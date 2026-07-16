Après cette demande officielle, un porte-parole du gouvernement britannique a précisé que toute sanction éventuelle « relevait de la compétence de la FIFA », ajoutant sur un ton ironique : « La Coupe du monde ne nous appartient peut-être pas, mais les îles Malouines, elles, nous appartiennent sans aucun doute. »
Il a par ailleurs réaffirmé que « la position du Royaume-Uni sur les îles Falkland n’a pas changé » et que l’engagement du gouvernement envers les habitants de l’archipel « reste inébranlable ».
De son côté, le président argentin a réaffirmé la revendication de souveraineté sur les îles Malvinas (Falkland) et a soutenu que le rapprochement avec l’administration de Donald Trump aux États-Unis « a permis à l’ONU de contraindre l’Angleterre à s’asseoir à la table des négociations » avec l’Argentine au sujet des îles. Il a réitéré sa défense des joueurs en déclarant : « C’est un sentiment partagé par tous les Argentins, et il est tout à fait légitime qu’ils l’expriment. Mais cela ne doit pas donner lieu à des interprétations erronées : un match de football reste un match de football. »
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Il a ajouté : « C’est ainsi que l’entraîneur (Lionel Scaloni) l’a compris, et c’est ainsi que les anciens l’ont compris. En effet, les Malouines sont argentines, et nous les récupérerons par la voie diplomatique, en agissant avec intelligence. » Quelques heures avant la victoire de l’Argentine, Melli s’est exprimé mercredi et, sans la nommer, a critiqué la vice-présidente Victoria Villarruel, qui avait établi un lien entre le match et la guerre des Malouines et qualifié les Anglais de « pirates envahisseurs », en déclarant : «Il ne faut pas tomber dans des slogans bon marché, populistes et nationalistes éculés. Je comprends que ce soit difficile, mais les îles Malouines se récupèrent par une diplomatie avisée et non par des gestes nationalistes bon marché et pitoyables ; si cela était porté sur la scène internationale, ce serait très médiocre et très néfaste.»
Et de conclure : « Il ne faut pas tout mélanger. Sur ce point, Scaloni a été très clair, tout comme les anciens combattants. »