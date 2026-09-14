AFP
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Crise des blessures à Tottenham ! Tonali et Porro forfaits pour le match contre Liverpool, De Zerbi livre une mise à jour impitoyable sur Richarlison
Coup dur sur blessure pour Tonali et Porro
La préparation de Tottenham pour le match de coupe en milieu de semaine a été fortement perturbée après l’annonce de l’indisponibilité de Sandro Tonali et Pedro Porro. Porro continue de souffrir d’un problème musculaire qui l’avait déjà contraint à déclarer forfait lors du récent match nul 0-0 contre Everton, tandis que Tonali est le dernier joueur touché après avoir reçu un coup durant cette même rencontre.
Cependant, tout n’était pas négatif pour l’entraîneur italien, qui a confirmé le retour de Destiny Udogie dans le groupe pour le match. Le latéral gauche international italien avait été l’un des absents notables lors du nul contre Everton samedi, et sa disponibilité apporte un renfort bienvenu à une ligne défensive déjà privée de l’apport offensif de Porro dans le couloir opposé.
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De Zerbi ferme la porte à Richarlison
Au milieu des inquiétudes liées aux blessures, l’attention de la conférence de presse d’avant-match s’est rapidement portée sur l’avenir de Richarlison. Malgré son absence de la liste des 25 joueurs de Tottenham pour la Premier League, le Brésilien était techniquement éligible pour jouer en Carabao Cup, puisque la compétition ne suit pas les mêmes restrictions d’inscription. Cependant, De Zerbi a été catégorique : l’attaquant ne sera pas impliqué.
Interrogé directement sur la possibilité de voir l’ancien joueur d’Everton figurer à Anfield, De Zerbi a livré une évaluation sans détour de la situation. « Vous savez déjà tout », a-t-il déclaré aux journalistes lundi après-midi. « Rien n’a changé pour la Carabao Cup ou la Premier League. La situation est la même. Je ne peux rien dire de plus parce que ce n’est pas mon travail. Je peux répondre sur les résultats, les joueurs du groupe, l’espace offensif, l’espace défensif, mais pas sur les autres choses. »
L’échec des négociations contractuelles révélé
De Zerbi a ensuite apporté des précisions supplémentaires sur la chronologie de cette brouille, révélant qu’il avait d’abord tenté de conserver l’attaquant au Tottenham Hotspur Stadium. Le technicien italien a indiqué qu’il avait personnellement proposé un nouveau contrat à Richarlison au début du mercato estival, mais que l’offre avait été rejetée catégoriquement. « Ce que j’ai fait, au début de cette saison, c’est lui parler et lui proposer une prolongation de contrat », a expliqué De Zerbi. « S’il a dit non merci, j’ai terminé mon travail. »
L’absence de Richarlison pourrait être un coup dur pour Tottenham, notamment au vu de son impressionnant bilan contre Liverpool, avec quatre buts inscrits en sept apparitions face aux Reds sous le maillot des Spurs. Son sens du but va cruellement manquer, d’autant que l’équipe de De Zerbi est toujours à la recherche de son premier but de la saison en Premier League.
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La relation entre le club et le joueur s’est fracturée
L’entraîneur de Tottenham tenait à souligner que le bras de fer actuel n’est pas une vendetta personnelle, mais un problème structurel dans le fonctionnement du club. Il a refusé de détailler les spécificités du dernier mois et demi, même s’il a laissé entendre qu’il existait d’importantes tensions en coulisses. « J’ai dit lors de la dernière conférence de presse, je sais ce qui s’est passé lors des 45 derniers jours. Ce n’est pas correct si je l’explique. Ce n’est pas mon comportement, c’est la relation et le problème est avec [entre] le joueur et le club. Et je reste à l’intérieur du club. C’est l’entraîneur et le club ensemble parce qu’au début de cette saison, j’ai parlé avec lui de nombreuses fois pour le convaincre de rester et il ne voulait pas », a-t-il déclaré.
Au final, De Zerbi a clairement indiqué qu’il ne supplierait aucun joueur de porter le maillot de Tottenham si son cœur n’était plus dans le projet. Richarlison a débuté l’ouverture de la saison en championnat à Brentford, mais a été informé qu’il pouvait partir avant qu’un transfert à Everton ne s’effondreTottenham affronte Liverpool en Carabao Cup sans Sandro Tonali ni Pedro Porro, tandis que Roberto De Zerbi a confirmé que Richarlison ne reviendra pas. Les liens avec Trabzonspor n’ont pas débouché sur un transfert, tandis que l’attaquant a également refusé un transfert à Vasco da Gama vendredi. L’entraîneur a terminé en affirmant son refus de continuer à chercher une réconciliation que le joueur ne veut clairement pas. « Je ne peux pas aller tous les jours prier pour qu’il reste », a conclu De Zerbi.
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