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Hernan crespo - Exclusive interview Part 2Kooora.com
Loai Mohamed

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Crispo affirme dans un entretien exclusif accordé à Koora (2/2) : « Al-Ahly est le plus grand club d’Afrique. Je ne coacherai jamais Messi, et voici ma position sur la Ligue Roshen. »

H. Crespo
Sao Paulo
Al-Ain
AFC Champions League Elite
Al Ahly SC
Saudi Pro League
Inter Miami CF
L. Messi
J. Mourinho
Real Madrid
Argentine
Brésil
Émirats arabes unis
Égypte
Arabie saoudite
É.-U.
Portugal
Espagne

Je vise à me forger une réputation en Europe en tant qu’entraîneur, tout comme j’ai su le faire en tant que joueur.

Le titre continental conquis avec Al-Ain demeure un exploit majeur, puisque nous avons dominé des formations aux budgets pharaoniques.

Concernant José Mourinho, je suis convaincu qu’il comprend parfaitement la culture du Real Madrid et je m’attends à ce que son deuxième mandat soit couronné de succès.

Après avoir évoqué, dans la première partie de son entretien avec Koora, la sélection argentine, Lionel Messi et les chances de l’« Albiceleste » lors de la Coupe du monde 2026, Hernán Crespo dévoile, dans cette deuxième partie, une facette différente de sa personnalité, cette fois en tant qu’entraîneur ayant déjà bâti une solide réputation en Amérique du Sud et en Asie, et qui vise désormais à s’imposer sur le continent européen.

Crispó, l’un des plus grands attaquants argentins de l’histoire, qui a brillé sous les maillots de clubs géants tels que Milan, l’Inter et Chelsea, et remporté de nombreux titres en tant que joueur, a également réussi à laisser une empreinte indélébile sur le banc des entraîneurs, devenant l’un des entraîneurs argentins les plus en vue ces dernières années.

Il a mené le club argentin Defensa y Justicia vers un exploit historique en remportant la Copa Sudamericana 2020, premier titre continental de l’histoire du club. Il a également remporté le championnat de São Paulo avec le club brésilien de São Paulo en 2021, avant de réaliser le triplé (Championnat des Étoiles du Qatar, Coupe des Étoiles du Qatar et Coupe du Qatar) avec Al-Duhail en 2022-2023. Il a ensuite écrit l’un des plus beaux chapitres de sa carrière sur le banc d’Al-Ain (Émirats), qu’il a mené vers le titre en Ligue des champions de l’Asie 2024, en dominant des cadors aux budgets pharaoniques comme Al-Hilal et Al-Nassr.

Dans la suite de cet entretien, l’Argentin détaille ses ambitions sur le banc, analyse les raisons du passage à vide d’Al-Ain après son sacre continental et revient sur la défaite face à Al-Ahly, qu’il qualifie de « plus grand club d’Afrique ». Il évoque aussi son éventuel arrivée dans un club de la Roshen League saoudienne et livre son avis sur le projet d’Inter Miami.

L’entretien aborde aussi les figures majeures qui ont marqué sa carrière. Crispo manifeste son admiration pour José Mourinho et anticipe le succès de l’entraîneur portugais dès son retour au Real Madrid, soulignant sa personnalité hors norme et sa capacité à gérer la pression des grands clubs.

Un entretien éclairant sur la mentalité de l’Argentin, sa vision du football et la voie qu’il entend poursuivre après une carrière exceptionnelle sur et en dehors du terrain. Voici la deuxième partie de l’entretien :

  • Vous figurez parmi les rares entraîneurs au monde à avoir conquis des titres continentaux sur deux continents différents (la Copa Sudamericana et la Ligue des champions d’Asie). Que manque-t-il encore à votre palmarès ?

    Le football est un apprentissage permanent. Reconnaissant pour mon parcours et mes accomplissements, je fixe désormais un nouveau défi : m’imposer en Europe en tant qu’entraîneur, tout comme j’ai pu le faire en tant que joueur. Mon objectif est de démontrer qu’une identité claire et une vision audacieuse du jeu peuvent s’imposer dans n’importe quel contexte du football mondial.

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  • Vous avez remporté de nombreux titres en tant qu’entraîneur. Quel est celui qui vous laisse les meilleurs souvenirs ?

    Chaque trophée possède sa propre saveur, mais la victoire en Copa Sudamericana avec Defensa y Justicia reste particulièrement émouvante : il s’agissait du premier titre international de l’histoire du club. À ce moment-là, nous avions la certitude de bâtir quelque chose d’autrefois impensable. Quant à la Ligue des champions d’Asie conquise avec Al-Ain, ce triomphe retentissant a démontré, face à des formations aux budgets bien plus considérables, la force du collectif et la solidité de notre conviction.

  • Il a remporté des titres avec chacune des équipes qu’il a entraînées. Quel est son secret ?

    Il n’y a pas de secrets : seulement le travail, une bonne entente et une identité claire. Je veille à ce que les joueurs croient fermement en notre projet et je leur donne le courage de jouer. Le football offensif exige de l’audace et de la passion. Quand un groupe partage une idée commune et des liens humains solides, il évolue avec une énergie totalement différente.

  • Champion d’Asie en titre après avoir dominé Al-Hilal et Al-Nassr, le club a pourtant connu un effondrement la saison suivante. Comment expliquer ce revirement ?

    Atteindre le sommet en Asie exige un effort physique et mental colossal. Nous avons affronté des clubs disposant de budgets bien plus importants et avons réalisé un exploit historique. Après une telle performance, maintenir le même niveau d’intensité émotionnelle constitue l’un des défis les plus redoutables du football. La saison suivante, nous n’avons pas réussi à conserver cette constance.

  • Comment avez-vous perdu contre Al-Ahly du Caire, et cette défaite a-t-elle entraîné votre limogeage ?

    Al-Ahly est le plus grand club d’Afrique et un adversaire de très haut niveau. Lors de la Coupe des clubs continentaux, nous n’étions pas au meilleur de notre forme, mais je suis très fier d’avoir ramené Al-Ain sur la scène internationale à ce niveau. Dans le football professionnel, les résultats ont toujours des conséquences. Que cette défaite en soit la seule cause ou non, tout cela appartient désormais au passé. Je pars toujours la tête haute, fier du travail accompli.

  • Pourquoi ton deuxième passage à São Paulo a-t-il pris fin si rapidement ?

    Dans le football, les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. J’aurais souhaité rester, mais des restructurations internes et une passe délicate du club en ont décidé autrement. J’ai appris à aimer São Paulo et son public. Nous avons entamé la saison de manière prometteuse, et je pars serein : l’équipe possède désormais des fondations solides et un effectif compétitif.

  • Après ton départ de São Paulo, tu as reçu un soutien massif de la part des joueurs. Qu’est-ce qui t’a le plus peiné dans cette épreuve ?

    L’estime des joueurs constitue l’une des plus belles marques de reconnaissance qu’un entraîneur puisse recevoir. Je n’éprouve aucune rancœur, car le football est ponctué de tels épisodes. Ce qui demeure, c’est le respect mutuel et la conviction que le groupe croyait en ce que nous bâtissions ensemble.

  • J'ai entraîné dans les championnats du Qatar et des Émirats arabes unis. Que diriez-vous d'entraîner l'un des clubs de la Roshen League saoudienne ?

    Je suis un professionnel du football. J’ai travaillé au Qatar et aux Émirats arabes unis, où j’ai assisté de près à l’essor spectaculaire du football dans la région. L’Arabie saoudite connaît un développement considérable à tous les niveaux, et les investissements réalisés dans le pays ont renforcé la compétitivité de son championnat. Mais, au-delà du nom du pays, ce qui me motive avant tout, c’est le projet sportif, l’ambition et la vision du club.

  • Votre nom a été associé à la préparation de Lionel Messi à l’Inter Miami. Avez-vous reçu une offre de ce club américain ou d’autres formations depuis votre départ de São Paulo ?

    Des discussions et des contacts avec plusieurs clubs ont bien eu lieu, une situation normale après la fin d’une carrière. Le projet de l’Inter Miami est particulièrement séduisant, tout comme l’essor actuel du football aux États-Unis. Toutefois, je suis aujourd’hui plus sélectif dans le choix de mes projets. Je veux m’assurer de prendre la bonne décision pour la suite de ma carrière.

  • Il a déjà évolué sous les ordres de José Mourinho à Chelsea puis à l’Inter Milan. Selon vous, a-t-il les épaules pour réussir également au Real Madrid ?

    Mourinho est né pour gagner. Où qu’il aille, il insuffle un esprit de compétition et une mentalité de vainqueur. Le Real Madrid est un club qui impose toujours une pression maximale, et Mourinho comprend parfaitement cette culture et ce type de défis. S’il se voit offrir l’occasion de revenir, le succès restera toujours à portée de main.