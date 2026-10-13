Manchester United est arrivé dans la capitale espagnole avec un effectif très diminué pour son nouveau rendez-vous européen. Mainoo et Shaw figuraient parmi les absents notables à l’entraînement de lundi à Carrington après un week-end de Premier League particulièrement décevant. Manchester United a gâché sa supériorité numérique face à Tottenham Hotspur, Dominic Solanke égalisant de la tête dans le temps additionnel pour arracher un point.

Shaw a dû quitter le terrain alors que le temps additionnel de la seconde période était déjà bien avancé, lors de ce match nul face à Tottenham. Si Mainoo a pu disputer les 90 minutes, il a lui aussi reçu un coup qui le prive de ce déplacement crucial.

De son côté, l’effectif de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone semble ne compter aucun blessé, tandis que Carrick doit composer tant bien que mal son onze de départ sous une pression croissante.



