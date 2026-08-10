Crise du capitanat à Barcelone ! Hansi Flick face à un remaniement du leadership alors que Ronald Araujo et Marc-Andre Ter Stegen s’en vont

Barcelone s’apprête à connaître un changement majeur dans le capitanat de son équipe première après le départ de Ter Stegen, et Araujo devrait le suivre. Le départ de Ter Stegen, parti à l’Ajax sous forme de prêt, a d’abord propulsé Araujo au rôle principal, mais l’éventuel transfert choc à Liverpool de l’Uruguayen a laissé le brassard sans propriétaire.

Ces départs ont contraint Flick à réévaluer le noyau de leaders de son effectif. Jusqu’à la fin de la saison dernière, l’ordre établi se composait de Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha et Pedri.



