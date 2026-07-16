Les retombées de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre ont dépassé le cadre sportif. Les célébrations de l’Albiceleste ont déclenché une polémique politico-diplomatique et entraîné une procédure officielle auprès de la Fédération internationale de football (FIFA).

Cette tension fait suite à la requête officielle adressée par le gouvernement britannique à la Fédération internationale de football (FIFA) afin d’ouvrir une enquête sur l’équipe d’Argentine, après sa victoire 2-1 contre l’Angleterre à Atlanta et sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Après la rencontre, les joueurs argentins ont déployé sur la pelouse une banderole blanche ornée d’un message noir : « Les îles Malouines sont argentines ».

Or la FIFA avait inscrit le symbole des îles Malouines (Falkland) et la référence à la guerre de 1982 sur la liste des emblèmes politiques interdits avant la rencontre entre les deux nations.