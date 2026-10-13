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Crise des blessures à Manchester United ! Kobbie Mainoo et Luke Shaw parmi les SIX joueurs absents face à l’Atlético de Madrid, Michael Carrick confronté à un casse-tête pour composer son équipe
Les pertes s’accumulent à Madrid
Manchester United est arrivé dans la capitale espagnole avec un effectif très diminué pour son nouveau rendez-vous européen. Mainoo et Shaw figuraient parmi les absents notables à l’entraînement de lundi à Carrington après un week-end de Premier League particulièrement décevant. Manchester United a gâché sa supériorité numérique face à Tottenham Hotspur, Dominic Solanke égalisant de la tête dans le temps additionnel pour arracher un point.
Shaw a dû quitter le terrain alors que le temps additionnel de la seconde période était déjà bien avancé, lors de ce match nul face à Tottenham. Si Mainoo a pu disputer les 90 minutes, il a lui aussi reçu un coup qui le prive de ce déplacement crucial.
De son côté, l’effectif de l’Atlético de Madrid de Diego Simeone semble ne compter aucun blessé, tandis que Carrick doit composer tant bien que mal son onze de départ sous une pression croissante.
- Getty Images Sport
Carrick s’exprime sur les absents
Face aux médias à Madrid, Carrick a donné des précisions sur les nouveaux pépins physiques de ses deux joueurs anglais. « Ils n’ont pas fait le déplacement. Ils ont tous les deux ressenti une gêne lors du match de samedi et nous essayions d’en déterminer la nature », a-t-il expliqué. « Pour le moment, ils ne sont pas prêts pour le match de demain. »
L’entraîneur de Manchester United doit également composer avec des problèmes en défense depuis la récente trêve internationale. Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui sont tous deux revenus à Manchester blessés après avoir représenté respectivement le Danemark et le Maroc.
« Patrick a dû sortir et il semble qu’il sera absent plusieurs semaines », a indiqué Carrick avant le match contre Tottenham, avant d’évoquer son latéral marocain. « Nous a dû sortir après avoir reçu un coup. Il n’est pas encore tout à fait remis, alors nous verrons comment il va. »
La profondeur de l’effectif mise à l’épreuve
Benjamin Sesko et Manuel Ugarte s’ajoutent à la liste grandissante des joueurs indisponibles. Ugarte est toujours à Carrington, où il se remet d’une opération du genou, tandis que Sesko est gêné par un problème persistant au tibia. « C’est dans une zone similaire, mais ce n’est pas exactement le même problème qui revient. Nous essayons encore de déterminer combien de temps cela va durer », a déclaré Carrick.
L’entraîneur a donné des précisions sur le contretemps subi par l’attaquant : « [Sesko] s’était très bien remis du premier problème, mais il arrive que d’autres complications surviennent et que le corps réagisse d’une certaine manière. Nous devons nous adapter et essayer de le faire revenir le plus vite possible. »
Malgré une liste de blessés qui s’allonge, Carrick assure que son effectif peut supporter les exigences de plusieurs compétitions. « Non, nous ne sommes pas en sous-effectif, a-t-il affirmé. Bien sûr, quelques joueurs sont indisponibles, mais nous ne sommes absolument pas en sous-effectif. »
- Getty Images Sport
Des renforts en défense et la pression européenne
Heureusement pour United, la défense reçoit du renfort au bon moment. Matthijs de Ligt a fait le voyage en Espagne avec le groupe, tandis que Tom Heaton a repris l’entraînement et qu’Amad Diallo a récemment retrouvé les terrains. Dan Armer, qui se distingue au centre de formation, a également été intégré au groupe pour acquérir une précieuse expérience auprès de l’équipe première.
« C’est une bonne chose pour Dan d’être du voyage et pour les jeunes joueurs de découvrir tout cela, la préparation du match, et de s’en faire une idée », a déclaré Carrick. « C’est bien d’avoir Matta [De Ligt] avec nous. Nous avons fait preuve d’un peu de patience avec lui, tout en travaillant dur pour en arriver là. Son parcours a été long, alors nous sommes ravis de le retrouver. »
Alors que son poste est remis en question après un début de saison poussif sur la scène nationale, Carrick doit désormais compter sur ses joueurs de retour pour obtenir un résultat crucial sur la scène européenne.
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