nourrit l’optimisme de l’ancien buteur ?Voici la première partie de l’entretien :

  • En tant qu’entraîneur, estimez-vous que le nouveau format de la Coupe du monde est bénéfique pour le football ou qu’il risque d’épuiser les joueurs en raison du nombre élevé de matchs ?

    C’est un couteau à double tranchant. D’une part, cela offre à davantage de nations et de joueurs la chance de vivre le rêve de la Coupe du monde. D’autre part, le calendrier des matchs atteint désormais ses limites. En tant qu’entraîneur, ma priorité restera toujours la santé physique et mentale des joueurs, car sans des athlètes au meilleur de leur forme, le football perd une grande partie de sa qualité.

    • Publicité
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Aucune sélection n’a réussi à conquérir deux Coupes du monde consécutives depuis 64 ans. L’Argentine mettra-t-elle fin à cette série ?

    Cette génération de l’équipe nationale argentine a déjà prouvé qu’elle aimait briser les barrières historiques ; l’esprit d’équipe et la mentalité forgés par Lionel Scaloni sont extrêmement solides. Si le groupe reste humble et garde sa soif de victoire, il possède tous les atouts pour entrer à nouveau dans l’histoire.

  • Plusieurs observateurs estiment que certaines stars de l’équipe d’Argentine, championne du monde 2022, ont connu un léger passage à vide dans leurs clubs respectifs, ce qui pourrait compromettre les chances de titre des vice-champions du monde en titre. Partagez-vous cet avis ?

    Je ne partage pas cet avis. Evoluer en sélection nationale n’a rien à voir avec la vie de club. Dès qu’un joueur revêt le maillot argentin, il vit une expérience unique, à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan sportif. Par ailleurs, la force du collectif en équipe nationale constitue un véritable bouclier pour chaque individu. Chaque joueur connaît parfaitement ce qu’on attend de lui dès les premiers regroupements.

  • Argentinean striker Hernan Crespo (R) poAFP

    J’ai évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti à Milan et à Parme, et aujourd’hui il dirige le Brésil, notre rival. Si la Seleção croisait l’Argentine en Coupe du monde, quel serait ton pronostic ?

    Carlo est un véritable maître, et j'éprouve pour lui des sentiments particuliers et profonds ; néanmoins, je suis avant tout un Albiceleste dans l'âme. Ce sera un duel tactique extrêmement passionnant. Il est évident que le Brésil gagnera en organisation et en expérience sous sa conduite, mais cette sélection argentine, animée par un esprit combatif et une cohésion redoutable, sera difficile à contenir. En tant qu’Argentin, je soutiendrai toujours l’Albiceleste.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Championne du monde 2022, l’Argentine doit-elle son titre à Lionel Scaloni ou à Messi ? Certains observateurs estiment que le sélectionneur manque encore d’expérience. Donnez-nous votre avis.

    C’est un manque de respect envers le travail accompli par Lionel Scaloni. Si la présence de Messi, souvent considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, a évidemment compté, il avait déjà pris part à plusieurs Coupes du monde sans que l’Argentine ne l’emporte. Scaloni a toutefois mis en place un système, une identité et un environnement collectif qui ont permis à chacun, Messi inclus, de s’exprimer à son meilleur niveau. La réussite revient donc pleinement à l’encadrement technique et à l’ensemble du groupe.

  • Imaginez que Messi annonce immédiatement sa retraite. L’Argentine aurait-elle encore les moyens de conquérir la Coupe du monde sans son génie ?

    L’équipe d’Argentine ne se réduit pas à un seul joueur, même si Messi demeure une figure unique et incontournable dans les succès de cette génération. Il a apporté à la sélection argentine confiance, leadership et un talent exceptionnel. Sans lui, quelques ajustements seraient sans doute nécessaires, mais l’Argentine resterait l’un des principaux favoris de toute Coupe du monde.

  • Qui est le plus grand joueur de l'histoire du football argentin : Messi ou Diego Maradona ?

    L’Argentine a l’insigne privilège d’être le seul pays à avoir vu évoluer sur son sol les deux plus grands joueurs de l’histoire. Diego Maradona était la passion incarnée, le héros de mon enfance. Lionel Messi, lui, symbolise la perfection technique et une régularité hors norme. Inutile de les comparer : en tant qu’Argentin, je me contente d’exprimer ma gratitude pour avoir assisté à l’ère de ces deux géants.

  • Quel est, à l’heure actuelle, le meilleur attaquant latino-américain de la planète ?

    À mes yeux, Lautaro Martínez est tout simplement le meilleur.

  • Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Si tu étais chargé de composer le onze de départ de l’Argentine pour la Coupe du monde, choisirais-tu ce joueur plutôt que Julián Álvarez au poste d’attaquant titulaire ?

    Tout dépend avant tout de la nature du match et du plan tactique. Lautaro impose sa présence physique, sa domination dans la surface de réparation et sa capacité à conclure les actions. Julian, lui, offre un mouvement perpétuel, un pressing haut et une intensité de jeu. Mon rôle d’entraîneur consistera à les rendre complémentaires, car il s’agit de deux attaquants de classe mondiale.

  • Selon la presse, le FC Barcelone s’intéresserait à Alvarez. Lui recommanderais-tu de partir ?

    Julian évolue déjà dans l’un des meilleurs clubs du monde, une réalité qu’il convient de souligner. Si le joueur se sent valorisé et obtient des garanties sur son statut de titulaire, aucune urgence ne justifie un départ. Néanmoins, le FC Barcelone conserve un statut à part dans le cœur de tout footballeur. L’essentiel est qu’il choisisse en fonction de sa progression et de son épanouissement sportif.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    Que penses-tu d'un éventuel transfert d'Enzo Fernández au Real Madrid après ses problèmes avec Chelsea ?

    Enzo possède les qualités, la personnalité et le mental nécessaires pour jouer dans n’importe quel club du monde. Le Real Madrid est toujours à la recherche de joueurs capables de gérer une pression extrême, et il fait partie de cette catégorie. Au-delà des moments difficiles qu’il a connus à Chelsea, son niveau est incontestable, et il peut parfaitement s’épanouir à Madrid.

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