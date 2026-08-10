Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Hansi FlickGetty Images
Muhammad Zaki

Traduit par

Crise du capitanat à Barcelone ! Hansi Flick face à un remaniement du leadership alors que Ronald Araujo et Marc-Andre Ter Stegen s’en vont

FC Barcelone
LaLiga
R. Araujo
M. ter Stegen
F. de Jong
Raphinha

Le FC Barcelone a été plongé dans une crise de capitanat inattendue à la suite d’un tourbillon d’activité sur le marché des transferts et de blessures. Le départ de deux leaders principaux a laissé Hansi Flick face à un vide important à combler dans la hiérarchie de l’équipe première au Camp Nou. Alors que la nouvelle saison approche à grands pas, le Barça doit désormais identifier les figures capables de diriger le club.

  • Vide de leadership au Camp Nou

    Barcelone s’apprête à connaître un changement majeur dans le capitanat de son équipe première après le départ de Ter Stegen, et Araujo devrait le suivre. Le départ de Ter Stegen, parti à l’Ajax sous forme de prêt, a d’abord propulsé Araujo au rôle principal, mais l’éventuel transfert choc à Liverpool de l’Uruguayen a laissé le brassard sans propriétaire.

    Ces départs ont contraint Flick à réévaluer le noyau de leaders de son effectif. Jusqu’à la fin de la saison dernière, l’ordre établi se composait de Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha et Pedri.


    • Publicité
  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    De Jong et Raphinha sont prêts à passer à la vitesse supérieure

    Frenkie de Jong est désormais le candidat naturel pour devenir le premier capitaine du Barça. Cependant, la blessure actuelle du Néerlandais complique considérablement la situation. Le milieu de terrain a été au centre de débats internes concernant sa récupération, alors que la direction de Barcelone serait devenue frustrée par l’international néerlandais après sa décision apparente de privilégier la Coupe du monde plutôt que ses obligations en club.

    C’est là que Raphinha devient particulièrement important, selon Mundo Deportivo. Le Brésilien est devenu l’une des figures les plus influentes de l’effectif, sur le terrain comme en dehors. Ses performances, sa personnalité et sa relation avec ses coéquipiers ont renforcé son statut dans le vestiaire, faisant de lui un sérieux candidat pour porter régulièrement le brassard.


  • Eric Garcia et Gavi émergent comme candidats

    Avec De Jong, Raphinha et Pedri attendus pour occuper trois des premières places, Barcelone a encore besoin de deux joueurs supplémentaires pour compléter son groupe de capitaines. Le rapport suggère qu’Eric Garcia est considéré comme l’un des candidats les plus sérieux pour ces postes vacants. L’ancien défenseur de Man City possède l’expérience du très haut niveau et entretient un lien profond avec le centre de formation de Barcelone. Son passé à La Masia lui donne un avantage supplémentaire dans sa compréhension des hautes exigences du club.

    D’un autre côté, Gavi est un autre joueur qui pourrait être pris en considération malgré son âge relativement jeune. Le milieu de terrain n’a que 22 ans, mais son passage avec l’équipe première de Barcelone lui a déjà apporté une expérience significative. Plus important encore, il représente nombre des qualités traditionnellement associées à l’identité du club, comme l’intensité et la passion.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP

    Flick face à une décision décisive

    La direction du club est sous pression pour finaliser ces rôles avant le coup d'envoi de la saison de compétition. Flick s'appuiera probablement sur ces leaders désignés pour faire le lien entre le staff technique et un effectif rempli de jeunes talents.

    Au final, le groupe de leaders aura pour mission de maintenir la discipline et le moral. Si De Jong reste la figure la plus expérimentée encore présente du cycle précédent, son avenir à long terme et sa situation sur le plan des blessures signifient que le poids du leadership retombera probablement sur Raphinha et les diplômés de La Masia.

Jeux d'amitié des clubs
FC Bâle 1893 crest
FC Bâle 1893
BAS
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR