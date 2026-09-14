L’entraîneur de Tottenham tenait à souligner que le bras de fer actuel n’est pas une vendetta personnelle, mais un problème structurel dans le fonctionnement du club. Il a refusé de détailler les spécificités du dernier mois et demi, même s’il a laissé entendre qu’il existait d’importantes tensions en coulisses. « J’ai dit lors de la dernière conférence de presse, je sais ce qui s’est passé lors des 45 derniers jours. Ce n’est pas correct si je l’explique. Ce n’est pas mon comportement, c’est la relation et le problème est avec [entre] le joueur et le club. Et je reste à l’intérieur du club. C’est l’entraîneur et le club ensemble parce qu’au début de cette saison, j’ai parlé avec lui de nombreuses fois pour le convaincre de rester et il ne voulait pas », a-t-il déclaré.

Au final, De Zerbi a clairement indiqué qu’il ne supplierait aucun joueur de porter le maillot de Tottenham si son cœur n’était plus dans le projet. Richarlison a débuté l’ouverture de la saison en championnat à Brentford, mais a été informé qu’il pouvait partir avant qu’un transfert à Everton ne s’effondreTottenham affronte Liverpool en Carabao Cup sans Sandro Tonali ni Pedro Porro, tandis que Roberto De Zerbi a confirmé que Richarlison ne reviendra pas. Les liens avec Trabzonspor n’ont pas débouché sur un transfert, tandis que l’attaquant a également refusé un transfert à Vasco da Gama vendredi. L’entraîneur a terminé en affirmant son refus de continuer à chercher une réconciliation que le joueur ne veut clairement pas. « Je ne peux pas aller tous les jours prier pour qu’il reste », a conclu De Zerbi.