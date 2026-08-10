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Crise du capitanat à Barcelone ! Hansi Flick face à un remaniement du leadership alors que Ronald Araujo et Marc-Andre Ter Stegen s’en vont
Vide de leadership au Camp Nou
Barcelone s’apprête à connaître un changement majeur dans le capitanat de son équipe première après le départ de Ter Stegen, et Araujo devrait le suivre. Le départ de Ter Stegen, parti à l’Ajax sous forme de prêt, a d’abord propulsé Araujo au rôle principal, mais l’éventuel transfert choc à Liverpool de l’Uruguayen a laissé le brassard sans propriétaire.
Ces départs ont contraint Flick à réévaluer le noyau de leaders de son effectif. Jusqu’à la fin de la saison dernière, l’ordre établi se composait de Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha et Pedri.
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De Jong et Raphinha sont prêts à passer à la vitesse supérieure
Frenkie de Jong est désormais le candidat naturel pour devenir le premier capitaine du Barça. Cependant, la blessure actuelle du Néerlandais complique considérablement la situation. Le milieu de terrain a été au centre de débats internes concernant sa récupération, alors que la direction de Barcelone serait devenue frustrée par l’international néerlandais après sa décision apparente de privilégier la Coupe du monde plutôt que ses obligations en club.
C’est là que Raphinha devient particulièrement important, selon Mundo Deportivo. Le Brésilien est devenu l’une des figures les plus influentes de l’effectif, sur le terrain comme en dehors. Ses performances, sa personnalité et sa relation avec ses coéquipiers ont renforcé son statut dans le vestiaire, faisant de lui un sérieux candidat pour porter régulièrement le brassard.
Eric Garcia et Gavi émergent comme candidats
Avec De Jong, Raphinha et Pedri attendus pour occuper trois des premières places, Barcelone a encore besoin de deux joueurs supplémentaires pour compléter son groupe de capitaines. Le rapport suggère qu’Eric Garcia est considéré comme l’un des candidats les plus sérieux pour ces postes vacants. L’ancien défenseur de Man City possède l’expérience du très haut niveau et entretient un lien profond avec le centre de formation de Barcelone. Son passé à La Masia lui donne un avantage supplémentaire dans sa compréhension des hautes exigences du club.
D’un autre côté, Gavi est un autre joueur qui pourrait être pris en considération malgré son âge relativement jeune. Le milieu de terrain n’a que 22 ans, mais son passage avec l’équipe première de Barcelone lui a déjà apporté une expérience significative. Plus important encore, il représente nombre des qualités traditionnellement associées à l’identité du club, comme l’intensité et la passion.
- AFP
Flick face à une décision décisive
La direction du club est sous pression pour finaliser ces rôles avant le coup d'envoi de la saison de compétition. Flick s'appuiera probablement sur ces leaders désignés pour faire le lien entre le staff technique et un effectif rempli de jeunes talents.
Au final, le groupe de leaders aura pour mission de maintenir la discipline et le moral. Si De Jong reste la figure la plus expérimentée encore présente du cycle précédent, son avenir à long terme et sa situation sur le plan des blessures signifient que le poids du leadership retombera probablement sur Raphinha et les diplômés de La Masia.
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