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Crise majeure en gestation : le président argentin monte au créneau pour défendre les joueurs et anticipe déjà une sanction de la FIFA

Espagne vs Argentine
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Angleterre vs Argentine
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Angleterre

Une ambiance survoltée en dehors du terrain

Les retombées de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre ont dépassé le cadre sportif. Les célébrations de l’Albiceleste ont provoqué une polémique politico-diplomatique et entraîné une procédure officielle auprès de la Fédération internationale de football (FIFA).

Cette tension fait suite à la requête officielle déposée par le gouvernement britannique auprès de la Fédération internationale de football (FIFA), qui demande l’ouverture d’une enquête sur la sélection argentine après sa victoire 2-1 contre l’Angleterre à Atlanta et sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Après la rencontre, les joueurs argentins ont déployé sur la pelouse une banderole blanche ornée d’un message noir : « Les îles Malouines sont argentines ».

Or la FIFA avait inscrit le symbole des îles Malouines (Falkland) et la référence au conflit de 1982 sur la liste des emblèmes politiques interdits avant la rencontre.

  • Selon Mili, le comportement des joueurs est parfaitement compréhensible.

    Interrogé ce jeudi sur cet incident, le président argentin Javier Milei a qualifié l’épisode de « choses qui arrivent sur le terrain avec les joueurs », excluant toute dimension diplomatique. «Au pire, l’Argentine écopera d’une amende de 30 000 dollars. Le comportement des joueurs est compréhensible : ils se sont laissés emporter par leurs émotions, ce qui alimente les débats sur une éventuelle sanction.»

    Toutefois, les hautes sphères politiques britanniques n’ont pas jugé l’incident anodin. Selon Sky News, le gouvernement de Keir Starmer a adressé une demande officielle à la FIFA afin qu’elle ouvre une enquête sur la sélection argentine, estimant que la banderole pourrait violer les règles interdisant les messages ou slogans politiques sur le terrain.

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  • Texte des règlements de la FIFA

    Selon les règlements de l'IFAB (International Football Association Board), l'instance qui régit les règles du jeu, le geste des joueurs argentins pourrait entraîner une sanction.

    L’article 4 des Lois du Jeu, qui régit l’équipement des joueurs, précise : « L’équipement ne doit comporter aucun slogan, message ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à porter des sous-vêtements arborant de tels éléments, ni aucune publicité autre que le logo du fabricant. »

    En conséquence, la règle précise qu’« en cas d’infraction, le joueur et/ou l’équipe seront sanctionnés par l’organisateur de la compétition, la fédération nationale de football ou la FIFA ».

    Le texte ne précise toutefois pas la nature de la sanction, hormis les indications fournies par Mili.

    Dans les faits, il s’agit le plus souvent d’une amende infligée à la fédération nationale concernée, en l’occurrence l’Association argentine de football (AFA). La décision de sanctionner ou non sera prise, en dernier ressort, après que la FIFA aura reçu le rapport final de l’arbitre et estimé que les faits le justifient.

    Dans ce cas, la FIFA pourrait considérer le comportement des joueurs argentins comme une violation du code de conduite sur le terrain, l’instance dirigée par Gianni Infantino précisant la liste complète des éléments interdits aux joueurs. 

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  • Une sortie ironique… et une réplique argentine

    Après cette demande officielle, un porte-parole du gouvernement britannique a précisé que toute sanction éventuelle « relevait de la compétence de la FIFA », ajoutant sur un ton ironique : « La Coupe du monde ne nous appartient peut-être pas, mais les îles Malouines, elles, nous appartiennent sans aucun doute. »

    Il a par ailleurs réaffirmé que « la position du Royaume-Uni sur les îles Falkland n’a pas changé » et que l’engagement du gouvernement envers les habitants de l’archipel « reste inébranlable ».

    De son côté, le président argentin a réaffirmé la revendication de souveraineté sur les îles Malvinas (Falkland) et a soutenu que le rapprochement avec l’administration de Donald Trump aux États-Unis « a permis à l’ONU de contraindre l’Angleterre à s’asseoir à la table des négociations » avec l’Argentine au sujet des îles. Il a réitéré sa défense des joueurs en déclarant : « C’est un sentiment partagé par tous les Argentins, et il est tout à fait légitime qu’ils l’expriment. Mais cela ne doit pas donner lieu à des interprétations erronées : un match de football reste un match de football. »

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    Il a ajouté : « C’est ainsi que l’entraîneur (Lionel Scaloni) l’a compris, et c’est ainsi que les anciens l’ont compris. En effet, les Malouines sont argentines, et nous les récupérerons par la voie diplomatique, en agissant avec intelligence. »  Quelques heures avant la victoire de l’Argentine, Melli s’est exprimé mercredi et, sans la nommer, a critiqué la vice-présidente Victoria Villarruel, qui avait établi un lien entre le match et la guerre des Malouines et qualifié les Anglais de « pirates envahisseurs », en déclarant : «Il ne faut pas tomber dans des slogans bon marché, populistes et nationalistes éculés. Je comprends que ce soit difficile, mais les îles Malouines se récupèrent par une diplomatie avisée et non par des gestes nationalistes bon marché et pitoyables ; si cela était porté sur la scène internationale, ce serait très médiocre et très néfaste.»

    Et de conclure : « Il ne faut pas tout mélanger. Sur ce point, Scaloni a été très clair, tout comme les anciens combattants. »

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