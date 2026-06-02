Crispo affirme dans un entretien exclusif accordé à Koora (2/2) : « Al-Ahly est le plus grand club d’Afrique. Je ne coacherai jamais Messi, et voici ma position sur la Ligue Roshen. »

Je vise à me forger une réputation en Europe en tant qu’entraîneur, tout comme j’ai su le faire en tant que joueur.

Le titre continental conquis avec Al-Ain demeure un exploit majeur, puisque nous avons dominé des formations aux budgets pharaoniques.

Concernant José Mourinho, je suis convaincu qu’il comprend parfaitement la culture du Real Madrid et je m’attends à ce que son deuxième mandat soit couronné de succès.

Après avoir évoqué, dans la première partie de son entretien avec Koora, la sélection argentine, Lionel Messi et les chances de l’« Albiceleste » lors de la Coupe du monde 2026, Hernán Crespo dévoile, dans cette deuxième partie, une facette différente de sa personnalité, cette fois en tant qu’entraîneur ayant déjà bâti une solide réputation en Amérique du Sud et en Asie, et qui vise désormais à s’imposer sur le continent européen.

Crispó, l’un des plus grands attaquants argentins de l’histoire, qui a brillé sous les maillots de clubs géants tels que Milan, l’Inter et Chelsea, et remporté de nombreux titres en tant que joueur, a également réussi à laisser une empreinte indélébile sur le banc des entraîneurs, devenant l’un des entraîneurs argentins les plus en vue ces dernières années.

Il a mené le club argentin Defensa y Justicia vers un exploit historique en remportant la Copa Sudamericana 2020, premier titre continental de l’histoire du club. Il a également remporté le championnat de São Paulo avec le club brésilien de São Paulo en 2021, avant de réaliser le triplé (Championnat des Étoiles du Qatar, Coupe des Étoiles du Qatar et Coupe du Qatar) avec Al-Duhail en 2022-2023. Il a ensuite écrit l’un des plus beaux chapitres de sa carrière sur le banc d’Al-Ain (Émirats), qu’il a mené vers le titre en Ligue des champions de l’Asie 2024, en dominant des cadors aux budgets pharaoniques comme Al-Hilal et Al-Nassr.

Dans la suite de cet entretien, l’Argentin détaille ses ambitions sur le banc, analyse les raisons du passage à vide d’Al-Ain après son sacre continental et revient sur la défaite face à Al-Ahly, qu’il qualifie de « plus grand club d’Afrique ». Il évoque aussi son éventuel arrivée dans un club de la Roshen League saoudienne et livre son avis sur le projet d’Inter Miami.

L’entretien aborde aussi les figures majeures qui ont marqué sa carrière. Crispo manifeste son admiration pour José Mourinho et anticipe le succès de l’entraîneur portugais dès son retour au Real Madrid, soulignant sa personnalité hors norme et sa capacité à gérer la pression des grands clubs.

Un entretien éclairant sur la mentalité de l’Argentin, sa vision du football et la voie qu’il entend poursuivre après une carrière exceptionnelle sur et en dehors du terrain. Voici la deuxième partie de l’entretien :